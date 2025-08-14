Ft
08. 14.
csütörtök
teremtmény mikrokozmosz iskola értelem analógia

Keresztény kabbalisztikus misztika a reneszánszból – Mirandola könyvéről

2025. augusztus 14. 05:18

A fülszöveg szerint a szerző „jelen műve egyik legkiforrottabb munkája”, amelynek témája „az ember központi szerepe a teremtésben”.

2025. augusztus 14. 05:18
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„Nagyra becsült Lorenzo!” – kezdi könyvét a reneszánsz sztárszerző, Giovanni Pico della Mirandola, akinek harmincegy év adatott a földi létben. Zseninek számított, kánonjogot, arabot, hébert tanult, elmerült a filozófiában. Huszonhárom évesen vitára hívta Rómába kora tudósait röpke 900 téziséről, kis híján elítélték eretnekségért. Több hónapot töltött Perugiában és a szomszédos Frattában egy szerelmi kaland után, ott ismerkedett meg a kabbala misztikusaival, valamint a hermetika misztikus tanítója, Hermész Triszmegisztosz tanaival. 1488-ban Párizsba menekült, ahol a pápai nuncius kérésére II. Fülöp herceg le­tartóztatta, és a vincennes-i vár börtönébe záratta. Később Lorenzo de’ Medici közbenjárására engedték szabadon, aki Firenzében újra szárnyai alá vette. 

