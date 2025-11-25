Dokumentum: ikonikus budapesti épületek sérültek meg 1956-ban, évekig tartott a helyreállítás

Elszabadult a pokol Németországban: alig tudott ura maradni a helyzetnek a rendőrség
Több tartományban tartottak házkutatásokat.
Hogyan hozták rendbe a forradalom során keletkezett károkat Kádárék, és hogyan kezelte a megromlott közhangulatot a diktatúra? Történelmi cikkünk!
Bár közkeletű legenda, hogy az 1956-os forradalom során jobban lerombolták a fővárost, mint a második világháború során, ez így általánosságban mégsem kijelenthető. Az egyes kerületek sérülései eltérők voltak, és olyan kerületek is voltak, melyek többé-kevésbé megúszták a harcokat, mégis komoly erőfeszítésbe került a helyreállítás.
Az I. kerületi újjáépítés folyamatába jó betekintést engednek az I. Kerületi Tanács iratai. A legelső feladat a fedél nélkül maradtak elhelyezése volt. November 21-én a tanács lakásosztálya már azt tudta jelenteni,
hogy „a kerületben a harcok során kilőtt lakásokból valamennyi családot elhelyeztük”.
A dokumentum szerint többek között a Pauler utca 13.-ba, a Fő utca 6.-ba, a Krisztina körút 87–89.-be, az Attila körút 10.-be és az Úri utca egyes házaiba költöztettek összesen 32 családot: „Sok az önkényes beköltöző, ezek felkutatása folyamatban van.”
A Fő utcai volt Kapucinus helyiségbe például lakók költöztek be önállóan, korábbi sérült lakásaikból. A disszidáltak lakásait a hírek szerint sok esetben egyszerűen elfoglalták, de karhatalmat sok ideig nem akartak bevetni ellenük, „csak a legkirívóbb esetekben”. Végül kénytelenek voltak ehhez az eszközhöz nyúlni, mert egyesek még 1957 áprilisában is jogtalanul tartózkodtak lakásaikban. A panaszlevelekkel „ellepték az I. kerületet”, önkényes lakásfoglalók voltak például a Tárnok u. 5., az Orom u. 16., a Hunyadi János út 4–6–8., a Fő u. 48. vagy épp az Úri u. 18. számok alatt. Összesen 41 esetben alkalmaztak karhatalmat, de sokszor már az is elég volt, ha megjelentek a rendvédelmi szervek, és a „lakásfoglalók” elhagyták a lakást.
Az élelmiszerhelyzet viszonylagosan jó volt. „A kerület élelmezési ellátása nagybudapesti viszonylatban egyike a legjobbaknak [...] bár a lakosságnak nem ez a véleménye” – állapította meg az I. kerületi tanács végrehajtó bizottsága.
Ugyan hiány volt tojásból, burgonyából és hagymából, de ez általános dolognak számított a fővárosban. A Vöröskereszt útján 150 főt segélyeztek november utolsó napjaiban. Decemberre ez a szám 200-ra nőtt. Tekintve a szociális helyzetre, a tanács készpénzes segélyeket kezdett osztani december elején, és karácsony előtt még 150-200 forint rendkívüli segélyt osztottak ki a rászorulóknak. Az őstermelők a november 21-i héten tértek először vissza a Batthyány téri csarnokba. Gondot okozott viszont a tüzelő kérdése, mindössze egy hónapra volt elegendő belőle ekkor, ebből sürgős beszállításra volt szükség – szögezték le.
Látszik, hogy bizonyos, alapvető feladatok megoldására hónapokat kellett várni.
Egy december 22-i jelentés szerint a közvilágítás helyreállítása még meg sem indult ekkor, eközben a Köztisztasági Vállalattól 10 gépkocsit kértek a szemét elszállítására, ami láthatóan szintúgy megoldásra váró probléma volt. Azonban a kapott szemétszállító kocsik egy része hibás volt, szolgálatba sem állt. Egy január eleji jelentés szerint a kerületben még mindig 9000 m³ szemét és törmelék volt, de ez a mennyiség független volt a napi szerves szemét szedésétől, ami napi 120 m³-t tett ki. A jelentés figyelmeztetett, hogy emiatt patkányszaporulat volt várható, ami fertőző betegségeknek lehet táptalaja: „Komoly problémát okoz a kerületben található törmelék és sitt eltüntetése”, „a szeméthelyzet tűrhetetlen”.
A panaszok nem szűntek meg, mint egy hozzászóló kifejtette a tanács ülésén, „véleménye szerint a kerületet nem érte túlzottan sok kár a harcok során, éppen ezért megengedhetetlennek tartja, hogy ilyen nagy mértékben visszaesett a kerület tisztaságának helyzete.” Egy dokumentum szerint végül a honvédséget vetették be a felhalmozódott szemét elszállítására, elkerülendő a járványveszélyt.
Nyilván nem segített, hogy 1956–57 telén erős havazások voltak, a rendkívüli hómunkára is embereket kellett igényelni.
Az Alagút, illetve a Clark Ádám tér súlyosan érintetté váltak, mivel a terelősziget szűk volt, és a nagy havazás során kézi taligával kellett a havat három műszakban eltakarítani, ráadásul forgalom mellett. Eközben a gyerekek, akik élvezték, hogy sok szülő visszatartotta őket az iskolától, az utcán – például a tabáni parkban, a Kereszt utcában és a Vérmező lejtőjén – szánkóztak. Egyesekben felmerült, hogy a rendőrségnek a szülők ellen kellene fellépnie ilyen esetben, de a kerületi tanács közölte, hogy erre sajnos „nincs lehetőség”.
Az oktatás már december 3-ától megindult – azaz hogy indult volna, de egy héttel később arról érkezett jelentés, hogy sok gyereket nem engednek el a szüleik, féltik őket a lehetségesen felújuló utcai harcoktól. A megelőző napokban a Bérc utcai külügyi intézményben száz gyereket helyeztek el, felügyeletükre kilenc nyugdíjas pedagógust visszavettek. „Azokat a tanulókat, akik nem járnak be órákra, a pedagógusok lakásukon felkeresik.”
A tanítás eleve lassan indult be, eleinte csak napi 2 óra foglalkozással. „Eleinte sok volt a hiányzó, de napról napra népesedtek az osztályok.” 1957 tavaszán sikerült megvonni a teljes mérleget, amely az mutatta,
hogy az I. kerületben disszidált 245 tanuló, de az új beköltözők gyerekeivel együtt 4646-ról csak 4541-re csökkent a tanulók száma. Rajtuk kívül disszidált 12 nevelő és 2 óvónő.
A kerületben megsérült 2 általános iskola, 1 gimnázium, 1 óvoda, az összes kár ezen a téren 150 ezer forint, amiből csak 20 ezer forint a Szilágyi-gimnázium fizikaszertára volt. A jelek szerint azonban a fő gond az volt, hogy sok fiatalt traumatizáltak az események. „Az iskolák rendje, fegyelme nehezen állott helyre. A tanulók nyugtalan idegállapotát nem minden iskolában sikerült a nevelőknek idejében levezetni.” A jelentés ennek tudta be, hogy néhány iskolában „voltak rendzavarások”, például „röplap elkobzása”. De a kerületi tanács végrehajtó bizottsága készen állt a válaszokkal, többek között arra jutottak, hogy újjá kell szervezni az úttörőmozgalmat.
A „háborús károk” felmérése azonban nehéz volt, mert a műszaki vezetők egy része nyugatra menekült.
„Különböző tervező intézetektől jelentkeztek mérnökök a károk felmérésére, azonban az első nekibuzdulás után ez semmi konkrét eredményt nem hozott” – állapította meg az I. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsága. A sérüléseket többször is számba vették. Egy november végi dokumentum szerint a kerületben 96 lakás sérült meg, az üvegkár 9500 m² volt 172 házban. A helyreállításra kaptak 2000 m² üveget. Ezenfelül utak is megrongálódtak, a törmeléket elszállítása már ekkor zajlott. Egy üveges részleg dolgozott a Várfok utcában és a Bem rakparton is, de munkába álltak festők, asztalosok, kőművesek is. Ám a kapott üveg napokon belül elfogyott, és „semmi kilátásuk nincs továbbira” – panaszkodtak. A mesteremberek jelezték, hogy a kapott üveganyag egy része nem is jó, mert „orosz üveg, szabványméret”. A válasz tömör volt: „Válogatni nem lehet.”
Egy vízszerelő részleg is dolgozott a kerületben a csőrepedések miatt, ezek viszont kezdetben mind ad hoc alapon szerveződtek. Ezért a tanács megállapodást kötött az I. Kerületi Lakáskarbantartó Vállalattal a megsérült házak helyrehozatalára.
„A Várban dolgozik a Közlekedési Építőipari Vállalat, valamint a BUMAG 30 fővel, az Úri utcában és a Szentháromság utcában és még kérdéses, hogy a Széna tér 7. sz. épületet el fogják-e vállalni. A Vérmező u. 4-ben és a Logodi utcában a 401-es Építőipari Tröszt szakvéleményt adott. Magán kisiparosok közül Csikó Jenő és Vlascsák Jenő dolgozik. Kisiparos vonalon az a helyzet, hogy anyaggal nem rendelkeznek és a vállalattól várják az anyagbeszerzést” – így az erről szóló jelentés.
Nagyobb gond volt viszont az anyaghiány: nem volt elég tégla, cement, mész, csak homokból és sóderből volt „valamennyi”.
Nem volt továbbá fuvareszköz sem, mivel a tanácsnak csak egy 3,5 tonnás teherkocsija volt, ez viszont egész nap élelmiszert szállított, és még arra sem volt elég. Végül valahonnan szereztek egy lovaskocsit, ez ideig-óráig segítséget nyújtott. A jelek szerint az Állami Nyomdának (Kapisztrán tér 1.) volt valamilyen saját szállítóeszköze, mert egy alkalommal megkérték őket, hogy szállítsák le az Attila u. 31-be a beüvegezendő ablakokat.
A téglahiányt úgy oldották meg, hogy az Alagút utca 1.-ben lévő építkezésről vitték el azt, az utólagos elszámolás ígéretével. A mesteremberek kevesellték a 12 forintos órabért, már csak azért is, „mert meg nem felelő szerszámokkal, életveszély között dolgoznak”. Ennek ellenére „a Vállalat dolgozói között az a vélemény alakult ki, hogy kívánják és akarják a munka felvételét, annál is inkább, mert közülük sokan saját bőrükön tapasztalják, hogy milyen szétlőtt lakásban lakni”. A Várgondnokság mindenesetre felajánlott némi anyagot a lakóházak megjavítására, főleg téglát és meszet. Az egyik dokumentumban azonban leszögezték, hogy „az anyaghiány nem első kerületi probléma, hanem általános”.
Néhány munka különösen sürgető volt.
El kellett bontatni a barikádokat, például Hattyú utca 12. elől, és lépni kellett az iskolák ügyében is. „A Táncsics Mihály utcai iskola egy belövést kapott, amennyiben lehetséges, kéri, hogy a Lakásleválasztó KTSZ. vegye fel munkatervébe ennek kijavítását.” Erre a nyitottság megvolt, „azonban kézikocsival szállítják fel az anyagot, helyesebb lenne tehát ha a Várba dolgozó vállalatok valamelyike végezné ezt a munkát”.
Szintúgy megsérült a Szilágyi-gimnázium a Krisztina téren, de még megbízást sem kaptak ekkor. Eközben „a sérült lakások helyreállítása nagyon nehezen indult”, inkább első dolguk volt a tanácsház épületének javítása, mert ott a házasságkötő terem sérült meg, s erre állítólag nagy igény volt.
A tanács feladata volt az ingóságokban és lakásaikban kárt szenvedettek hosszú távú támogatása is. A szociálpolitikai csoport ezért decemberben „a beadott kérelmek alapján javaslatot tesz a károsultaknak OTP-kölcsönben való részesítésére. A kiadott rendelkezések szerint egy-egy család maximum 10 ezer forint kölcsönt kaphat, amelyet 1957. május hótól kezdődően 5 év alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.”
Aki ezt nem fogadta el, az még választhatott egy maximum 5000 forintos, egy összegben kapott támogatást, melynek részleteit a csoport jelentése nem fejtette ki. Elkülönítettek továbbá 8100 forintot azoknak a családoknak, amelyek veszteséget szenvedtek el a forradalom során (nyilván rendvédelmi szervek dolgozói, párttagok családjai):
„Igen sokan keresik fel a csoportot olyan kerületi lakosok, akiknek létfenntartása jelen pillanatban nincs biztosítva és segélyt kérnek. Ilyenek pl. olyan családok, akiknek családfenntartója a forradalmi események következtében meghalt, eltűnt [...].”
A visszaélések persze már ekkor elkezdődtek, ezért a csoport figyelmeztetett, hogy „a segélyek kiosztásánál körültekintőnek kell lenni, mert vannak olyan elemek, akik minden alkalmat megragadnak, üzletnek tekintik a lakássérüléseket, és minden lehető segélyt felvesznek, hogy minél több pénzhez jussanak. Ilyenek miatt esetleg kimaradnak a rászorulók.”
Egy 1957-es, a kerületi tanács végrehajtó bizottsága által készült összefoglaló szerint a megsérült épületek száma 332, ezekben összesen 441 lakás rongálódott meg.
Ekkorra 32 épületet, azaz 192 lakást állítottak helyre.
Ezeknek költsége 276 ezer forint volt, amit főleg hitelből fedeztek, ugyanis a költségvetésben súlyos hiány tátongott, legalább 1 millió forint hiány mutatkozott csak a lakbérbefizetések terén. Legalább részbeni megoldásként felmerült az elhagyottá vált vagyontárgyak leltározása és elárverezése. Ezt megkezdték, de a leltározás túl általánosan zajlott, lehetőséget adott visszaélésekre. „A leltárok a követelményeknek jogilag nem felelnek meg, mert az egyes vagyontárgyak csak általános megjelöléssel vannak feltüntetve, mint például ebédlőkredenc, holott annak szabályos megjelölése például 4 ajtós, kétfiókos, barna, üvegezett ebédlőkredenc”, stb.
Amennyiben a hazatért tulaj vagy egy közeli rokon az ingóságokért 1957. március 31-ig nem jelentkezett, akkor a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 8/1956/XII.13. korm. sz. rendelete szerint a zár alá vett ingóságot a Bizományi Áruház folyószámláján helyezi letétbe. Csak a kerületből hivatalosan 280 fő disszidált, de a valós szám ennél valószínűleg jóval több volt.
A károkat tekintve még 1957 májusában is arról volt szó az I. Kerületi Tanács végrehajtó bizottságában, hogy az ’56 utáni helyreállítás anyagbeszerzési nehézségeket és munkaerőhiányt okozott, hátráltatja az építkezéseket.
Az I. Kerületi Tanács 1957 júniusában a forradalom és annak leverése által okozott károkat összesen 5 millió forintban határozta meg. A tanács 1958 éves költségvetésében még mindig külön tételként szerepelt, hogy az „ellenforradalmi események igen komoly károkat okoztak”, ezért a költségvetés 5 százalékát felújításokra fordítják még ekkor is.
Fotó: Fortepan 304415