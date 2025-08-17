Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak?

Miért nem állítottuk meg a háborút?

Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére?

Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett.

Az ostoba és Európára káros szankciókat az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett.

Csúfos kudarc.

Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt.

Tárgyalás.

Béke.

A világgazdaság vérkeringésének újraindítása.

Ez a magyar érdek.”

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila