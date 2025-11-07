„Néhány éve egy amerikai szabadságpárti professzor egy budapesti egyetemen arról beszélt, miért népszerűek a kapializmusellenes, szocialista nézetek a nyugati értelmiség, főleg a diákság köreiben. Elég meglepő dolgot állított: «Azért, mert az emberek inkább jók akarnak lenni, mint gazdagok», tehát ahhoz az eszmekörhöz, rendszerhez szeretnének tartozni, amelyet a többség helyesként, erkölcsösként ítél meg. A mainstreammé vált, sokféle árnyalatú antikapitalizmus ilyen.

Így válnak a jó emberek jóemberkedő gonoszetvőkké.

Mélyen hiszek a Gonosz létezésében. Nem vallási vagy elvont metafizikai szinten, hanem konkrét, objektíven mérhető kártevésként, olyan eszmék és életelvek megvalósulásaként, amelyek – a hirdetett szándéktól, az állítólag nemes céloktól teljesen függetlenül – romboláshoz, nihilhez, gazdasági és társadalmi csődhöz vezetnek.

A Gonosz tengelyét alkotja mindenfajta kollektivizmus (különösen a szocializmus-kommunizmus), a nácizmus és a rasszizmus, az iszlamista ideológia és a szélsőséges klímavédelem, a piacellenes ökopolitika éppúgy, mint bármiféle «jótét lélek» altruizmus (nem összekeverendő a valódi szolidaritással és segítségnyújtással), valamint minden egyéb önfeladást hirdető, egyénellenes nézet. A helyzet az, hogy New Yorkban most ismét teret nyert a Gonosz.

Konzervatív elemzők is arról írtak Zohran Mamdani győzelme után, hogy nem kell megijedni, ez még nem azt jelenti, hogy NYC hirtelen szélsőbaloldalivá vált, hiszen reálisan létező gazdasági, megélhetési problémák és hiteles ellenjelöltek hiánya vezetett ide. Elhiszem. De ezzel ne mentsük a menthetetlent.