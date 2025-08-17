Ft
Dr Székely János mennybevétel béke szerzetesrend

Közös imádság a békéért: a szerzetesrendek világszerte böjt- és imanapot hirdettek

2025. augusztus 17. 11:37

Mária mennybevétele előestéjén, az alaszkai tárgyalások előtti napon közösen imádkoztak a békéért.

2025. augusztus 17. 11:37
null

Augusztus 14-én – az alaszkai tárgyalások előtti napon, Mária mennybevételének előestéjén – közös imádságot rendeztek a békéért, amiről Dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök bejegyzésében lehetett olvasni. 

A női szerzetesrendek elöljárói (International Union of Superiors General, UISG) világszerte böjt- és imanapot hirdetnek a békéért Mária mennybevétele ünnepének előestéjére – írja bejegyzésében Dr. Székely János, aki hozzátette, hogy ebből az alkalomból várták minden Krisztusban hívő embertársukat, hogy augusztus 14-én nyitott és irgalmas szívvel közösen imádkozzanak a békéért.

Emeljük fel szavunkat az igazságosságért és a megbékélésért, bátorítva a polgári és egyházi vezetőket, hogy a béke, a leszerelés és az emberi jogok védelmének útját keressék”

 – emelte ki a püspök az esemény előtt, majd hozzátette:

Vállaljunk konkrét szolidaritást: támogassuk a szenvedőket a befogadást és segítségnyújtást előmozdító humanitárius hálózatokon keresztül.

Az eseményen elhangzott imádságot itt olvashatja el.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

