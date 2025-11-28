Megelevenedett egy régi hagyomány – egyre trendibb programokkal élvezhetjük az újbor ünnepét

Magyarországon és az európai keresztény kultúrában a november gyakorlatilag a Márton-napról és az újbor ünnepéről szól. A mezőgazdasági munkák lezárultával a dolgozók a szőlősgazdák pincéi felé vették az irányt, megkóstolták az újbort, amit egy nagy lakomával ünnepeltek meg. Márton-nap alkalmából a hagyomány szerint libát szolgáltak fel a háziasszonyok, amelyhez csapra verték a hordókat. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget töltenek magukba. A hagyomány az elmúlt években egyre markánsabban jelenik meg az idegenforgalomban, a turisták lelkesen látogatják a borospincéket, ahol a legkülönfélébb programokkal és fogásokkal várják őket – erről szól az újbor ünnepe.

Az újbor ünnepe jó alkalmat kínál egy közösségi élményre az adventi időszak előtt

Fotó: Shutterstock

Márton-nap és az újbor ünnepe évszázadok óta összekapcsolódik, az elmúlt években egyre népszerűbbé váló gasztrofesztiválok pedig zászlajukra is tűzték, hogy tovább erősítsék az ünnepi brandet. A magyarországi borvidékek kaptak a lehetőségen és az újboros pincék nyitására kitelepüléseket, közösségi programokat, illetve teljes fesztiválokat álmodtak meg Villánytól Pannonhalmán át egészen Tokajig. A klasszikus borkóstolóélmény mellett számtalan újdonság is helyet kapott a palettán, Tatabányán például első alkalommal már egy forralt bor tematikájú fesztivál is várta a látogatókat. A programok országszerte egészen tavaszig tartanak, az újbor ünnepe reneszánszát éli.