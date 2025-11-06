Ft
11. 06.
csütörtök
Európa prostitúció Németország szexturizmus bordélyház Julia Klöckner

„Mi vagyunk Európa kuplerája” – elképesztő vádat fogalmazott meg a német vezető saját magukkal szemben

2025. november 06. 18:47

Döbbenetes számokat közöltek.

2025. november 06. 18:47
Németország

Nem most merült fel először Németországban, hogy betiltsák a prostitúciót és a szexvásárlást. Ezúttal viszont egy tekintélyes politikus, a parlament elnöke, Julia Klöckner sürgette a tilalmat – szúrta ki az Infostart.

2023 végén hangzott el ehhez hasonló követelés, mégpedig a bajor Dorothee Bär részéről. Ezt azzal az adattal támasztotta alá, hogy több mint 250 ezren űzik az „ipart”. Mint fogalmazott:

Németország a szexturizmus vonzó célpontja lett. A többségük külföldi, és a legtöbben Kelet-Európából érkeznek.”

Ezúttal azonban a Bundestag kereszténydemokrata elnöke, Julia Klöckner sürgette a prostitúció és a szexturizmus betiltását. „Szilárd meggyőződésem, hogy végre be kell tiltanunk a prostitúciót és a szexvásárlást ebben az országban” – jelentette ki az egyik beszédében.

Klöckner azt az érvelést is elítélte, miszerint a prostitúció a nők „jogai” közé tartozik. Meglátása szerint nem pusztán nevetséges, de megvető is a nőkkel szemben annak hangoztatása, hogy a prostitúció is olyan szakma, mint a többi.

Megismételte azt a korábbi állítást, miszerint

Németország Európa bordélyháza lett”.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

LevEDIa
2025. november 06. 20:47
"„Mi vagyunk Európa kuplerája” – elképesztő vádat fogalmazott meg a német vezető saját magukkal szemben ...Németország a szexturizmus vonzó célpontja lett. A többségük külföldi, és a legtöbben Kelet-Európából érkeznek.” .... és többségében ukránok - gondolom. Nem kell szégyenlősnek lenni, vállalják csak föl, mivé tették az országot. Hol vannak azok a csábító látványos virágzuhatagos hegyi házikók, amik a "Fekete erdei klinika" képkockáin virítottak. Irigylésre méltó környezet, tisztaság, nyugalom és határozottság sugárzott minden képkockáról. Mára ez az ország egy kuplerájjá és afrikai majmok és arab kés-zsonglőrök játszóterévé váltak. A változatosság kedvéért nem zuhannak "még egyelőre" Kölni dómra bombák, ellenben tűzijátékkal megvilágított terein arabok által formált körön belül leánykákat erőszakolnak, és fogdosnak. Ez már nem annyira csábító, bármennyire is német.....
Obsitos Technikus
2025. november 06. 20:29
Még annál is rosszabb.
Unknown
2025. november 06. 20:15
A kuplerájban rend volt. Németországnak fejlődnie kell, hogy kupleráj legyen.
Lilyana2
2025. november 06. 19:45
Ez kérdés volt???!!!
