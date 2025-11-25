Dokumentum: ikonikus budapesti épületek sérültek meg 1956-ban, évekig tartott a helyreállítás

A kerületben megsérült 2 általános iskola, 1 gimnázium, 1 óvoda, az összes kár ezen a téren 150 ezer forint, amiből csak 20 ezer forint a Szilágyi-gimnázium fizikaszertára volt. A jelek szerint azonban a fő gond az volt, hogy sok fiatalt traumatizáltak az események. „Az iskolák rendje, fegyelme nehezen állott helyre. A tanulók nyugtalan idegállapotát nem minden iskolában sikerült a nevelőknek idejében levezetni.” A jelentés ennek tudta be, hogy néhány iskolában „voltak rendzavarások”, például „röplap elkobzása”. De a kerületi tanács végrehajtó bizottsága készen állt a válaszokkal, többek között arra jutottak, hogy újjá kell szervezni az úttörőmozgalmat.

A „háborús károk” felmérése azonban nehéz volt, mert a műszaki vezetők egy része nyugatra menekült.

„Különböző tervező intézetektől jelentkeztek mérnökök a károk felmérésére, azonban az első nekibuzdulás után ez semmi konkrét eredményt nem hozott” – állapította meg az I. Kerületi Tanács végrehajtó bizottsága. A sérüléseket többször is számba vették. Egy november végi dokumentum szerint a kerületben 96 lakás sérült meg, az üvegkár 9500 m² volt 172 házban. A helyreállításra kaptak 2000 m² üveget. Ezenfelül utak is megrongálódtak, a törmeléket elszállítása már ekkor zajlott. Egy üveges részleg dolgozott a Várfok utcában és a Bem rakparton is, de munkába álltak festők, asztalosok, kőművesek is. Ám a kapott üveg napokon belül elfogyott, és „semmi kilátásuk nincs továbbira” – panaszkodtak. A mesteremberek jelezték, hogy a kapott üveganyag egy része nem is jó, mert „orosz üveg, szabványméret”. A válasz tömör volt: „Válogatni nem lehet.”

Egy vízszerelő részleg is dolgozott a kerületben a csőrepedések miatt, ezek viszont kezdetben mind ad hoc alapon szerveződtek. Ezért a tanács megállapodást kötött az I. Kerületi Lakáskarbantartó Vállalattal a megsérült házak helyrehozatalára.

„A Várban dolgozik a Közlekedési Építőipari Vállalat, valamint a BUMAG 30 fővel, az Úri utcában és a Szentháromság utcában és még kérdéses, hogy a Széna tér 7. sz. épületet el fogják-e vállalni. A Vérmező u. 4-ben és a Logodi utcában a 401-es Építőipari Tröszt szakvéleményt adott. Magán kisiparosok közül Csikó Jenő és Vlascsák Jenő dolgozik. Kisiparos vonalon az a helyzet, hogy anyaggal nem rendelkeznek és a vállalattól várják az anyagbeszerzést” – így az erről szóló jelentés.