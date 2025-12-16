Nagy Attila Tibor megkongatta a vészharangot: Magyar Péter kezd unalmas lenni, egyre kisebb a kormányváltás esélye (VIDEÓ)

Ez az a „köznyugalom”, amire Nagy Ervin vágyik: ÁFA-emelés, ingatlanadó, 13. havi nyugdíj elvétele – és ez még nem minden
Magyar Péter kedvenc színész-politikusa visszahozná a 2009-es megszorításokat.
A politikai elemző a Kobak Klub rendezvényén arról is beszélt, hogy elmúlt „az újdonság varázsa, Magyar Péternek újítania kell”.
Nagy Attila Tibor politikai elemző nemrég a Kobak Klub vendége volt. Elemzésének fókuszában az állt, hogy miként látja a mostani politikai helyzetet, a választási esélyeket. Rögtön az elején leszögezte a hallgatóságnak, hogy
csökkenőben van a kormányváltás esélye.
„Míg a Fidesz tavaly egyértelműen bajban volt a Magyar Péter-jelenség, kegyelmi botrány és a nem túl jó gazdasági helyzet következtében. Sőt, még ennek az évnek a jelentős részében is azt lehetett mondani, hogy a Tisza Párt esélyesebb a Fideszhez képest, én
úgy látom, hogy egyre inkább megfordulóban van a helyzet”
– hangzott el.
Nagy ezután arra is választ adott, hogy miért alakult ki ez a helyzet, hogyan tudta lépésről lépésre a Fidesz a maga javára megfordítani mindezt.
Valamivel később arról is beszélt az előadáson, mi múlik pontosan a Tisza-vezéren. Az elemző e kérdéskörben sem kertelt, és leszögezte, úgy látja, hogy „Magyar Péter kezd unalmas lenni”.
„Nem mondom, hogy minden egyes Magyar Péter beszédet az elejétől a végéig megnézek, de majdnem mindet, és ez alapján azt tudom mondani, kezd egyre kínosabb lenni, hogy sokszor ugyanazok a szófordulatok hangzanak el tőle”. Példaként a török császározást és a gyémánt félkrajcár elvételét említette. De igaz ez az ellenzéki politikus azon nyilatkozataira is, hogy visszahozza az uniós forrásokat – ezt tavaly tavasz óta mondja vagy az, hogy „elmehetnek a propagandisták nyaralni”, ha a Tisza győz. – fűzte hozzá Nagy Attila Tibor.
Ezután arra is kitért, hogy a leginkább az új dolgokat hiányolja a pártelnöknél.
Az újdonság varázsa elmúlt most már Magyar Péternél, és újítani kellene,
szerintem. Nagyon-nagyon ideje volna újítani. És én ezt nem nagyon látom” – hangsúlyozta a szakértő.
Nagy Attila Tibor arra is rámutatott, hogy Magyar Péter egyre több mindenkivel összeveszik, „nem egyszer egyszerű választópolgárokkal is”.
Utóbbi jelenség kapcsán a nagykátai esetet említette, melyet személyesen is megtapasztalt. A Pest vármegyei településen az történt, hogy egy hölgy azt a kérdést tette fel neki, hogy miért fordított hátat a Fidesznek, és ezt az érdeklődést Magyar Péter támadásnak vette, sőt, kombinálni kezdett, hogy a kérdező nem véletlen állt a Hír TV mellett. Ezzel a megnyilvánulással pedig vérig sértette a nőt, aki megbántva távozott a mikrofon mögül. „Pedig az a hölgy alapvetően jóindulattal közeledett Magyar Péterhez” – húzta alá a politikai elemző.
