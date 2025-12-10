Elindította a dominót Magyarország: megcsapta a változás szele az Európai Uniót

Egy pillanat alatt rendet tett a fejekben Szijjártó: az összes szerkesztőségnek üzent
„Reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik” – szúrt oda a külügyminiszter.
Ezt a „politikai forradalmat” még a vak is észreveszi.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RT-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy a nemzetközi politikában ma hiányzik a kölcsönös tisztelet, amit szerinte a liberális mainstream uralma okoz.
Szijjártó szerint ez az irányzat rendkívül intoleráns mindennel szemben, ami nem illeszkedik teljes mértékben hozzá vagy nemzeti érdekeket képvisel.
Úgy véli, aki eltér ettől, azt kirekesztik és bírálják. Korábban Szijjártó már beszélt arról is, hogy az EU-ban „politikai forradalom” zajlik a hazafias erők megerősödése miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik” – szúrt oda a külügyminiszter.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP