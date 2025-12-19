Betámadta Orbán Viktort az ukrán külügyminiszter, de bár ne tette volna: Szijjártó Péter a tények nyelvén tette helyre

Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta azt a brüsszeli tervet, amely szerint indokolt lenne az Európában befagyasztott orosz állami vagyonok felhasználása. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „a lépés egy hadüzenettel érne fel” Oroszország irányába, ezért Magyarország ebben semmiképp nem kíván részt venni.

A miniszterelnök kijelentésére Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Orbán Viktorra utalva) így reagált a közösségi oldalán: