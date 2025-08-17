Verebes István is beállt a sorba: Magyar Péter szerinte őszinte és hiteles

Magyar Pétert méltatja Verebes

„Az a vád, hogy majd ő is ugyanazt fogja csinálni, amit az Orbán, azért nem áll meg, mert amit másfél éve a Magyar Péter beszél és mond – én úgy látom, őszintén, hitelesen, függetlenül attól, hogy benn a Fideszben nem ezt mondta, vagy képmutató módon csöndesebben vélekedett –, azt már nem lehet odafordítani.

Ha ő odajut, és elkezd másként intézkedni, mint amit ígért, abban a pillanatban ugyanaz a bázis, ami most vele van, az megfojtja. Én abban bízom, hogy ez a pasas, ha hatalomra kerül, ennél mérsékeltebben kezeli majd a hatalmat”

– fejtegette a minap a közösségi oldalán egy tiszás videót is megosztó Verebes, arról nem téve említést, hány konkrét ígéretét szegte már meg eddig a Tisza Párt vezetője, lényegében következmény nélkül.

Azt is hozzátette, szerinte elképzelhető, amennyiben Magyar Péter megnyeri a választást, azonnal átadja másnak a kormányrudat. Szerinte ugyanis már az önmagában „történelmi dicsőség”, ha valaki le tudja váltani a jelenlegi kormányt.

Nagy Ervin egy „nagyon kulturált, egyenes ember”, aki akkor mert szakmáról beszélni, amikor nem volt „ilyen felhatalmazása egy mozgalom részéről”, s bár furcsa lenne mint kulturális miniszter, nem biztos, hogy rossz. Ehhez nem kell akadémikusnak lenni, fűzte hozzá.