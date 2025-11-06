Radikális baloldali muszlim polgármestert éltet Karácsony és a Soros-hálózat
New Yorkban a radikális baloldali, kommunista, muszlim, fehér- és rendőrellenes Zohram Mamdani ígér új korszakot – és félelmetes példát nekünk.
Ez tényleg ennyire hülye!
„Ez tényleg ennyire hülye!
Karácsony gratulál a dzsihadista-kommunista, antiszemita Mamdaninak, és felfedezi kettőjük közt a sok hasonlóságot.”
Ezt is ajánljuk a témában
New Yorkban a radikális baloldali, kommunista, muszlim, fehér- és rendőrellenes Zohram Mamdani ígér új korszakot – és félelmetes példát nekünk.
Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP
***