Fordulat: a liberális nyugati bevándorláspolitika elérte a csúcspontját

Félreértés ne essék, a győzelemben valószínűleg része volt egy

ultraliberális,

Trump-ellenes,

szélsőbaloldali vagy

egyenesen kommunista rétegnek,

akik szokás szerint hasznos idiótaként álltak be az aktuális dolog mögé, amely köszönőviszonyban sincs a saját kultúrájukkal, sőt egyenese veszélyezteti és felszámolni szándékozik azt. Ebben sincs semmi meglepő. Ahogy abban sem, hogy említésre sem méltatta őket az aktuális kedvencük. A mór megtette kötelességét...

De mit is üzen az eredmény és ez a pár sor? Miért olyan jelentős, hogy kimaradtak belőle a hagyományos New York-i őslakosok? Azt, hogy most már ők vannak többségben. Az idegenek. A nem-amerikaiak. Azok, akiket milliószámra importált a Joe Biden mögött megbúvó adminisztráció.

Akiktől a liberális politika azt remélte, hogy majd engedelmes demokrata-szavazók lesznek, akik örök életükre, kritika nélkül hatalomban tartják majd a saját hazájuk és népük gyűlöletébe bemerevedett, a washingtoni pénzcsapokhoz hozzávízkövesedett elitet.