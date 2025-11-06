Fordulat: a liberális nyugati bevándorláspolitika elérte a csúcspontját

New York új, kommunista polgármesteréről, Zohran Mamdaniról könnyedén eszünkbe juthat Magyar Péter
Nem kell ahhoz muzulmán polgármesternek lenni, hogy valaki a kaotikus viszonyok létrehozásán dolgozzon. Horváth K. József írása.
Ez épp annak a baloldali elitnek fog a legjobban fájni, amelyik eddig kézzel-lábbal támogatta és elősegítette az ellenőrizetlen, tömeges migrációt. A bevándorlás identitásképző ereje mutatta meg magát New Yorkban.
Egyszerűen nem értem, miért lepett meg bárkit az elmúlt időszak legjelentősebb külpolitikai eseményeinek egyike, a New York-i polgármester-választás eredménye. A bevándorlás miatti internetes felháborodást, az elkeseredést, a 9/11-mémeket, a muszlimellenes hangulatkeltést mind értem, az antikommunista felhorgadásban még nekem is van némi részem. De maga az eredmény egyáltalán nem ért váratlanul. Csak idő kérdése volt.
Köszönet azoknak, akikről városunk politikája olyan gyakran megfeledkezik, és akik mégis a magukévá tették ezt a mozgalmat. A jemeni kisboltosokról és a mexikói nagymamákról beszélek. Szenegáli taxisokról és üzbég ápolónőkről. Trinidadi szakácsokról és etióp nénikről”
– így szól Zohran Mamdani győzelmi beszédének talán leglényegesebb része. Elsőként talán fel sem tűnik, hogy kik hiányoznak leginkább ebből a meglehetősen színes listából, de segítek: az amerikaiak.
Félreértés ne essék, a győzelemben valószínűleg része volt egy
akik szokás szerint hasznos idiótaként álltak be az aktuális dolog mögé, amely köszönőviszonyban sincs a saját kultúrájukkal, sőt egyenese veszélyezteti és felszámolni szándékozik azt. Ebben sincs semmi meglepő. Ahogy abban sem, hogy említésre sem méltatta őket az aktuális kedvencük. A mór megtette kötelességét...
De mit is üzen az eredmény és ez a pár sor? Miért olyan jelentős, hogy kimaradtak belőle a hagyományos New York-i őslakosok? Azt, hogy most már ők vannak többségben. Az idegenek. A nem-amerikaiak. Azok, akiket milliószámra importált a Joe Biden mögött megbúvó adminisztráció.
Akiktől a liberális politika azt remélte, hogy majd engedelmes demokrata-szavazók lesznek, akik örök életükre, kritika nélkül hatalomban tartják majd a saját hazájuk és népük gyűlöletébe bemerevedett, a washingtoni pénzcsapokhoz hozzávízkövesedett elitet.
Ellenben a republikánusokban jobban bíznak a migráció kérdésében, legalábbis ez derült ki egy friss – és demokrata kötődésű szervezetek által lefolytatott – közvélemény-kutatásból.
De a mostani eredmény azt jelzi, hogy sikerült túl sokat markolni a „jóból”, és a remélt voksrabszolgák túlterheléses támadásával a demokraták véletlenül átugrottak egy politikai lépcsőfokot, és saját magukat tették zárójelbe. Ugyanis évtizedek óta hangoztatott politológiai alapvetés, hogy amint a migránsok elérnek egy kritikus tömeget, már feleslegesnek fogják érezni, hogy azokra vesztegessék a szavazataikat, akik oly buzgón tárták szélesre előttük az adott ország, állam, vagy akár város kapuit.
Minek ikszeljenek az egyik kezükben szivárványos és palesztin zászlót lóbáló, a másikkal épp az ő zsebükben is turkáló politikusokra és a mögöttük álló üzletemberekre, amikor ott van egy fickó, akinek a politikai identitása – az elborult kommunista utópiák hangoztatásán túl – arra épül, hogy az őslakosokhoz képest ő a más, ő az idegen, tehát pont olyan, mint ők? Miért ne állnának be egységesen egy olyan ember mögé, aki nyíltan és a legradikálisabban szembemegy azzal az országos, szövetségi politikával, amely azt mondja, hogy épp elég volt „az idegen szép, az idegen jó” uralmából?
New Yorkban a radikális baloldali, kommunista, muszlim, fehér- és rendőrellenes Zohram Mamdani ígér új korszakot – és félelmetes példát nekünk.
A mostani választás azt mutatta meg, hogy ezeken a migráns tömegeken már nem fog az Egyesült Államok olvasztótégelye. Mert épp azok csavarták le alatta az integráció, a beilleszkedés, az elvárások, a normakövetés és a pozitív ösztönzés lángjait, akik ma még talán ünneplik ezt a látszólag nekik kedvező győzelmet, de akiknek holnap már keserű szájízzel kell tudomásul venniük, hogy saját kreálmányuk, a csupán bevándorlóságában, idegenségében egységes, de annál szilárdabb identitású massza, túllépett rajtuk.
A pesszimistának és vészmadárnak bélyegzett, előre gondolkodni képes megmondóemberek, elemzők, politikusok és közéleti figurák még a baloldalon is évtizedek óta figyelmeztettek arra, hogy előbb-utóbb bekövetkezik ez a fordulat. Attól pedig, hogy a bevándorlók maguk közül választanak politikai vezetőket, csak egy hajszálra van az a helyzet, amikor saját politikai mozgalmakat, pártokat hívnak életre. Ezzel párhuzamosan pedig eldobják maguktól a liberális pártokat, akik egyébként pont azzal a felsőbbrendű gőggel és paternalista lenézéssel óhajtották kihasználni őket, amellyel az ellenoldalt szokták jellemezni.
Az elnök a transznemű sportolók kérdésköre kapcsán hozta szóba New York új progresszív vezetőjét.
A New York-i eseményekhez hasonlóan, de talán még sokkolóbban és tömörebben mutatja be ezt a folyamatot a London egyik kerültében nemrég lezajlott UKIP-ellenes – valójában az őslakos britek ellen szóló – muzulmán erődemonstráció. Itt az egységesen feketébe öltözködött, arcát símaszkkal eltakaró, szándékosan agresszív benyomást keltő tömegből valaki az alábbi interakció keretében tett helyre egy, a menet szélén ácsorgó, tipikus, középosztálybeli fehér liberális aktivistát, miután az sérelmezte, hogy valaki meglökte:
„Semmi szükség erre, tesó, egy oldalon állunk.
Nem, nem állunk.
De, tesó.
Nem.„
Ebben a velős párbeszédben, és főleg annak a hangnemében minden benne van, amit a New York ma a nyugati világnak üzen. És ne legyenek illúzióink: ami a legnyugatibb Nyugaton történik, az előbb vagy utóbb, ha kell, tűzzel-vassal, de elérkezik Európába. Ha nem leszünk kellően résen, akkor pedig bármennyire is tűnjön most távolinak és elképzelhetetlennek – pár éve még Amerikában is annak tűnt – a Kárpát-medencébe is.
***
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP
Miközben a rendőrség az egyik késelés helyszínéről a másikra igyekezett, a választópolgároknak sikerült elhárítaniuk a veszélyt: nem lett AfD-s polgármestere a városnak. Francesca Rivafinoli írása.
***