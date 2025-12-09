Ft
12. 09.
kedd
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kulcsszerep hitelbuborék könyvajánló szocializmus bankrendszer

Ha nem figyelünk, visszatér a szocializmus

2025. december 09. 15:39

Peter Thiel szerint a gazdasági és politikai feszültségek nyolcvan százaléka világszerte a lakhatással lehet összefüggésben. Ehhez képest a földtulajdonlás természetéről, a modern emberre és kultúrára gyakorolt hatásáról kevés szó esik – s ha nem figyelünk oda, a szocializmus újra népszerű lesz.

2025. december 09. 15:39
null
Böszörményi-Nagy Gergely
Böszörményi-Nagy Gergely

A modern városi ember hajlamos azt hinni, hogy a földtulajdon csak a régi korokban volt meghatározó, a gépek és újabban a digitalizáció évszázadaiban már elveszítette jelentőségét. Ez tévedés. Mike Bird gazdasági újságíró célja, hogy átfogó képet adjon arról, hogyan alakította a föld mint eszköz – nem pusztán mint ingatlan, hanem mint pénzügyi, társadalmi és politikai konstrukció – a modern kor történetét, hogyan hat korunk válságaira és társadalmi feszültségeire. Három évszázadon, kontinenseken és politikai rendszereken át vezeti végig az olvasót azon, miért a föld a mai bankrendszer alapja, a hatalom és szerteágazó kockázatok legfontosabb csomópontja.

A föld három szempontból radikálisan különbözik a legtöbb vagyonelemtől. Először is, nem érinti az értékvesztés jelensége: tartós, nem romlik el. Másodszor, a földből – a Dubaj mesterséges szigeteihez hasonló extremitásoktól eltekintve – nem lehet többet gyártani. A kínálat fix, a kereslet pedig – a növekvő népesség és vagyonok okán – nagy, az árak folyamatosan növekednek. A föld tehát „aszimmetrikus nyomást gyakorol a társadalomra”. Végül harmadszor, a föld nem mozdítható, s mivel egy-egy hasonló méretű földdarab értéke a rajta vagy körülötte lévő infrastruktúra okán számottevően eltérhet egymástól, ez jelentős társadalmi és térbeli egyenlőtlenségekhez vezet.

angie1
2025. december 09. 15:58
Remélem, hogy az életben nem jön visssza soha többet a kommunizmus! A legártalmasabb az emberi életre!
Kriszta67
2025. december 09. 15:50
Mondjuk a lakás bérbeadás betiltása jó lenne. Mégiscsak felháborító, hogy úgy nőnek egekbe a lakásárak, hogy közben fogy a népesség. Ennek egyetlen oka a lakás bérbeadás. Jó, ne tiltsák be, de korlátozzák. Lehessen mindenkinek annyi plusz lakása ahány kiskorú gyereke. De van aki húsz lakást harácsolt össze leginkább bérleti díjakból. Ezeknek egyre több pénzük lesz, amiből még több lakást vesznek, amivel még drágábbá teszik a lakásokat, még több fiatalt kiszorítva a lakást vásárolni képesek közül.
