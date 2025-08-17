Közös imádság a békéért: a szerzetesrendek világszerte böjt- és imanapot hirdettek

A női szerzetesrendek elöljárói (International Union of Superiors General, UISG) világszerte böjt- és imanapot hirdetnek a békéért Mária mennybevétele ünnepének előestéjére – írja bejegyzésében Dr. Székely János, aki hozzátette, hogy ebből az alkalomból várták minden Krisztusban hívő embertársukat, hogy augusztus 14-én nyitott és irgalmas szívvel közösen imádkozzanak a békéért.

Emeljük fel szavunkat az igazságosságért és a megbékélésért, bátorítva a polgári és egyházi vezetőket, hogy a béke, a leszerelés és az emberi jogok védelmének útját keressék”

– emelte ki a püspök az esemény előtt, majd hozzátette:

Vállaljunk konkrét szolidaritást: támogassuk a szenvedőket a befogadást és segítségnyújtást előmozdító humanitárius hálózatokon keresztül.

Az eseményen elhangzott imádságot itt olvashatja el.

