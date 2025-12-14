Csodarabbi a kommunizmusban, ifjabb Szindbád utazásai a bor körül

Csodarabbi a kommunizmusban

Scheiber Sándor a magyar zsidóság egyik vezető személyisége volt, aki után évtizedekig szaglászott a kommunista állambiztonság. Életpályáját és a körülötte zajló intenzív állambiztonsági játszmákat Veszprémy László Bernát történész mutatja be legújabb könyvében. A Hét verem című, a Jaffa Kiadónál megjelent kötet számos külföldi és hazai levéltári forrás alapján dolgozza fel Scheiber élettörténetét.

Scheiber Sándor a neológ zsidóság nagy alakja volt, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója, nyelvész, irodalomtörténész, fiatalabb korában dunaföldvári főrabbi. Apai és anyai ágon is rabbik leszármazottjaként szinte predesztinálva volt sorsa, a holokauszt idején azt is át kellett élnie, hogy édesanyját a szeme láttára lőtték le a nyilasok.