Verebes István is beállt a sorba: Magyar Péter szerinte őszinte és hiteles

2025. augusztus 17. 11:50

A veterán színművész szerint ha Magyar Péter nem azt csinálja, amit ígért, a támogatói közege egész egyszerűen „megfojtja”.

2025. augusztus 17. 11:50
null

Verebes István színművész, a Heti Hetes egykori tagja sem bírta ki, hogy ne álljon be a Magyar Pétert támogatók sorába. Verebes a Magyar Közöny című podcast műsor vendége volt, ahol természetesen a közélet is terítékre került.

Miután a korábban még az esetleges változás miatt egyenesen aggódó veterán rendező szinte legyintve konstatálta, már nem követi a honi belpolitika fejleményeit, mondván, egy-két kivételtől eltekintve nincsen súlya a szavaknak, mindegy, mit mond Orbán vagy Gyurcsány, az alábbi okfejtésbe kezdett:

Magyar Pétert méltatja Verebes

„Az a vád, hogy majd ő is ugyanazt fogja csinálni, amit az Orbán, azért nem áll meg, mert amit másfél éve a Magyar Péter beszél és mond – én úgy látom, őszintén, hitelesen, függetlenül attól, hogy benn a Fideszben nem ezt mondta, vagy képmutató módon csöndesebben vélekedett –, azt már nem lehet odafordítani.

Ha ő odajut, és elkezd másként intézkedni, mint amit ígért, abban a pillanatban ugyanaz a bázis, ami most vele van, az megfojtja. Én abban bízom, hogy ez a pasas, ha hatalomra kerül, ennél mérsékeltebben kezeli majd a hatalmat”

– fejtegette a minap a közösségi oldalán egy tiszás videót is megosztó Verebes, arról nem téve említést, hány konkrét ígéretét szegte már meg eddig a Tisza Párt vezetője, lényegében következmény nélkül.

Azt is hozzátette, szerinte elképzelhető, amennyiben Magyar Péter megnyeri a választást, azonnal átadja másnak a kormányrudat. Szerinte ugyanis már az önmagában „történelmi dicsőség”, ha valaki le tudja váltani a jelenlegi kormányt.

Nagy Ervin egy „nagyon kulturált, egyenes ember”, aki akkor mert szakmáról beszélni, amikor nem volt „ilyen felhatalmazása egy mozgalom részéről”, s bár furcsa lenne mint kulturális miniszter, nem biztos, hogy rossz. Ehhez nem kell akadémikusnak lenni, fűzte hozzá.

Őszinte vallomás Verebestől: A baloldal többet ártott nekem, mint a Fidesz

Érdekesség: Verebes a beszélgetés egy későbbi pontján kifakad, mondván, „ellenem a Fidesz semmit nem tett, semmit, a baloldal még többet ártott nekem, tudnék példákat felsorolni”. Hozzátette: nem sértett, csak más a véleménye.

Orbán Viktort egyébként a rendező szerencsétlennek tartja, mondván, lehet, nincs is barátja, és egész nap Magyar Pétert kell szidnia...

