Orbán Balázs rámutatott a tényekre: „ez is a háborúpárti médiaoffenzíva része”
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az alaszkai találkozó után a liberális médiában egymás után jelentek meg a cinikus, kárörvendő hangvételű cikkek.
Brüsszel és az európai vezetők az ostoba és Európára káros szankciókat választották az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett.
„A kérdés az, hogy 3,5 év alatt miért nem volt EU-Oroszország csúcstalálkozó?
Nos, ha lehet fokozni a szánalmasság-faktort, akkor most az Európai Bizottság amúgy sem túl acélos tekintélyű vezetője megteszi, amikor is lényegében »bekunyizza« magát a Fehér Házba...
Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak?
Miért nem állítottuk meg a háborút?
Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére?
Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett.
Csúfos kudarc.
Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt.
Tárgyalás.
Béke.
A világgazdaság vérkeringésének újraindítása.
Ez a magyar érdek.”
