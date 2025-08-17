Ft
Szergej Lavrov Magyarország Közép-Európa Szijjártó Péter

Történelmi tapasztalatokra hivatkozott Szijjártó: békét akar Közép-Európában

2025. augusztus 17. 11:17

Szijjártó Lavrovval is egyeztetett: Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.

2025. augusztus 17. 11:17
null

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap. 

Szijjártó Péter hozzátette, „megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába”. 

„Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen 

történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely”

 – tette hozzá. 

„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad” – írta Szijjártó Péter. 

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

billysparks
2025. augusztus 17. 12:10
Benes elintézte a következő 500 évre a békét Közép-Európában. Engem nem érdekel, ha irtják egymást a szlávok, nekem bőven elég, ha békén hagynak minket. Felőlem felfordulhat az összes ott ahol van.
tengereszek111
2025. augusztus 17. 11:34
Szijjártó Lavrovval is egyeztetett: Magyarország továbbra is a béke oldalán áll. Mert Lavoárov békepárti?
neszteklipschik
2025. augusztus 17. 11:25
A konfliktus lezárásához egy normális Ukrajnára lenne szükség, de Ukrajna még békeidőben sem volt normális ország! Egy "normális" Ukrajna megszületéséhez a mostaninak előbb össze kell omlania. Nincs más út.
