Zohran Mamdani New York dzsihadista polgármester Karácsony

Karácsony gratulál a dzsihadista-kommunista, antiszemita Mamdaninak, és felfedezi kettőjük közt a sok hasonlóságot

2025. november 06. 06:21

Ez tényleg ennyire hülye!

2025. november 06. 06:21
null
Sebes Gábor
Sebes Gábor
Facebook

„Ez tényleg ennyire hülye!

Karácsony gratulál a dzsihadista-kommunista, antiszemita Mamdaninak, és felfedezi kettőjük közt a sok hasonlóságot.”

Összesen 14 komment

londonbaby
2025. november 06. 08:15
mit fedezett ez fel kettőjük közöt ?? . ta H
Gintonic68
2025. november 06. 08:04
Előre a karácsonyi úton egy muszlim komcsival....😱
Abiondi
2025. november 06. 07:37
Csak nem egyforma magasak? :D
chief Bromden
2025. november 06. 07:34
A rikkancs főzőműsora, így készül a kőleves.
