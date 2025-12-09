Nekiment a globalista eliteknek a korábbi brit kormányfő: Trump-féle forradalomra van szükség Nyugaton!

„Nekimegyek a mélyállamnak. Elmondom az igazságot arról, mi történik az országunkkal és a Nyugattal” – ígéri Liz Truss, a britek legrövidebb ideig hatalmon lévő kormányfője – erről az Infostart ír. Hozzáteszik:

a konzervatív politikus létrehozta „az ellenforradalom otthonának” titulált médiacsatornáját.

Truss szerint a nyugati országoknak „egy Trump-féle forradalomra van szüksége”, és azt ígéri, hogy