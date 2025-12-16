Ft
12. 16.
kedd
Brüsszel orosz vagyon Ukrajna Andrij Szibiha Belgium

Az ukrán külügyminiszter felszólította az uniós vezetőket: „Adják oda az orosz vagyont, Moszkva fenyegetését nem kell komolyan venni”

2025. december 16. 21:07

Az Európai Unión belül továbbra sincs egyetértés a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, miközben több tagállam komoly jogi és pénzügyi kockázatokat lát a javaslatban. Ukrajna mindezt elutasítja, és arra sürgeti az uniós vezetőket, hogy a kifogások ellenére is döntsenek a vitatott hitelről.

2025. december 16. 21:07
null

Az Európai Unió tagállamai között továbbra is vita zajlik arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzanak-e egy több mint 200 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára. A kérdés a decemberi uniós csúcstalálkozó napirendjén szerepel, miután a tagállamok októberben sem tudtak megegyezni.

Ukrajna külügyminisztere, Szibiha tagadja a kockázatokat, miközben Belgium és más tagállamok ellenzik a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott hitelt.
Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

Az ukrán követelésről az Euractiv számolt be . A portál szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden nyíltan felszólította az uniós vezetőket, hogy hagyják jóvá a konstrukciót, amely az elsősorban Belgiumban, az Euroclear értéktárában befagyasztott orosz eszközökre épülne.

Több tagállam – köztük Németország – támogatja a hitelrendszert, Belgium azonban Olaszország, Bulgária és Málta támogatásával ellenzi azt. 

A belga kormány álláspontja szerint a javaslat jelentős jogi és pénzügyi kockázatokat hordoz, különösen abban az esetben, ha egy későbbi bírósági döntés Moszkvának adna igazat. Belgium attól tart, hogy ilyen helyzetben neki kellene viselnie a teljes visszafizetési terhet.

Ukrajna elutasítja a felmerülő kockázatokat

Az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán reagált a kifogásokra, és határozottan tagadta azok megalapozottságát. Bejegyzésében azt írta:

Túl sok orosz kísérlet történt arra, hogy félelmet keltsenek és hazugságokat terjesszenek arról, hogy ez a lépés veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, a jogállamiságot, a megtorlást vagy más apokaliptikus következményeket.

Szibiha szerint a valóságban ezen fenyegetések egyike sem hiteles, és ezeknek a félelmeknek a többsége teljesen megalapozatlan, majd azt állította, hogy Moszkva rendszeresen félelmet kelt az Ukrajnát érintő döntések előtt.

Belgium ezzel szemben világossá tette, hogy nem támogatja a hitelt addig, amíg az összes uniós tagállam nem vállalja egyenlő arányban a pénzügyi és jogi kockázatokat. 

Az ország vezetése attól tart, hogy egy kedvezőtlen jogi ítélet esetén az egész konstrukció terhei rájuk hárulnának. Az ukrán külügyminiszter ugyanakkor a kérdést igazságossági ügyként értelmezte, és az Európai Bizottság javaslatát védelmébe vette. Mint fogalmazott:

Az Európai Bizottság által kidolgozott mechanizmusok jogilag megalapozottak, erkölcsileg helyesek és a kockázatmegosztás szempontjából is igazságosak.

A forrás szerint Belgium több mint negyvenoldalas módosító csomagot nyújtott be a bizottsági jogi tervezethez, további garanciákat követelve. Az uniós nagykövetek a csúcstalálkozó előtt egyeztetéseket folytatnak, ám az Euractiv beszámolója szerint a tagállamok között továbbra sem született megállapodás.

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

