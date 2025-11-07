Ft
New York-i Népköztársaság: árstoppal és antiszemitizmussal a társadalmi haladásért!

2025. november 07. 15:09

Így válnak a jó emberek jóemberkedő gonosztevőkké.

2025. november 07. 15:09
Seres László
Seres László
Individualista.hu

„Néhány éve egy amerikai szabadságpárti professzor egy budapesti egyetemen arról beszélt, miért népszerűek a kapializmusellenes, szocialista nézetek a nyugati értelmiség, főleg a diákság köreiben. Elég meglepő dolgot állított: «Azért, mert az emberek inkább jók akarnak lenni, mint gazdagok», tehát ahhoz az eszmekörhöz, rendszerhez szeretnének tartozni, amelyet a többség helyesként, erkölcsösként ítél meg. A mainstreammé vált, sokféle árnyalatú antikapitalizmus ilyen.

Így válnak a jó emberek jóemberkedő gonoszetvőkké.

Mélyen hiszek a Gonosz létezésében. Nem vallási vagy elvont metafizikai szinten, hanem konkrét, objektíven mérhető kártevésként, olyan eszmék és életelvek megvalósulásaként, amelyek – a hirdetett szándéktól, az állítólag nemes céloktól teljesen függetlenül – romboláshoz, nihilhez, gazdasági és társadalmi csődhöz vezetnek.

A Gonosz tengelyét alkotja mindenfajta kollektivizmus (különösen a szocializmus-kommunizmus), a nácizmus és a rasszizmus, az iszlamista ideológia és a szélsőséges klímavédelem, a piacellenes ökopolitika éppúgy, mint bármiféle «jótét lélek» altruizmus (nem összekeverendő a valódi szolidaritással és segítségnyújtással), valamint minden egyéb önfeladást hirdető, egyénellenes nézet. A helyzet az, hogy New Yorkban most ismét teret nyert a Gonosz.

Konzervatív elemzők is arról írtak Zohran Mamdani győzelme után, hogy nem kell megijedni, ez még nem azt jelenti, hogy NYC hirtelen szélsőbaloldalivá vált, hiszen reálisan létező gazdasági, megélhetési problémák és hiteles ellenjelöltek hiánya vezetett ide. Elhiszem. De ezzel ne mentsük a menthetetlent. 

A metropolisz szavazóinak 51 százaléka olyan elvekre és megoldásokra mondott igent, amelyekről pontosan tudhatók, hogy nem működnek.”

ekeke1
2025. november 07. 16:17
A cionizmus kitalálója, Herzl Theodor célpontként Ugandát jelölte ki. Ugandából származik és még mindig kettős állampolgár a mostani győztes, Zohran Mamdani. Aki egy kommunista muzulmán. Pont olyan, mint a Sanders, csak utóbbi zsidó. És mint ilyen New-York új főpolgármestere. New York, ahol Izraelen kívül a legtöbb zsidó él. És most Seres óbégat hogy "A helyzet az, hogy New Yorkban most ismét teret nyert a Gonosz." Ionesco és Franz Kaffka.
Válasz erre
0
0
kuzmics
2025. november 07. 16:15
Az antiorbánista Seres Laci mostanában mélyen hallgat. Hiába az a fránya kognitív disszonancia!
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. november 07. 16:03
Az ember alapvetően nárcisztikus, és önző. A ballib és a zöld tüntetők is ezért szeretnek szerepelni. Ismert hősök akarnak lenni. Aztán van a ballibeknek egy csendesebb csoportja is, akik identitás tudatokból eredően zsigeri ballibek. Ők csak a szavazóurnáknál fejezik ki érzéseiket. Aztán van a ballibsiknek még egy csoportja. Híres közismert egyének, akik bizonyosfokú elszigeteltségben élnek, pont a vagyonuk, és vagy ismertségük miatt . Ők meg sok lehetőség híján erre menekülnek. ("Jó fejek" akarnak lenni, pótcselekvésként). Én még mindig azt mondom, hogy a leginkább emberre szabott, és ez miatt a leginkább működőképes társadalmi berendezkedés a kapitalizmus. (Kínában is az van, csak egy erős központi vezetéssel.) Amely persze együtt jár egy csomó igazságtalan stációval is, de itt legalább számít a valós teljesítmény. Az, ami előre viszi a társadalmat, és igen, ezzel együtt a közösséget is. A nyugat egy ideje már letérni látszik erről az útról.
Válasz erre
1
0
Finale
•••
2025. november 07. 16:00 Szerkesztve
De azert szavazzunjk a baloldalra itthon, ugye? Szerencsetlen hulye!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!