Az ukrán külügyminiszter felszólította az uniós vezetőket: „Adják oda az orosz vagyont, Moszkva fenyegetését nem kell komolyan venni”

A Brüsszelbe tartó járaton árult el kulisszatitkokat a miniszterelnök.
Az Európai Unión belül továbbra sincs egyetértés a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, miközben több tagállam komoly jogi és pénzügyi kockázatokat lát a javaslatban. Ukrajna mindezt elutasítja, és arra sürgeti az uniós vezetőket, hogy a kifogások ellenére is döntsenek a vitatott hitelről.
Az Európai Unió tagállamai között továbbra is vita zajlik arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzanak-e egy több mint 200 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára. A kérdés a decemberi uniós csúcstalálkozó napirendjén szerepel, miután a tagállamok októberben sem tudtak megegyezni.
Az ukrán követelésről az Euractiv számolt be . A portál szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden nyíltan felszólította az uniós vezetőket, hogy hagyják jóvá a konstrukciót, amely az elsősorban Belgiumban, az Euroclear értéktárában befagyasztott orosz eszközökre épülne.
Több tagállam – köztük Németország – támogatja a hitelrendszert, Belgium azonban Olaszország, Bulgária és Málta támogatásával ellenzi azt.
A belga kormány álláspontja szerint a javaslat jelentős jogi és pénzügyi kockázatokat hordoz, különösen abban az esetben, ha egy későbbi bírósági döntés Moszkvának adna igazat. Belgium attól tart, hogy ilyen helyzetben neki kellene viselnie a teljes visszafizetési terhet.
Az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán reagált a kifogásokra, és határozottan tagadta azok megalapozottságát. Bejegyzésében azt írta:
Túl sok orosz kísérlet történt arra, hogy félelmet keltsenek és hazugságokat terjesszenek arról, hogy ez a lépés veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, a jogállamiságot, a megtorlást vagy más apokaliptikus következményeket.
Szibiha szerint a valóságban ezen fenyegetések egyike sem hiteles, és ezeknek a félelmeknek a többsége teljesen megalapozatlan, majd azt állította, hogy Moszkva rendszeresen félelmet kelt az Ukrajnát érintő döntések előtt.
Belgium ezzel szemben világossá tette, hogy nem támogatja a hitelt addig, amíg az összes uniós tagállam nem vállalja egyenlő arányban a pénzügyi és jogi kockázatokat.
Az ország vezetése attól tart, hogy egy kedvezőtlen jogi ítélet esetén az egész konstrukció terhei rájuk hárulnának. Az ukrán külügyminiszter ugyanakkor a kérdést igazságossági ügyként értelmezte, és az Európai Bizottság javaslatát védelmébe vette. Mint fogalmazott:
Az Európai Bizottság által kidolgozott mechanizmusok jogilag megalapozottak, erkölcsileg helyesek és a kockázatmegosztás szempontjából is igazságosak.
A forrás szerint Belgium több mint negyvenoldalas módosító csomagot nyújtott be a bizottsági jogi tervezethez, további garanciákat követelve. Az uniós nagykövetek a csúcstalálkozó előtt egyeztetéseket folytatnak, ám az Euractiv beszámolója szerint a tagállamok között továbbra sem született megállapodás.
