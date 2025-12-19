Ft
poszt külügyminiszter ukrán Szijjártó Péter Orbán Viktor

Betámadta Orbán Viktort az ukrán külügyminiszter, de bár ne tette volna: Szijjártó Péter a tények nyelvén tette helyre

2025. december 19. 18:05

Andrij Szibiha ezt nem teszi zsebre.

2025. december 19. 18:05
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta azt a brüsszeli tervet, amely szerint indokolt lenne az Európában befagyasztott orosz állami vagyonok felhasználása. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „a lépés egy hadüzenettel érne fel” Oroszország irányába, ezért Magyarország ebben semmiképp nem kíván részt venni.

A miniszterelnök kijelentésére Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Orbán Viktorra utalva) így reagált a közösségi oldalán:

Oroszország legértékesebb befagyasztott vagyona Európában.

A megjegyzést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem hagyta szó nélkül. A miniszter a közösségi oldalán fejtette ki a kendőzetlen véleményét. „Tisztelt Miniszter Úr, hadd emlékeztessem, hogy gázimportjuk 58 százaléka és villamosenergia-importjuk 44 százaléka Magyarországról érkezik” – írta a miniszter, majd hozzátette:

Egy kicsit szerényebbnek kellene lennie. Már sokszor elmondtam, de hadd ismételjem meg: az Önök háborúja Oroszországgal nem a mi háborúnk, és nem vagyunk hajlandók kockára tenni a magyar emberek biztonságát”.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

