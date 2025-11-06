„Mi vagyunk Európa kuplerája” – elképesztő vádat fogalmazott meg a német vezető saját magukkal szemben

Nem most merült fel először Németországban, hogy betiltsák a prostitúciót és a szexvásárlást. Ezúttal viszont egy tekintélyes politikus, a parlament elnöke, Julia Klöckner sürgette a tilalmat – szúrta ki az Infostart.

2023 végén hangzott el ehhez hasonló követelés, mégpedig a bajor Dorothee Bär részéről. Ezt azzal az adattal támasztotta alá, hogy több mint 250 ezren űzik az „ipart”. Mint fogalmazott:

Németország a szexturizmus vonzó célpontja lett. A többségük külföldi, és a legtöbben Kelet-Európából érkeznek.”

Ezúttal azonban a Bundestag kereszténydemokrata elnöke, Julia Klöckner sürgette a prostitúció és a szexturizmus betiltását. „Szilárd meggyőződésem, hogy végre be kell tiltanunk a prostitúciót és a szexvásárlást ebben az országban” – jelentette ki az egyik beszédében.

Klöckner azt az érvelést is elítélte, miszerint a prostitúció a nők „jogai” közé tartozik. Meglátása szerint nem pusztán nevetséges, de megvető is a nőkkel szemben annak hangoztatása, hogy a prostitúció is olyan szakma, mint a többi.