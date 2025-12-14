Ft
12. 14.
vasárnap
bor szindbád kommunizmus

Csodarabbi a kommunizmusban, ifjabb Szindbád utazásai a bor körül

2025. december 14. 15:20

Könyvajánlónk!

2025. december 14. 15:20
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Csodarabbi a kommunizmusban 

Scheiber Sándor a magyar zsidóság egyik vezető személyisége volt, aki után évtizedekig szaglászott a kommunista állambiztonság. Életpályáját és a körülötte zajló intenzív állambiztonsági játszmákat Veszprémy László Bernát történész mutatja be legújabb könyvében. A Hét verem című, a Jaffa Kiadónál megjelent kötet számos külföldi és hazai levéltári forrás alapján dolgozza fel Scheiber élettörténetét. 

Scheiber Sándor a neológ zsidóság nagy alakja volt, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója, nyelvész, irodalomtörténész, fiatalabb korában dunaföldvári főrabbi. Apai és anyai ágon is rabbik leszármazottjaként szinte predesztinálva volt sorsa, a holokauszt idején azt is át kellett élnie, hogy édesanyját a szeme láttára lőtték le a nyilasok. 

1950-ben lett a rabbiképző vezetője, és 1985-ös haláláig igazgatta, munkássága végighúzódott a kommunizmus évtizedein. Vallási vezetőként értelemszerűen bonyolult viszonyban volt a kommunista hatalommal – és ezen egész életét kísérő bonyodalmakról szól Veszprémy kötete. Mint a szerző írja, a könyv Scheiber a kommunista szervekkel, köztük az állambiztonsággal fenntartott „változékony, ám főleg negatív” kapcsolatára koncentrál. „Megkísérelték lejáratni, szakmai előrehaladását akadályozni, baráti körétől elidegeníteni, levelezését felbontották, telefonját lehallgatták.” Hat fejezetben ismerjük meg Scheiber Sándor életét, azt, hogy miként próbálta végezni a munkáját a kommunizmus pókhálójában, miközben ügynökök tucatjai, köztük kollégái és tanítványai jelentettek róla a hatalomnak. 

Az Ablonczy Balázs és Müller Rolf által szerkesztett Modern Magyar Történelem sorozat darabjaként Veszprémy László Bernát kötete újabb fontos mű a magyarországi kommunizmus valóságáról és a hazai zsidóság holokauszt utáni történetéről. 

Veszprémy László Bernát: Hét verem. Jaffa Kiadó, 2025

Összesen 1 komment

asszaur
2025. december 14. 16:26 Szerkesztve
Lehet, hogy Komlós János rabbi/ÁVÓs ezredes tevékenykedett? A kollégát akarta kicsit markecolni? Hát vicces könyv lehet...... Kis aprópénzért.....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!