Nekiment a globalista eliteknek a korábbi brit kormányfő: Trump-féle forradalomra van szükség Nyugaton!

A miniszterelnök minden eddiginél erősebb üzenetet küldött.
A konzervatív Liz Truss szerint az emberek elfáradtak attól, hogy lekezelik őket!
„Nekimegyek a mélyállamnak. Elmondom az igazságot arról, mi történik az országunkkal és a Nyugattal” – ígéri Liz Truss, a britek legrövidebb ideig hatalmon lévő kormányfője – erről az Infostart ír. Hozzáteszik:
a konzervatív politikus létrehozta „az ellenforradalom otthonának” titulált médiacsatornáját.
Truss szerint a nyugati országoknak „egy Trump-féle forradalomra van szüksége”, és azt ígéri, hogy
a szólásszabadságot övező válság, a tömeges migráció, a globális bizonytalanság és a Nyugatot átformáló kultúrcsaták” lesznek a témái.
A program olyan kérdéseknek megy majd neki, amelyeket mások óvatosan kikerülnek, miközben Truss „őszinte beszélgetést folytat majd vezető gondolkodókkal és a politikai osztály bukott, megkövesedett nézeteivel szembemenő szövetségesekkel” – mondják a műsor készítői.
A volt brit kormányfő megjegyezte:
brit földön, Amerikában és a szabad világban, az emberek elfáradtak attól, hogy lekezelik őket, elfáradtak a mindig tévedő szakértőktől, az elitektől, akik nem hallgatnak rájuk, és a vezetőktől, akik nem állnak ki a nyugati értékekért”.
Mint a londoni Times megjegyezte, az expolitikus az utóbbi időben közel került több jobboldali youtuberhez, rendszeresen megjelenik náluk, írják. A Times megemlítette, hogy
Truss „bukott államnak” nevezte Nagy-Britanniát, amelyet „komisszárok irányítanak”.
Új médiapartnerei szerint a „nagyvállalati média és a globalista elit” el akarja hallgattatni az ellenállást, de Truss műsora „áttör a zajon kendőzetlen igazmondásával” – tudjuk meg.
A nyitóképen: Liz Truss a Downing Street 10 előtt. Fotó: DANIEL LEAL / AFP