„Pedofilvédők!” – üvöltötte az a Szabó Tímea, aki a saría-gyermekházasságokat engedélyező iszlámot „toleránsnak” nevezte

Abban is biztosak lehetünk, hogy ez még nem az utolsó fejezet. És én már azt nagyon várom, hogy megjelenjen a film végén a felirat: VÉGE.
„Szóval amikor legközelebb látják Szabó Tímeát a parlamentben üvöltözni a »gyermekvédelemért« és a »nők jogaiért«, csak gondoljanak arra a Kabulra, ahol egyszer »toleráns kultúrának« nevezte azt, amit itthon »gyűlöletcunaminak« hív.
Azt a kultúrát, ahol a kislányokat 9 évesen adják férjhez.
Ahol ő nem üvöltött.
Ahol ő mosolygott.
És akkor talán megértik, miért van ennek az egésznek olyan diszkrét bája, hogy Szabó Tímea üvöltözik a parlamentben a gyermekvédelemért…
Miközben pontosan tudja, milyen az, amikor egy kultúra tényleg nem védi a gyerekeket.
Csak akkor nem üvöltött.
Akkor szerelem volt.
Ez nem ellenzéki politika, kedves Olvasó.
Ez egy külföldről írt, magyar adófizetők által finanszírozott tragikomédia.
Főszereplő: Szabó Tímea.
Rendező: a külföld.
Díszlet: a magyar parlament.
Jegyár: az Ön fizetése.
Bár gyanítom, hogy erre áprilisig nem kerül sor.”
