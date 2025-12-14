Csodarabbi a kommunizmusban, ifjabb Szindbád utazásai a bor körül

1950-ben lett a rabbiképző vezetője, és 1985-ös haláláig igazgatta, munkássága végighúzódott a kommunizmus évtizedein. Vallási vezetőként értelemszerűen bonyolult viszonyban volt a kommunista hatalommal – és ezen egész életét kísérő bonyodalmakról szól Veszprémy kötete. Mint a szerző írja, a könyv Scheiber a kommunista szervekkel, köztük az állambiztonsággal fenntartott „változékony, ám főleg negatív” kapcsolatára koncentrál. „Megkísérelték lejáratni, szakmai előrehaladását akadályozni, baráti körétől elidegeníteni, levelezését felbontották, telefonját lehallgatták.” Hat fejezetben ismerjük meg Scheiber Sándor életét, azt, hogy miként próbálta végezni a munkáját a kommunizmus pókhálójában, miközben ügynökök tucatjai, köztük kollégái és tanítványai jelentettek róla a hatalomnak.
Az Ablonczy Balázs és Müller Rolf által szerkesztett Modern Magyar Történelem sorozat darabjaként Veszprémy László Bernát kötete újabb fontos mű a magyarországi kommunizmus valóságáról és a hazai zsidóság holokauszt utáni történetéről.