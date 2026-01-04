Ft
vadai ágnes szabó tímea libsi

A röhögőfejezés jól ismert libsi szokás

2026. január 04. 18:49

A 2022-es választások előtt annyi röhögőfej volt az oldalainkon, mint még soha.

2026. január 04. 18:49
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„A röhögőfejezés már jól ismert libsi szokás. A 2022-es választások előtt annyi röhögőfej volt az oldalainkon, mint még soha. Aztán érdekes módon '22 április 4-én reggel már nem volt röhögőfej. Akkor már csak síró Vadai Ágnes volt. Meg brühögő Szabó Tímea.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

Almassy
2026. január 04. 20:19
- Mi a különbség a patrióta és a libsibolsi röhögőfej között? - A patriótának van, a libsibolsinak nincs lakcímkártyája...
Válasz erre
1
0
sagirdilsiz-2
2026. január 04. 19:56
Vizes bugyi helyett, könnyes pzs. Felcsúszott, ahogyan a régi kabaréban a kötés.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. január 04. 19:48
a tuktuksahurnál lejjebb nem tudom, van-e még?
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. január 04. 19:35
Ugyanez lesz most is. Mindenesetre azt látom hogy a kormánypárti politikusok nyugodtak és határozottak, Petiéket és a kommenthuszáraikat meg szétveti az ideg.
Válasz erre
4
0
