A röhögőfejezés jól ismert libsi szokás

„A röhögőfejezés már jól ismert libsi szokás. A 2022-es választások előtt annyi röhögőfej volt az oldalainkon, mint még soha. Aztán érdekes módon '22 április 4-én reggel már nem volt röhögőfej. Akkor már csak síró Vadai Ágnes volt. Meg brühögő Szabó Tímea.”