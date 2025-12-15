Jön az EU-csúcs: eldől a befagyasztott orosz vagyon sorsa

Az európai tisztviselők a következő néhány napot sorsfordítónak tekintik. A diplomácia legújabb kísérlete az lesz, hogy az Egyesült Királyság, Németország és esetleg Franciaország vezetői, potenciálisan Trump vejével, Jared Kushnerrel és különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal találkoznak Zelenszkijjel Berlinben.

„Számos európai állam- és kormányfő, valamint az EU és a NATO vezetői is csatlakoznak a tárgyalásokhoz” a kezdeti megbeszélés után – mondta Stefan Kornelius, Friedrich Merz német kancellár szóvivője. Emmanuel Macron francia elnök nem erősítette meg részvételét, de vasárnap telefonon beszélt Zelenszkijjel.

A megbeszélés Európa kísérlete, hogy befolyásolja a végső rendezést, hetekkel azután, hogy az amerikai, 28 pontos béketerv dühös visszhangot váltott ki Kijevben és az európai fővárosokban is. Azóta igyekeznek egy alternatívát kidolgozni.

A további európai széthúzás ezen a héten „katasztrofális jelzést küldene Ukrajnának”

– mondta egy EU-tisztviselő. Ez az eredmény nemcsak egy hatalmas csapás lenne a háború sújtotta nemzetre – tette hozzá a tisztviselő: „Azt is mondhatjuk, hogy Európa ezután szintén kudarcot vall.”