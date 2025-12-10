Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
patrióta Brüsszel liberális Magyarország jobboldal forradalom Szijjártó Péter EU Európai Unió

Elindította a dominót Magyarország: megcsapta a változás szele az Európai Uniót

2025. december 10. 10:16

Ezt a „politikai forradalmat" még a vak is észreveszi.

2025. december 10. 10:16
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RT-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy a nemzetközi politikában ma hiányzik a kölcsönös tisztelet, amit szerinte a liberális mainstream uralma okoz.

Szijjártó szerint ez az irányzat rendkívül intoleráns mindennel szemben, ami nem illeszkedik teljes mértékben hozzá vagy nemzeti érdekeket képvisel.

„Politikai forradalom" zajlik

Úgy véli, aki eltér ettől, azt kirekesztik és bírálják. Korábban Szijjártó már beszélt arról is, hogy az EU-ban „politikai forradalom" zajlik a hazafias erők megerősödése miatt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

dejavu
2025. december 10. 11:22
besír a Russia Todaynek hogy nem tisztelik az Únióban a putyinista falovat.
Válasz erre
0
3
nuevoreynuevaley
2025. december 10. 11:19
"Ez a figyelemre méltó KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adat arra utal, hogy jelentős jövedelmi átrendeződés történt Magyarországon egyetlen év alatt, ahol az alacsony jövedelmű háztartások száma drámaian, 660 ezerről 925 ezerre emelkedett, ami azt jelenti, hogy ~265 ezerrel nőtt a szegényebb réteg, miközben a legfelső ötödből több mint 270 ezer család csúszott ki, ami a középosztály zsugorodását és a társadalmi olló szélesedését mutatja" osszedolt a cziganyputri
Válasz erre
0
3
sanya55-2
2025. december 10. 11:05
Ideje lenne, hogy kirekesszenek az EU-ból
Válasz erre
1
2
nuevoreynuevaley
2025. december 10. 10:53
2016 ota kamuzza a politikai forradalmat kozbe elvettek a magyarok EU penzet, a diakokat kibasztak az erasmusbu, a fideszt kibasztak a neppartbu es ossze is dolt a cziganyputri, 5 eve nincs csidipi a GDP aranyos adossag elerte a szarcsanyi szintet
Válasz erre
1
16
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!