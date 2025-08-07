Progresszívek, gazdagok, gyűlölik a Nyugatot, s egyikük hamarosan Amerika legnagyobb városának a polgármestere lehet

Hosszú évtizedeken át tömegek érkeztek New Yorkba annak reményében, hogy megvalósítják az amerikai álmot. A kilencvenes években immár nem hajóval, hanem repülővel szállt le itt egy indiai házaspár, akik a posztmodern amerikai álmot valósították meg. A férj egyetemen oktatott, a feleség pedig sikeres filmrendező volt, mégis azt tanították a kisfiuknak, hogy a „Nyugat” elnyomó és gonosz, miközben ez a kultúra tette lehetővé a sikerüket. A házaspár fiát Zohran Mamdaninak hívták, aki felnőve baloldali aktivista lett, és nagy eséllyel ő lehet New York következő polgármestere.

Zohran Mamdani gazdag és privilegizált háttere ellenére az elnyomottak jelmezében tetszeleg.

Minden lehetséges woke rubrikát kipipál: muszlim, indiai, szocialista, bevándorló, aki 2016-ban még nem is szavazhatott, mert nem volt amerikai állampolgár. A semmiből tűnt fel az amerikai politikában, amely ma már szinte általános jelenségnek tekinthető: tavaly még senki nem hallott róla, ma már a Demokrata Párt egyik legismertebb arca. Az influenszer-politikus típus legújabb példánya ő, aki szinte teljes mértékben a közösségi oldalak segítségével kampányolt, és úgy tett szert népszerűségre. Mamdani jól használja a trendeket, tehetségesen kampányol, és pont egy olyan pillanatban jelent meg New Yorkban, mikor nem volt igazi esélyese a következő választásnak.

Bevándorló elit

Mamdani Kampalában, Ugandában született, édesanyja Mira Nair Oscar-díjra jelölt rendező, apja pedig a Columbia Egyetem tanára, akinek a kolonializmus a fő területe.

Mamdani hétéves volt, mikor a szülei New Yorkba költöztek, ő gyerekként elit iskolákba járt, az egyetemen „Afrika-tanulmányokat” hallgatott, palesztin aktivistáskodott, majd rapper próbált lenni, mielőtt belépett a helyi politikába.

Anna Khachiyan, a Red Scare podcast kultúrkritikusa egy adásban elmondta: Mamdani a bevándorlói elit tagja, szülei olyan intellektuelek, akik mélységesen lenézik a nyugati kultúrát, de nem veszik észre, hogy pont úgy viselkednek, ahogy az európai gyarmatosítók, akik szintén féligazságok és sztereotípiák alapján ítélték meg azokat az országokat, ahová érkeztek.

A harminchárom esztendős Mamdaninak több könyvet kitöltő online múltja van, amelyet győzelmét követően alaposan átböngésztek az amerikai újságírók. A progresszív ideológiák bajnokaként az évek során támogatta a börtönrendszer feloszlatását, a szabad piac felszámolását, a rendőrség költségvetésének jelentős csökkentését stb. Mamdami rendkívül aktív volt a BLM tüntetések alatt, a létező összes vádat a rendőrség fejéhez vágta: hogy válogatás nélkül ölik a kisebbségeket, fasiszták, rasszisták, és ellenzik a „queer felszabadulást” – bármit is jelentsen ez.

Egy szocialista New Yorkban

A polgármester-jelölt sikere nagyban köszönhető a New Yorkban aktív szocialista szervezeteknek, amelyek aktívan kampányoltak mellette, valamint a palesztin aktivistáknak.

Mamdani populista üzenete a következő: „New York túl drága” és ezen szocialista intézkedésekkel lehet segíteni.

Mivel tenné olcsóbbá a világ üzleti központját? Megadóztatná a gazdagokat, és a fehérek által lakott negyedeket, állami fenntartású élelmiszerbolt hálózatot ígér, és számtalan állami juttatást. A demokratikus szocialista szervezet, amely támogatja a kampányát azt is felvetette, hogy New York lehetne az az állam, ahol bárkinek ingyen megcsinálják a nemváltó műtétjét. Ezzel kapcsolatban a jelölt egyelőre nem nyilatkozott, de előélete alapján valószínűsíthető, hogy értékelné az ötletet.

Palesztin aktivizmus

Mamdani sikerének egyik titka (legalábbis a baloldali fiatalok körében), hogy keblére ölelte a palesztin ügyet, amellyel kapcsolatban még a minden szempontból progresszív programot megvalósító Joe Biden is rendkívül óvatos volt. Mivel ez jelenleg a progresszívek körében „divatos” ügy lett, ezért ezzel is nagy sikert tud aratni TikTokon.

Terrorkendőben kapja a diplomáját a Columbia Egyetemen egy arab diáklány. Kép: Selcuk Acar / Anadolu via AFP

Aktivizmusa azzal kezdődött, hogy segített megalakítani a Bowdoin Egyetemen a Students for Justice in Palestine (Diákok Palesztina Igazságért) helyi szervezetét. Ez a diákcsoport már a kilencvenes évek óta nyomást próbál helyezni az egyetemekre, hogy bojkottálják Izraelt.

Mamdani 2021-ben a Demokrata Szocialisták nyílt fórumán arról beszélt, hogy ez a tapasztalatot nagyon hasznosnak találta. Az évek során a szervezetnek több ága támogatását fejezte ki a Hamász terrorszervezet iránt. Az AJC zsidó szervezet beszámolója szerint a diákszervezet gyakran zaklatott zsidó és izraeli diákokat és előadókat, „apartheid falak” és álellenőrzőpontokat állítottak fel az egyetemeken, valamint álkilakoltatási értesítéseket ragasztottak a zsidó diákok kollégiumi szobáinak ajtajára.

Zohran Mamdani már 2023 decemberében éhségsztrájkolt és tüntetett a Fehér Ház előtt, azt állítva, hogy Biden miatt „éheznek a gázaiak”.

Mamdani miután megnyerte a demokrata előválasztást nem volt hajlandó elítélné azt, ha valaki az „intifáda globalizását” követeli. New Yorkban él egyébként Amerika legnagyobb zsidó lakossága, akik egy apró liberális kisebbség kivételével nem lelkesednek a jelöltért. Mamdani nagyon érzelmesen tud beszélni az antiszemitizmus elleni harcról, aztán felmegy az X-re és azzal vádolja a zsidó államot, hogy gyerekek tömegeit öli meg Gázában.

A kampánya alatt azt is kijelentette, ha Benjamin Netanjahu New Yorkba látogatna akkor ő annak ellenére letartóztatná, hogy az Egyesült Államok nem is tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), amely letartóztatási parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen.

Egy foglyul ejtett párt

Tehát adott egy szocialista, rendőrségellenes, palesztin-párti jelölt, aki magasan vezeti a versenyt, és akinek sikerének egyáltalán nem örül a pártja. New York egy bombabiztos demokrata övezet, Mandamit a Kongresszus öt megválasztott és jelenleg is aktív politikusa támogatja, köztük Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez. Az Axios washingtoni lap beszámolója szerint a demokrata vezetők és pénzemberek pánikba estek Mamdani előválasztási sikere után.

A 2024-es vereség után a demokraták attól tartanak, hogy Mamdani károsíthatja a párt országos imázsát.

A demokraták többsége Andrew Cuomo volt kormányzó mögé állt a New York-i polgármester-előválasztáson. Azonban Cuomo egy metoo botrány miatt bukott meg korábban, és sokan nem felejtették el azt sem, hogy miként kezelte a járványt. Számos demokratikus törvényhozó és tisztviselő elítélte Mamdani szavait vagy éppen ötleteit, és sokan kifejezetten elutasították, hogy mögé álljanak. Laura Gillen, New York-i képviselő Mamdanit „abszolút rossz választásnak” nevezte.

A szocialista politikus előválasztási győzelme azonban fellelkesítette a demokraták szélsőbaloldali ágát, akik Trump újraválasztása óta az egyetlenek, akik próbálnak mozgosítani és aktívak lenni. A párt másik baloldali üdvöskéjét Alexandria Ocasio-Cortezt egyes elemzők már egyenesen potenciális elnökjelöltnek tekintik. Ha Zohran Mandami győzelmet arat ősszel az jelzés lehet a progresszíveknek, hogy miután évek óta fogva tartják a Demokrata Pártot, valóban eljön az idejük, és valódi hatalom kerül a kezükbe.

Nyitókép: Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP)