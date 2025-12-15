Ft
12. 15.
hétfő
Ukrajna Oroszország ukrajnai háború Európai Unió

Jön az EU-csúcs: eldől a befagyasztott orosz vagyon sorsa

2025. december 15. 10:24

Az Európai Unió kritikus hét előtt áll a csúcstalálkozó előtt.

2025. december 15. 10:24
null

Csütörtökön kezdődik az Európai Unió tagállami vezetőinek újabb csúcstalálkozója, ahol döntés születhet a befagyasztott orosz vagyon sorsáról is – írja a Politico . Hétfőn az európai uniós vezetők megpróbálnak hidakat építeni és meggyőző erejüket felhasználni a békemegállapodással kapcsolatban, amikor Berlinben találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és amerikai tisztviselőkkel. Ugyanakkor Brüsszelben az EU külügyminiszterei és diplomatái azért fognak küzdeni, hogy egyre több, a hiteltervet ellenző európai kormányt győzzenek meg.

Csütörtökre, amikor mind a 27 vezető összegyűlik a belga fővárosban az évek egyik legfontosabb csúcstalálkozójára, remélhetőleg tisztább képet kaphatunk arról, hogy az intenzív diplomácia meghozta-e gyümölcsét.

„Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már most veszélyben vagyunk” – mondta Mark Rutte NATO-főtitkár a múlt héten. 

Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a mértékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink elszenvedtek.”

Az európai tisztviselők a következő néhány napot sorsfordítónak tekintik. A diplomácia legújabb kísérlete az lesz, hogy az Egyesült Királyság, Németország és esetleg Franciaország vezetői, potenciálisan Trump vejével, Jared Kushnerrel és különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal találkoznak Zelenszkijjel Berlinben.

„Számos európai állam- és kormányfő, valamint az EU és a NATO vezetői is csatlakoznak a tárgyalásokhoz” a kezdeti megbeszélés után – mondta Stefan Kornelius, Friedrich Merz német kancellár szóvivője. Emmanuel Macron francia elnök nem erősítette meg részvételét, de vasárnap telefonon beszélt Zelenszkijjel.

A megbeszélés Európa kísérlete, hogy befolyásolja a végső rendezést, hetekkel azután, hogy az amerikai, 28 pontos béketerv dühös visszhangot váltott ki Kijevben és az európai fővárosokban is. Azóta igyekeznek egy alternatívát kidolgozni.

A további európai széthúzás ezen a héten „katasztrofális jelzést küldene Ukrajnának” 

– mondta egy EU-tisztviselő. Ez az eredmény nemcsak egy hatalmas csapás lenne a háború sújtotta nemzetre – tette hozzá a tisztviselő: „Azt is mondhatjuk, hogy Európa ezután szintén kudarcot vall.”

Még semmi sem dőlt el, de az orosz megszállás alatt álló ukrán területek sorsa különösen kényes. Zelenszkij a hétvégén egyfajta megállapodás felé tett lépés jeleként kijelentette, hogy hajlandó „kompromisszumot kötni”, és nem követeli Ukrajna NATO-tagságát. Ehelyett az országnak egy kollektív védelmi megállapodást kellene biztosítani.

„Az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú biztonsági garanciák... és az európai kollégáink, valamint más országok, például Kanada és Japán biztonsági garanciái számunkra – ezek a biztonsági garanciák lehetőséget adnak arra, hogy megakadályozzuk az orosz agresszió újabb kitörését” – mondta.

Az EU külügyminiszterei kedden Brüsszelben folytatják a csütörtöki csúcstalálkozó terveinek megvitatását.

Közben szerdán Európa „keleti szárnyának” vezetői – köztük a balti államok és Lengyelország – Helsinkiben találkoznak.

Nyitóképen: Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij orosz elnök (Ludovic MARIN, AFP)

fintaj-2
2025. december 15. 11:45
Európa felvállalva az angolszászok után Ukrajna eltartását, felfegyverzését, hadban áll, elfogadja, részese a kisebbségek elnyomásának.
komloisracok
2025. december 15. 11:23
Utána meg mi is fizessük a jóvátételt
elcapo-2
2025. december 15. 11:01
Az olaszok, csehek, szlovákok és a magyarok sem szavazzák majd meg. Viszont sima többséggel átveri majd az EU parlament.
elcapo-2
2025. december 15. 10:59
Ha ellopják az orosz vagyont, akkor az €-nak és az EU-nak is lőttek. A második világháborúban nem merték ezt megtenni a németekkel.......sőt! "A második világháború alatt Svájc szigorú semlegességet tartott fenn, de gazdaságilag szorosan együttműködött Németországgal, jelentős profitra téve szert a kereskedelemből, különösen arany- és devizakereskedelemből (zsidó vagyonok feldolgozása is), miközben óvatosan bánt a menekültekkel. Svájc a német hadigazdaság "bankárjaként" működött, a nácik pénzét tisztára mosta, de a szövetségeseknek is kínált szolgáltatásokat, a semlegesség és a profit maximalizálása volt a fő cél. Aranykereskedelem: 1940-1945 között mintegy 2,7 milliárd frank értékű arany áramlott Németországból Svájcba, részben a megszállt országokból (pl. zsidóktól elrabolt) származó arany formájában. Svájc : a németek nem csupán a külföldi valutát, hanem a ,,bankárjaként", az elrabolt zsidó vagyonok orgazdája és a nácik pénzmosodája!
