Liz Truss Globalista elit woke Donald Trump forradalom progresszív

Nekiment a globalista eliteknek a korábbi brit kormányfő: Trump-féle forradalomra van szükség Nyugaton!

2025. december 09. 06:34

A konzervatív Liz Truss szerint az emberek elfáradtak attól, hogy lekezelik őket!

2025. december 09. 06:34
null

„Nekimegyek a mélyállamnak. Elmondom az igazságot arról, mi történik az országunkkal és a Nyugattal” – ígéri Liz Truss, a britek legrövidebb ideig hatalmon lévő kormányfője – erről az Infostart ír. Hozzáteszik: 

a konzervatív politikus létrehozta „az ellenforradalom otthonának” titulált médiacsatornáját.

Truss szerint a nyugati országoknak „egy Trump-féle forradalomra van szüksége”, és azt ígéri, hogy 

a szólásszabadságot övező válság, a tömeges migráció, a globális bizonytalanság és a Nyugatot átformáló kultúrcsaták” lesznek a témái.

A program olyan kérdéseknek megy majd neki, amelyeket mások óvatosan kikerülnek, miközben Truss „őszinte beszélgetést folytat majd vezető gondolkodókkal és a politikai osztály bukott, megkövesedett nézeteivel szembemenő szövetségesekkel” – mondják a műsor készítői.

Ezt is ajánljuk a témában

A volt brit kormányfő megjegyezte:

brit földön, Amerikában és a szabad világban, az emberek elfáradtak attól, hogy lekezelik őket, elfáradtak a mindig tévedő szakértőktől, az elitektől, akik nem hallgatnak rájuk, és a vezetőktől, akik nem állnak ki a nyugati értékekért”.

Mint a londoni Times megjegyezte, az expolitikus az utóbbi időben közel került több jobboldali youtuberhez, rendszeresen megjelenik náluk, írják. A Times megemlítette, hogy 

Truss „bukott államnak” nevezte Nagy-Britanniát, amelyet „komisszárok irányítanak”.

Új médiapartnerei szerint a „nagyvállalati média és a globalista elit” el akarja hallgattatni az ellenállást, de Truss műsora „áttör a zajon kendőzetlen igazmondásával” – tudjuk meg.

A nyitóképen: Liz Truss a Downing Street 10 előtt. Fotó: DANIEL LEAL / AFP

 

MaBaker
2025. december 09. 08:41
Ennyire fosnak Farage-tól hogy ezt a lejárt szavatosságú fejeskáposztát is megpróbálják bedobni elterelésnek.
savrena
2025. december 09. 08:27
"It´s done."
bszakonyi
2025. december 09. 08:22
Megszólalt az észlény. Nahát.
pipa89
•••
2025. december 09. 08:15 Szerkesztve
Hümm, nekem ez büdös. Miért pont most állt elő, amikor N. Farage megerősödött? Az elnöknő, akit még a hűtőbe rakott saláta is megelőzött időben, pont most áll elő a mélyállamos szlogenekkel. Nem pont ő áll a mélyállam jutalékos szolgáltában, hogy Farage-tól szavazókat vigyen el? Egy biztos: a briteknek ugyanúgy kolompoltak, mint a franciáknak és a németeknek. Európából eltünteti a migráns tömeg az európai kultúrát, jogrendet és államiságot. Évről évre csúszik lejjebb és lejjebb a kontinens. Ez van, ha az ember elfelejti a gyökereit, mert egy idő után azt sem tudja, hogy jött, kicsoda ő, és hová tart. Ellenben az új népesség kultúrájának szerves része a hódítás és a kizárólagosság, a gyengék eltiprása, az erőforrások és a jog kizárólagos birtoklása, aminek semmi köze sincs az európai kultúrához, a kereszténységből és a római gyökerekből táplálkozó európai jogrendhez, nemhogy a görög filozófiához, tudományhoz és demokráciához. Valóban, a jövőnk kulcsa: a PÉNZMAFFIA PÉNZTELENÍTÉSE.
