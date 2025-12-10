Elindította a dominót Magyarország: megcsapta a változás szele az Európai Uniót

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RT-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy a nemzetközi politikában ma hiányzik a kölcsönös tisztelet, amit szerinte a liberális mainstream uralma okoz.

Szijjártó szerint ez az irányzat rendkívül intoleráns mindennel szemben, ami nem illeszkedik teljes mértékben hozzá vagy nemzeti érdekeket képvisel.

„Politikai forradalom” zajlik

Úgy véli, aki eltér ettől, azt kirekesztik és bírálják. Korábban Szijjártó már beszélt arról is, hogy az EU-ban „politikai forradalom” zajlik a hazafias erők megerősödése miatt.