Radikális baloldali muszlim polgármestert éltet Karácsony és a Soros-hálózat

Zohran maga is nyakig merült a progresszív-balos radikalizmusba: Afrika-tanulmányokat hallgatott, majd radikális BLM-tüntető korában a rendőröket fasiztázta, rasszistázta, és „queer-ellenesnek” nevezte, de éhségsztrájkolt is Gázáért a Fehér Ház előtt – ráadásul még csak nem is Trump, hanem még Biden alatt!

Kampányában ennek megfelelően nagyban számíthatott a Soros-hálózatra és a globális baloldali gépezetre. A New York-i Demokrata Szocialisták, a Working Families Party, valamint a Soros György alapítványai által dollármilliókkal támogatott szervezetek (mint az MPower Change és az Emgage) mozgósítottak az ifjú TikTok-sztár kedvéért.

Mint a The New York Post megírta, Mamdani „terrorszervezetekhez köthető iszlamistáktól, Izrael-ellenes aktivistáktól és egyetemi szélsőségesektől” gyűjtött rengeteg pénzt vagyis iszlám, szocialista és radikális csoportok fogtak össze a „progresszív forradalom” zászlaja alatt, a Fox News szerint összesen 110 szervezetről van szó. Nem véletlen, hogy Mamdaninek még 9/11-ről, a muszlim terroristák által végrehajtott terrormerényletről is csak az jutott eszébe, hogy tud olyat, aki utána arab származása miatt nem mert metróra szállni.