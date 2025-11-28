Ft
11. 28.
péntek
Márton-nap bor idegenforgalom kultúra liba vendéglátás

Megelevenedett egy régi hagyomány – egyre trendibb programokkal élvezhetjük az újbor ünnepét

2025. november 28. 18:24

A világhírű magyar borkultúra tovább növelheti ismertségét egy újraéledő hagyomány által. A Márton-naphoz kapcsolódó újbor ünnepe új kapukat nyit a hazai vendégforgalomban és az átalakuló borpiacon is.

2025. november 28. 18:24
null
Szabó Péter

Magyarországon és az európai keresztény kultúrában a november gyakorlatilag a Márton-napról és az újbor ünnepéről szól. A mezőgazdasági munkák lezárultával a dolgozók a szőlősgazdák pincéi felé vették az irányt, megkóstolták az újbort, amit egy nagy lakomával ünnepeltek meg. Márton-nap alkalmából a hagyomány szerint libát szolgáltak fel a háziasszonyok, amelyhez csapra verték a hordókat. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget töltenek magukba. A hagyomány az elmúlt években egyre markánsabban jelenik meg az idegenforgalomban, a turisták lelkesen látogatják a borospincéket, ahol a legkülönfélébb programokkal és fogásokkal várják őket – erről szól az újbor ünnepe.

újbor ünnepe
Az újbor ünnepe jó alkalmat kínál egy közösségi élményre az adventi időszak előtt
Fotó: Shutterstock

Márton-nap és az újbor ünnepe évszázadok óta összekapcsolódik, az elmúlt években egyre népszerűbbé váló gasztrofesztiválok pedig zászlajukra is tűzték, hogy tovább erősítsék az ünnepi brandet. A magyarországi borvidékek kaptak a lehetőségen és az újboros pincék nyitására kitelepüléseket, közösségi programokat, illetve teljes fesztiválokat álmodtak meg Villánytól Pannonhalmán át egészen Tokajig. A klasszikus borkóstolóélmény mellett számtalan újdonság is helyet kapott a palettán, Tatabányán például első alkalommal már egy forralt bor tematikájú fesztivál is várta a látogatókat. A programok országszerte egészen tavaszig tartanak, az újbor ünnepe reneszánszát éli.

Szent Márton legendája

A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában, mai nevén Szombathelyen született 316-ban, más egyes feljegyzések szerint 317-ben. A római császár katonájaként szolgált, de annyi jót cselekedett az emberekkel, hogy még az életében püspökké akarták szentelni. Amikor mindennek hírét vette, megpróbált elbújni egy libaólban, a ludak azonban a gágogásukkal lebuktatták. A franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak, még aznap éjszaka megjelent álmában Jézus, innentől pedig minden erejével Istent kívánta szolgálni, megkeresztelkedett, végül 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.

Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, a hívők ezt követően már az adventi időszakra készültek. Advent első vasárnapja idén november 30-ra, míg aranyvasárnap december 21-re esik.

Fotó: Pixabay

Különleges programok az újbor ünnepén

Úgy tartja a mondás, aki újbort nem iszik, egész évben szomjazik. A magyar borkultúrában egyre hangsúlyosabb az újbor ünnepe, éppen ezért fűztek fel rá a szervezők egy országos rendezvénysorozatot. A Libabőr Fesztivál minden évben izgalmas programokat kínál a borok kedvelői, a gasztronómia szerelmesei és a családok számára. A borászatok ilyenkor újbor kóstolóval, exkluzív pincelátogatásokkal és vásárlási kedvezményekkel várják az érdeklődőket. A látogatók betekintést nyerhetnek a borok készítésének rejtelmeibe és megízlelhetik az adott év legfrissebb tételeit.

„A Libabőr Fesztivál célja, hogy egyedülálló élményt nyújtson a látogatóknak, és megőrizze, valamint népszerűsítse a Márton-napi hagyományokat.

Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen széleskörű együttműködés valósulhat meg a borászatok, éttermek és további vendéglátóhelyek között, így az érdeklődők igazán sokszínű programkínálatból válogathatnak”

– nyilatkozta Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

Azt a bort nevezzük újbornak, amely a szüretet követő hetekben átesett az erjedésen és novemberre már fogyasztható. A hagyomány szerint Márton-napon már ezt szolgálták fel a libasülthöz. Az újbor nem az évekig érlelt, testes fajta, sokkal inkább egy fiatal, játékos bor, amely a szakemberek szerint elsősorban a szőlő frissességét és üdeségét mutatja meg. A hangsúly inkább az illatokon, a gyümölcsös jegyeken és a vibráló savakon van – éppen ezért ideális esetben még tavaszig elfogy. A borászatok az új trendnek megfelelően különleges közösségi eseményeket is biztosítanak a borkóstolóélmények mellé, az ételkóstolók mellett

  • előadások,
  • koncertek,
  • pincelátogatások

teszik teljessé az „utazást”. A hagyományra épülő tudatos marketingszemlélet kiválóan erősíti a magyar bor ismertségét, elismertségét és népszerűségét is.

Fotó: Pixabay

 

 

Okoskodó
2025. november 28. 19:58
Márton napi libanap azóta jött a köztudatba, amióta bajor mintára a budapesti Király utcában levő Haxen Király étterem, a mai Király 100 étterem 31 évvel ezelőtt megtartotta az elsőt! Azóta valóban elterjedt az egész országban és úgy tűnik mindha mindig is lett volna. Köszönet az úttörőknek!
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. november 28. 18:37
Az alkoholizmus megideologizálása:) Ezzel az erővel feltámaszthatnánk a sámán-kultuszt ... mondjuk a látnokzsálya piedesztálra emelésével!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!