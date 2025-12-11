Szijjártó: Patrióta forradalom zajlik a világban, ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is

– tette hozzá.

„Tehát szerintem a helyzet ennél egyszerűbb, mindenkinek szuverén joga van arra, hogy úgy lássa a világot, ahogy akarja és a saját szemüvegén keresztül nézze. Mi is ezt csináljuk” – húzta alá. Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy jelenleg egy nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely arra alapul, hogy „elegünk van a liberális mainstream őrületéből, elegünk van a háborúpárti, migrációpárti és genderpárti liberális politikából, ragaszkodni akarunk a saját nemzeti értékeinkhez, a saját nemzeti örökségünkhöz, a saját történelmünkhöz, büszkék vagyunk arra, akik és amik vagyunk”.

„Mi büszkék vagyunk arra, hogy keresztények vagyunk, s egy ilyen nagy patrióta forradalom zajlik. És ez a nagy patrióta forradalom most azért látványos, meg azért sikeres, mert a világ első számú szuperhatalmát nem egy liberális elnök, hanem egy patrióta elnök vezeti” – vélekedett.

„Soha senkinek itt Európában, egy nyugati sajtóorgánumnak sem volt baja azzal, hogy a Biden-adminisztráció naponta avatkozott be pénzzel, politikai nyomásgyakorlással, zsarolással az európai politikai folyamatokba. Soha egyetlenegy nyugat-európai újságírótól sem kaptam meg azt a kérdést a Biden-adminisztráció hivatali ideje alatt, hogy mit gondolok arról, hogy az amerikaiak hogy avatkoznak bele az európai politikai viszonyokba. Úgyhogy ezek után most ennek a kérdésnek a feltevése nem időszerű, azt tudom mondani” – fogalmazott.

(MTI)