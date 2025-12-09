Ft
Egy pillanat alatt rendet tett a fejekben Szijjártó: az összes szerkesztőségnek üzent

2025. december 09. 15:33

„Reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik” – szúrt oda a külügyminiszter.

2025. december 09. 15:33
null

„Látom, a hazai média egy része ráugrott a Politicóra, és azt hiszik, hogy most aztán nagyon találtak valamit. Le kell hűtenem a Moszkváig hatoló hirtelen lelkesedést. Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki” – Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

„Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet.

Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik,

mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

johannluipigus
2025. december 09. 16:00
Nem kell beszarni, tiszaros balfaszok, ha nem ad Amerika pénzt, még mindig számíthatunk han testvéreinkre.
Agricola
2025. december 09. 15:59
Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, a hazai média egy része mégis ráugrott a Politicóra, amely álhírt terjesztett. „Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet." A hírek tolmácsolása, ha a tolmács rosszindulatú, a hír meghamisítását eredményezi.
kalmanok
2025. december 09. 15:58
Trampli businessman, nem ad pénz olyan országoknak, amelyek már tele vannak adóssággal és kockázatos a visszafizetés.
rejszmano
2025. december 09. 15:57
„Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet." Tök jó. Akkor erről a "mechanizmusról" még évekig beszélhetünk a nélkül, hogy bármennyi pénz lenne belőle...
