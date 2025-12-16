Nagy Attila Tibor megkongatta a vészharangot: Magyar Péter kezd unalmas lenni, egyre kisebb a kormányváltás esélye (VIDEÓ)

Nagy Attila Tibor politikai elemző nemrég a Kobak Klub vendége volt. Elemzésének fókuszában az állt, hogy miként látja a mostani politikai helyzetet, a választási esélyeket. Rögtön az elején leszögezte a hallgatóságnak, hogy

csökkenőben van a kormányváltás esélye.

„Míg a Fidesz tavaly egyértelműen bajban volt a Magyar Péter-jelenség, kegyelmi botrány és a nem túl jó gazdasági helyzet következtében. Sőt, még ennek az évnek a jelentős részében is azt lehetett mondani, hogy a Tisza Párt esélyesebb a Fideszhez képest, én