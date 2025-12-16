Az ukrán külügyminiszter felszólította az uniós vezetőket: „Adják oda az orosz vagyont, Moszkva fenyegetését nem kell komolyan venni”

A belga kormány álláspontja szerint a javaslat jelentős jogi és pénzügyi kockázatokat hordoz, különösen abban az esetben, ha egy későbbi bírósági döntés Moszkvának adna igazat. Belgium attól tart, hogy ilyen helyzetben neki kellene viselnie a teljes visszafizetési terhet.

Ukrajna elutasítja a felmerülő kockázatokat

Az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán reagált a kifogásokra, és határozottan tagadta azok megalapozottságát. Bejegyzésében azt írta:

Túl sok orosz kísérlet történt arra, hogy félelmet keltsenek és hazugságokat terjesszenek arról, hogy ez a lépés veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, a jogállamiságot, a megtorlást vagy más apokaliptikus következményeket.

Szibiha szerint a valóságban ezen fenyegetések egyike sem hiteles, és ezeknek a félelmeknek a többsége teljesen megalapozatlan, majd azt állította, hogy Moszkva rendszeresen félelmet kelt az Ukrajnát érintő döntések előtt.