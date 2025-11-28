Megelevenedett egy régi hagyomány – egyre trendibb programokkal élvezhetjük az újbor ünnepét
2025. november 28. 18:24
A világhírű magyar borkultúra tovább növelheti ismertségét egy újraéledő hagyomány által. A Márton-naphoz kapcsolódó újbor ünnepe új kapukat nyit a hazai vendégforgalomban és az átalakuló borpiacon is.
2025. november 28. 18:24
8 p
0
0
6
Mentés
Magyarországon és az európai keresztény kultúrában a november gyakorlatilag a Márton-napról és az újbor ünnepéről szól. A mezőgazdasági munkák lezárultával a dolgozók a szőlősgazdák pincéi felé vették az irányt, megkóstolták az újbort, amit egy nagy lakomával ünnepeltek meg. Márton-nap alkalmából a hagyomány szerint libát szolgáltak fel a háziasszonyok, amelyhez csapra verték a hordókat. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget töltenek magukba. A hagyomány az elmúlt években egyre markánsabban jelenik meg az idegenforgalomban, a turisták lelkesen látogatják a borospincéket, ahol a legkülönfélébb programokkal és fogásokkal várják őket – erről szól az újbor ünnepe.
Márton-nap és az újbor ünnepe évszázadok óta összekapcsolódik, az elmúlt években egyre népszerűbbé váló gasztrofesztiválok pedig zászlajukra is tűzték, hogy tovább erősítsék az ünnepi brandet. A magyarországi borvidékek kaptak a lehetőségen és az újboros pincék nyitására kitelepüléseket, közösségi programokat, illetve teljes fesztiválokat álmodtak meg Villánytól Pannonhalmán át egészen Tokajig. A klasszikus borkóstolóélmény mellett számtalan újdonság is helyet kapott a palettán, Tatabányán például első alkalommal már egy forralt bor tematikájú fesztivál is várta a látogatókat. A programok országszerte egészen tavaszig tartanak, az újbor ünnepe reneszánszát éli.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában, mai nevén Szombathelyen született 316-ban, más egyes feljegyzések szerint 317-ben. A római császár katonájaként szolgált, de annyi jót cselekedett az emberekkel, hogy még az életében püspökké akarták szentelni. Amikor mindennek hírét vette, megpróbált elbújni egy libaólban, a ludak azonban a gágogásukkal lebuktatták. A franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak, még aznap éjszaka megjelent álmában Jézus, innentől pedig minden erejével Istent kívánta szolgálni, megkeresztelkedett, végül 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.
Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, a hívők ezt követően már az adventi időszakra készültek. Advent első vasárnapja idén november 30-ra, míg aranyvasárnap december 21-re esik.
Egyre több borkóstolóra járnak a magyarok, személyesen szeretnék megtapasztalni a borvidékek nyújtotta élményeket – véli Szabó Máté és Láng Levente, a Borindex alapítói. A két magyar fiatal célja, hogy a borkóstolókkal közelebb hozzák a fogyasztókat a magyar borokhoz és borászatokhoz. A Borindex a szervezést és a marketing feladatokat vállalja át a pincészetektől, amelyek vezetői így nagyobb hangsúlyt fektethetnek a szőlőbirtok és borászat irányítására.
Különleges programok az újbor ünnepén
Úgy tartja a mondás, aki újbort nem iszik, egész évben szomjazik. A magyar borkultúrában egyre hangsúlyosabb az újbor ünnepe, éppen ezért fűztek fel rá a szervezők egy országos rendezvénysorozatot. A Libabőr Fesztivál minden évben izgalmas programokat kínál a borok kedvelői, a gasztronómia szerelmesei és a családok számára. A borászatok ilyenkor újbor kóstolóval, exkluzív pincelátogatásokkal és vásárlási kedvezményekkel várják az érdeklődőket. A látogatók betekintést nyerhetnek a borok készítésének rejtelmeibe és megízlelhetik az adott év legfrissebb tételeit.
„A Libabőr Fesztivál célja, hogy egyedülálló élményt nyújtson a látogatóknak, és megőrizze, valamint népszerűsítse a Márton-napi hagyományokat.
Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen széleskörű együttműködés valósulhat meg a borászatok, éttermek és további vendéglátóhelyek között, így az érdeklődők igazán sokszínű programkínálatból válogathatnak”
– nyilatkozta Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.
Gazdag hagyomány, drámai folyamatok, nagyszerű lehetőségek – valahogy így lehet összegezni a magyar bor helyzetét. A részletekről Rókusfalvy Pál kormánybiztost kérdeztük.
Az újbor ünnepe
Azt a bort nevezzük újbornak, amely a szüretet követő hetekben átesett az erjedésen és novemberre már fogyasztható. A hagyomány szerint Márton-napon már ezt szolgálták fel a libasülthöz. Az újbor nem az évekig érlelt, testes fajta, sokkal inkább egy fiatal, játékos bor, amely a szakemberek szerint elsősorban a szőlő frissességét és üdeségét mutatja meg. A hangsúly inkább az illatokon, a gyümölcsös jegyeken és a vibráló savakon van – éppen ezért ideális esetben még tavaszig elfogy. A borászatok az új trendnek megfelelően különleges közösségi eseményeket is biztosítanak a borkóstolóélmények mellé, az ételkóstolók mellett
előadások,
koncertek,
pincelátogatások
teszik teljessé az „utazást”. A hagyományra épülő tudatos marketingszemlélet kiválóan erősíti a magyar bor ismertségét, elismertségét és népszerűségét is.
Apa és fia együtt vezetik a St. Andrea Szőlőbirtokot, munkálkodásukat az Istenbe vetett erős hittel végzik, boraik rendre rangos díjakat nyernek. Személyes indíttatásukról és hivatásuk megpróbáltatásairól kérdeztük őket.