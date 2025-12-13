„Pedofilvédők!” – üvöltötte az a Szabó Tímea, aki a saría-gyermekházasságokat engedélyező iszlámot „toleránsnak” nevezte

„Szóval amikor legközelebb látják Szabó Tímeát a parlamentben üvöltözni a »gyermekvédelemért« és a »nők jogaiért«, csak gondoljanak arra a Kabulra, ahol egyszer »toleráns kultúrának« nevezte azt, amit itthon »gyűlöletcunaminak« hív.

Azt a kultúrát, ahol a kislányokat 9 évesen adják férjhez.

Ahol ő nem üvöltött.

Ahol ő mosolygott.

És akkor talán megértik, miért van ennek az egésznek olyan diszkrét bája, hogy Szabó Tímea üvöltözik a parlamentben a gyermekvédelemért…

Miközben pontosan tudja, milyen az, amikor egy kultúra tényleg nem védi a gyerekeket.

Csak akkor nem üvöltött.

Akkor szerelem volt.

Ez nem ellenzéki politika, kedves Olvasó.

Ez egy külföldről írt, magyar adófizetők által finanszírozott tragikomédia.

Főszereplő: Szabó Tímea.

Rendező: a külföld.

Díszlet: a magyar parlament.

Jegyár: az Ön fizetése.