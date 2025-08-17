Közös imádság a békéért: a szerzetesrendek világszerte böjt- és imanapot hirdettek

Történelmi tapasztalatokra hivatkozott Szijjártó: békét akar Közép-Európában
Szijjártó Lavrovval is egyeztetett: Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.
Mária mennybevétele előestéjén, az alaszkai tárgyalások előtti napon közösen imádkoztak a békéért.
Augusztus 14-én – az alaszkai tárgyalások előtti napon, Mária mennybevételének előestéjén – közös imádságot rendeztek a békéért, amiről Dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök bejegyzésében lehetett olvasni.
A női szerzetesrendek elöljárói (International Union of Superiors General, UISG) világszerte böjt- és imanapot hirdetnek a békéért Mária mennybevétele ünnepének előestéjére – írja bejegyzésében Dr. Székely János, aki hozzátette, hogy ebből az alkalomból várták minden Krisztusban hívő embertársukat, hogy augusztus 14-én nyitott és irgalmas szívvel közösen imádkozzanak a békéért.
Emeljük fel szavunkat az igazságosságért és a megbékélésért, bátorítva a polgári és egyházi vezetőket, hogy a béke, a leszerelés és az emberi jogok védelmének útját keressék”
– emelte ki a püspök az esemény előtt, majd hozzátette:
Vállaljunk konkrét szolidaritást: támogassuk a szenvedőket a befogadást és segítségnyújtást előmozdító humanitárius hálózatokon keresztül.
Az eseményen elhangzott imádságot itt olvashatja el.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay