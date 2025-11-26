Ft
Bajnai Gord lehitlerez kommunizmus sorkatonaság

Mindent beleadott a Tisza győzelméért, elsőként ejtették ki – Magyar Péterék inkább visszahoznák a kommunistákat Nagy Ervintől Bódis Krisztáig

2025. november 26. 18:00

A Tisza nyilvánvalóan a Bokros-csomag örököse.

2025. november 26. 18:00
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

A politika iránt érdeklődők számára ezek a napok leginkább azzal telnek, hogy csemegézik, a Tisza nyilvánosságra került jelöltjei közül ki hova kötődhet. Gyurcsány embereihez? Az Ukrajna-pártiakhoz? Az LMBTQ és a sorkatonaság támogatóihoz? S ha esetükben a közelgő választásra gondolunk, akkor már fel is bukkan Marx és Engels közös művének, A kommunista kiáltványnak első mondata: Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete. 

A kísértetektől általában borzongani szoktunk, főleg, ha az még kommunista is. 

Tara Westover amerikai író azt vallja róla, hogy „A múlt csak kísértet; anyagtalan, lényegtelen, hatástalan. Súlya, jelentősége csak a jövőnek van.”

Hát épp ez az! 

Ha végigfutunk a fenti listán, akkor sok minden az eszünkbe juthat, az is, hogy az érintett jelöltek kizárólag a múltat képviselik. 

Ezek nem keresztény Magyarországot akarnak építeni, amire a szavazók elsöprő többségének igénye lenne, s amiért az elmúlt 15 évben mindent megtettek, s erre szavaztak. 

Persze kivételek akadnak köztük is. Például Gyenes Ágnes Egerben, akiről azt írja a Dobó népe Facebook oldal, hogy „az első perctől beleadott mindent: idejét, energiáját, pénzét: szórólapozott, sütit sütött, aláírást gyűjtött, közösséget épített, a hátán vitte a helyi szervezeteket.”

Ennek ellenére ő esett ki esőnek. Ez annak fényében, hogy az első fordulóban csak Tisza Sziget-tagok szavazhattak, nem tűnne valószínűnek, de portál is azt sejteti, amit a politológusok valószínűsítenek: hogy 

előre el volt döntve, hogy ki jusson tovább.

Én a magam részéről örülök annak, hogy Gyenes Ágnes kiesett, mert rendes asszonynak látom, akiből – ha nem édesgeti magához a hatalomra vágyó kommunista kísértet – még akár Fidesz-szavazó is lehet. 

Pedig korábban Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem lesznek a Tiszában baloldali jelöltek, mint ahogy az a kijelentés is tőle származik, hogy a baloldali összefogás romjain, a baloldali összefogás támogatóira támaszkodva kíván politikai közösséget építeni. Hogy ez ellentmondás? Egyszerűbben: az egyik hazugság? Nem számít, kérem tisztelettel. 

Magyart már csak így szeretik saját szektatagjai: sosem lehet tudni, mire gondol valójában. 

Gyurcsánynak is voltak hasonló vonásai, de annyira azért nem volt pofátlan, amennyire Magyar az. A vége azonban így is, úgy is a Böszme pofára esése lett. Nem kérdés, hogy a nála nagyságrenddel aljasabb Magyar Péternek is ez lesz a vége.

Ehhez sokban segít az a brutális megszorításokat tartalmazó gazdaságpolitikai csomag, amely még a házi kedvenceket is megadóztatná, a tápszerükkel együtt. 

A Tisza nyilvánvalóan a Bokros-csomag örököse. Azt gondolják, hogy nagy reformokra van szükség. Mondják, nem elég hatékony az oktatási rendszer, az egészségügy, át kell alakítani. Az átalakítás persze mindig azt jelenti, ahogy Orbán Viktor fogalmazott: „elkezdenek bezárni iskolákat, kórházi osztályt, kórházat és így tovább.” 

Ha egy pillantást vetünk Bokros-csomag személy szerinti örököseire, akkor sem ér bennünket meglepetés. 

Az ukrajnai háború fényében külön értéket jelent a sorkatonaságot visszaállítani akaró Ruszin-Szendi Romulusz, illetve Halmai Ferenc jászsági tiszás, aki az Ellenpont szerint még 2013-ban mondta a tiszafüredi tévének: 

„Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében." 

De ne felejtsük el, hogy Tarr Zoltán is bősz háborúpárti, ő az Európai Parlamentben ukránpárti előterjesztéseket megszavazó képviselő.  Említhetem a gyurcsányista Horváth Nándor Zsoltot is, aki az utolsó pillanatig követte Gyurcsányt. Egy márciusi Népszava-cikkében Orbánt gyakorlatilag lehitlerezte, s a tiszások elleni Kristályéjszakáról jövendölt.  

És hát ott vannak a sorosisták. A legismertebbek: Bódis Krisztina genderaktivista és Nagy Ervin, aki szerint „a migráció nem válság, hanem esély”.

 2017-ben pedig úgy fogalmazott egy interjúban, hogy „jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni”.

Én a rendszerváltás első május elsejéén a Fidesz standján vettem egy  konzervdobozkát, amire az volt írva: A kommunizmus utolsó lehelete. Most is a polcomon van. Soha nem fogom kidobni, kinyitni főleg nem. 

A kommunizmusnak nincs köztünk helye. Se bűzös leheletként, se riasztó kísértet alakjában.

(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)
 

 

