Történelmi tapasztalatokra hivatkozott Szijjártó: békét akar Közép-Európában

Megvan a válasz, miért nem lettek nyilvánosak Trump és Putyin megbeszélésének a részletei
Kis-Benedek József szerint Szergej Lavrov CCCP-s pólója kifejezetten durva provokáció volt.
Szijjártó Lavrovval is egyeztetett: Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.
Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.
Szijjártó Péter hozzátette, „megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába”.
„Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen
történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely”
– tette hozzá.
„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad” – írta Szijjártó Péter.
