A politika iránt érdeklődők számára ezek a napok leginkább azzal telnek, hogy csemegézik, a Tisza nyilvánosságra került jelöltjei közül ki hova kötődhet. Gyurcsány embereihez? Az Ukrajna-pártiakhoz? Az LMBTQ és a sorkatonaság támogatóihoz? S ha esetükben a közelgő választásra gondolunk, akkor már fel is bukkan Marx és Engels közös művének, A kommunista kiáltványnak első mondata: Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete.

A kísértetektől általában borzongani szoktunk, főleg, ha az még kommunista is.

Tara Westover amerikai író azt vallja róla, hogy „A múlt csak kísértet; anyagtalan, lényegtelen, hatástalan. Súlya, jelentősége csak a jövőnek van.”