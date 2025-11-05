Ft
11. 05.
szerda
Zohran Mamdani New York polgármester

Radikális baloldali muszlim polgármestert éltet Karácsony és a Soros-hálózat

2025. november 05. 15:11

New Yorkban a radikális baloldali, kommunista, muszlim, fehér- és rendőrellenes Zohram Mamdani ígér új korszakot – és félelmetes példát nekünk.

2025. november 05. 15:11
null

Mamdani előéletével korábbi cikkünkben foglalkoztunk: A Demokrata Párt legújabb sztárja, és New York megválasztott polgármestere Zohran Mamdani, egy korábbi palesztin-párti diákaktivista és bukott rapper. Mint megírtuk, „minden lehetséges woke rubrikát kipipál: muszlim, indiai, szocialista, bevándorló, aki 2016-ban még nem is szavazhatott, mert nem volt amerikai állampolgár”. Ugyanakkor igen tehetős családból érkezett, és ennek ellenére a radikális baloldal nézeteit vallja. Családilag is: édesanyja filmrendező, apja pedig a Columbia Egyetem tanára, akinek a kolonializmus a fő területe. Nem mellesleg fiuk középső neve Kwame lett, amivel szülei Kwame Nkrumah a Lenin-békedíjas afrikai diktátor emléke előtt tisztelegtek.

Zohran maga is nyakig merült a progresszív-balos radikalizmusba: Afrika-tanulmányokat hallgatott, majd radikális BLM-tüntető korában a rendőröket fasiztázta, rasszistázta, és „queer-ellenesnek” nevezte, de éhségsztrájkolt is Gázáért a Fehér Ház előtt – ráadásul még csak nem is Trump, hanem még Biden alatt!

Kampányában ennek megfelelően nagyban számíthatott a Soros-hálózatra és a globális baloldali gépezetre. A New York-i Demokrata Szocialisták, a Working Families Party, valamint a Soros György alapítványai által dollármilliókkal támogatott szervezetek (mint az MPower Change és az Emgage) mozgósítottak az ifjú TikTok-sztár kedvéért.

Mint a The New York Post megírta, Mamdani „terrorszervezetekhez köthető iszlamistáktól, Izrael-ellenes aktivistáktól és egyetemi szélsőségesektől” gyűjtött rengeteg pénzt vagyis iszlám, szocialista és radikális csoportok fogtak össze a „progresszív forradalom” zászlaja alatt, a Fox News szerint összesen 110 szervezetről van szó. Nem véletlen, hogy Mamdaninek még 9/11-ről, a muszlim terroristák által végrehajtott terrormerényletről is csak az jutott eszébe, hogy tud olyat, aki utána arab származása miatt nem mert metróra szállni.

Alex Soros személyesen is gratulált győzelméhez: „Annyira büszke vagyok, hogy New York-i lehetek! Az amerikai álom tovább él!” – írta X-oldalán. 

A hálózat egyik kulcsfigurája nem más, mint Linda Sarsour, a palesztin származású amerikai aktivista, aki korábban arról híresült el, hogy Jézust palesztinnak nevezte, és aki a Women’s March mozgalom radikális vonalát képviselte.

Mamdani retorikájával nem is próbálja leplezni céljait: 

  • Amerika-ellenes, 
  • rendőrellenes 
  • és Izrael-ellenes üzenetek, 

az LMBTQ-ideológia feltétlen támogatása, valamint a „fehér kiváltság” elleni harc

 – ezek képezik politikájának alapját. És nem csupán szavak: tervei konkrétak és veszélyesek.

Az általa állandóan kritizált, korábban rasszistának is nevezett New York-i rendőrségtől venne el forrásokat, és egy új, Department of Community Safety nevű, leginkább szociális munkásokból álló csoportnak adná – a drogokba és bűnbe süllyedt San Francisco példája mutatja, milyen remek ötlet a kemény kéz politikájának elvetése.

Mamdani indirekt módon büntetné a „fehérebb” városnegyedeket, igaz, ezt a szociális igazságosság köntösébe bújtatva: „olyan lakónegyedekben, ahol a házak drágábbak, inkább nőjön az ingatlanadó” – mondja, amivel már nem olyan régen sikerült elkergetnie számos befektetőt.

Amennyibem a fehéreket sújtaná, olyannyira támogatná a New York területén háromszáz-négyszáz(!) évvel ezelőtt a rabszolgaság rendszerében kizsákmányolt feketéket, amire ígéretet is tett.

Mindezt megfejelendő kerültek elő Mamdani LMBTQ-nyomulást segítő ígéretei.

Az csak ideológiai kérdés, hogy transznemű „menedékvárossá” alakítaná át New Yorkot; de  ígérete szerint létrehozná az Office of LGBTQIA+ Affairs-t, amely a városban az érintett személyek támogatását koordinálná, és iskolai szereplőket is bevonnának; minden egyes iskolai körzetbe ki akarnak nevezni egy-egy „tanácsadót”, aki majd az LMBTQ-emberek jogaira figyel. Mindezt egy 2019-es „sokszínűségi tanácsadó csoport” javaslatai szerint.

Ráadásul mindemellett egészen konkrétan adófizetői pénzből fizetne ki 65 millió dollárnyi (vagyis 21 milliárd forintnyi!) pénzt nemátalakító műtétekre és hormonterápiára.

Emellett valódi kommunista követelésekkel is előállt.

A lakhatási válság, mint minden nagyvárost, New York-ot is sújtja. mamdani ennek megoldását természetesen ugyancsak megígérte, ám retorikájában még tovább ment. Egyszer azt mondta, „minden olyan rendszer, amely mindenkinek otthont garantál, még ha ez a magántulajdon eltörlését is jelenti, jobb lenne a jelenlegi helyzetnél”, vagyis nyíltan kommunista eszméknek adott hangot.

A szép ígéretek – 200 ezer új, közpénzzel támogatott, alacsony bérleti díjú lakás építése városi tulajdonú telkeken – mellett azonban megintcsak előkerült a kommunista logika: a bérleti díjak befagyasztása, illetve ennek kiterjesztése. Ugyanis Mamdani nem csak mérsékelné, de rögzítené is egy bizonyos szinten a bérleti díjakat, ami további lakáshiányhoz vezetne: a tulajdonosoknak nem érné meg kiadni, hiszen nem tudják fedezni a tatarozás költségeit a bérleti díjakból. Mamdani pedig fellépést ígért a „rossz bérbeadókkal” szemben. A folytatást mindenki képzelje el maga.

Egy másik alkalommal is a magántulajdon eltörlésére buzdított, ekkor a „termelőeszközök köztulajdonba vételéről” beszél, vagyis egy régi marxista követelést húzott elő a kalapból a New York Post beszámolója szerint.

Adófizetői pénzekből nyitna önkormányzati fenntartású boltokat, ahol veszteségesen árulnának olcsón élelmiszert a lakosságnak, mint Kádár alatt

 – ő öt ilyen boltot nyitna. Egyébként egy egyetlen bolttal működő, hasonló Kansas City-i kísérlet évi csaknem egymillió dolláros veszteséget termelt az adófizetőknek 2024-ben, ráadásul egy tényellenőrző oldal szerint Mamdani benézett pár sort a költségvetésben, és a szerinte erre fordítható 140 milliós eddig használt bolttámogatási keret csak 3,3 millió.

A tervei alapján valószínűleg kőkemény évek várnak New Yorkra. „Mamdani ajándék lesz a republikánusoknak” – mondta Ed Cox, a New York állami Republikánus Párt elnöke – de „New York belepusztul majd”.

Baloldali muszlim polgármester – pusztuló város

Mamdani győzelme nemcsak New Yorkról szól. Ez a Demokrata Párt mély válságának tünete. A párt elveszítette középútját, vezetését és önazonosságát. Most a radikálisok – Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez és társaik – diktálják a tempót.

És miközben a Demokrata Párt egyre mélyebbre süllyed a progresszív identitáspolitika mocsarában – amely szárny sokak szerint Joe Biden félreállításával lényegében az elnökválasztást is eldöntötte a republikánusok javára – a Soros-hálózat örömmel tapsol. A cél világos: az amerikai baloldal teljes átalakítása egy vallásos és ideológiai alapon szerveződő új mozgalommá, amely a „sokszínűség” jelszava mögé bújva rombolja a Nyugat alapértékeit.

Sadiq Khan mellett most új idolja lett Karácsony Gergely budapesti főpolgármesternek, aki számos programelemében hasonló elveket követ, mint a kommunista Mamdani. A Soros-hálózat itt is ugyanazt a mintát követi: alulról szerveződő, nemzetközi aktivizmus, amely a demokrácia jelszava mögött valójában ideológiai puccsot hajt végre, részben a régi szociáldemokrata szellemiségű baloldal, részben az egész város ellen.

Sokak szerint Mamdani győzelme kulturális válságüzenet is, figyelmeztetés Európa nagyvárosainak, amelyeknek még nincs muszlim baloldali polgármestere. New York, a prosperáló és szabad város, progresszív identitáspolitika laboratóriumává vált, ahol a rend, a hit, a közösség és a család helyére a gender, a bűnt relativizáló aktivizmus és az államilag szponzorált szocializmus lép.

Nyitóképen Alex Sorossal. Forrás: Alex Soros X-oldala

rugbista
2025. november 05. 16:33
New York mindig a balos gyökerek városa volt. (Lásd: Hair). Kíváncsi vagyok, hogy a brooklyni haszidok mit lépnek erre. Idejönnek Pestre?
bagoly-29
2025. november 05. 16:13
Arról nem tehet hogy őrült, de akik tolják s megválasztották azok igen azért, hogy egy őrültet szabaditottak rá a városra!
szilvarozsa
2025. november 05. 16:10
Hazavágják a világ zsidóságának fővárosát? Na, ezt végignézem.
lemez
2025. november 05. 16:09
Á,nincs is soros sátàn hadserege.
