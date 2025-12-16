Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter nagy attila tibor fidesz esély elemző helyzet választás

Nagy Attila Tibor megkongatta a vészharangot: Magyar Péter kezd unalmas lenni, egyre kisebb a kormányváltás esélye (VIDEÓ)

2025. december 16. 15:23

A politikai elemző a Kobak Klub rendezvényén arról is beszélt, hogy elmúlt „az újdonság varázsa, Magyar Péternek újítania kell”.

2025. december 16. 15:23
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző nemrég a Kobak Klub vendége volt. Elemzésének fókuszában az állt, hogy miként látja a mostani politikai helyzetet, a választási esélyeket. Rögtön az elején leszögezte a hallgatóságnak, hogy

csökkenőben van a kormányváltás esélye.

„Míg a Fidesz tavaly egyértelműen bajban volt a Magyar Péter-jelenség, kegyelmi botrány és a nem túl jó gazdasági helyzet következtében. Sőt, még ennek az évnek a jelentős részében is azt lehetett mondani, hogy a Tisza Párt esélyesebb a Fideszhez képest, én

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

úgy látom, hogy egyre inkább megfordulóban van a helyzet”

– hangzott el. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy ezután arra is választ adott, hogy miért alakult ki ez a helyzet, hogyan tudta lépésről lépésre a Fidesz a maga javára megfordítani mindezt. 

„Magyar Péter kezd unalmas lenni”

Valamivel később arról is beszélt az előadáson, mi múlik pontosan a Tisza-vezéren. Az elemző e kérdéskörben sem kertelt, és leszögezte, úgy látja, hogy „Magyar Péter kezd unalmas lenni”.

„Nem mondom, hogy minden egyes Magyar Péter beszédet az elejétől a végéig megnézek, de majdnem mindet, és ez alapján azt tudom mondani, kezd egyre kínosabb lenni, hogy sokszor ugyanazok a szófordulatok hangzanak el tőle”. Példaként a török császározást és a gyémánt félkrajcár elvételét említette. De igaz ez az ellenzéki politikus azon nyilatkozataira is, hogy visszahozza az uniós forrásokat – ezt tavaly tavasz óta mondja vagy az, hogy „elmehetnek a propagandisták nyaralni”, ha a Tisza győz. – fűzte hozzá Nagy Attila Tibor.

Ezután arra is kitért, hogy a leginkább az új dolgokat hiányolja a pártelnöknél. 

Az újdonság varázsa elmúlt most már Magyar Péternél, és újítani kellene,

 szerintem. Nagyon-nagyon ideje volna újítani. És én ezt nem nagyon látom” – hangsúlyozta a szakértő.

Magyar Péter még a választópolgárokkal is képes összeveszni

Nagy Attila Tibor arra is rámutatott, hogy Magyar Péter egyre több mindenkivel összeveszik, „nem egyszer egyszerű választópolgárokkal is”

Utóbbi jelenség kapcsán a nagykátai esetet említette, melyet személyesen is megtapasztalt. A Pest vármegyei településen az történt, hogy egy hölgy azt a kérdést tette fel neki, hogy miért fordított hátat a Fidesznek, és ezt az érdeklődést Magyar Péter támadásnak vette, sőt, kombinálni kezdett, hogy a kérdező nem véletlen állt a Hír TV mellett. Ezzel a megnyilvánulással pedig vérig sértette a nőt, aki megbántva távozott a mikrofon mögül. „Pedig az a hölgy alapvetően jóindulattal közeledett Magyar Péterhez” – húzta alá a politikai elemző.

A teljes beszélgetést alább nézheti meg:

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Color
2025. december 16. 16:15
Te azt hitted,hogy valaha is volt esélye a kormányváltásnak?
Válasz erre
0
0
wasserwoman
2025. december 16. 15:58
miben reménykedsz?
Válasz erre
1
0
states-2
2025. december 16. 15:57
Hehe, ha Pszichopeti csak unalmas lenne, de pszichopata is.
Válasz erre
2
0
hernadvolgyi-2
2025. december 16. 15:55
NATit a Tisza szekér nem vette fel, ezért "megdurcásodott".
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!