Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt

2025. augusztus 17. 14:07

Brüsszel és az európai vezetők az ostoba és Európára káros szankciókat választották az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett.

2025. augusztus 17. 14:07
Menczer Tamás
Menczer Tamás
„A kérdés az, hogy 3,5 év alatt miért nem volt EU-Oroszország csúcstalálkozó?

Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak?

Miért nem állítottuk meg a háborút?

Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére?

Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett.

Az ostoba és Európára káros szankciókat az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett.

Csúfos kudarc.

Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt.

Tárgyalás.

Béke.

A világgazdaság vérkeringésének újraindítása.

Ez a magyar érdek.”

Összesen 4 komment

chief Bromden
2025. augusztus 17. 14:30
Egyszer állhatna a nyugdíjasok oldalára is. A kérdés az, mikor rájöttek hogy a nyugdíjasok rohamosan elszegényednek, miért nem álltak vissza a svájci indexálásra? Az érintettek majd annak adják a szavazatukat, akik érdemben támogatják őket.
k
2025. augusztus 17. 14:30
Szerintem is Orbán Viktor is megérdemelne egy Nobel- békedíjat. Sajnos Donald Trump béketörekvései még nem jártak sikerrel, és a béke helyett Donald Trump felcsapott fegyverkereskedőnek mert az Ukrajnának szánt USA fegyvereket az Európai Unióval akarja megvásároltatni,....EZ TÉNY. Ennek ellenére reménykedjünk abban hogy egyszer tényleg béke lesz USA és Oroszország között, és nem háborúzik USA ukrán zsoldosaival Ukrajnában az oroszok ellen.
Anubys
2025. augusztus 17. 14:20
Ursula von der Leyennek, és az egész Bizottságának mennie kell! Minél előbb megteszik: 1: annál kevesebb jövőbeni kárt okoznak 2: annál kevésbbé erősödnek meg a Patrióták Patrióták megerősödése csak idő kérdése, ezért azt is gondolhatná az Ember, hogy akkor minél később mond le, annál jobban megerősödnek addig a Patrióták. Erre is van példa, nem is kell meszire menni: Gyurcsány Ferenc, 2006 után és a FiDeSz esete. Gyurcsány minél tovább ragaszkodott a Miniszterelnöki székhez, annál erősebb lett a FiDeSz, és 2010ben történelmi esélyhez jutott, amivel tudott is élni. Csak én itt az EU esetében attól tartok, hogy egy rossz EU vezetés a mai körülmények között jóval nagyobb károkat tud még okozni 2029ig, mint Gyurcsány tudott 2006-2009(2010) között.
herden100
2025. augusztus 17. 14:15
TRUMP VIDEÓN BE KELLENE KAPCSOLJA AZ ORBÁNT AMIKOR AZ EURÓPAI "ZARÁNDOKOK" MEGJELENNEK NÁLA. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
