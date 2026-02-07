A parlamenti ordibálásairól, milliós pénzbüntetéseiről, forró Brüsszel-barátságáról elhíresült, ma még parlamenti képviselőt, aki alól már szinte kikopott a Párbeszéd, az zavarja, hogy Trump elnök támogatja Magyarországot – munkahelyteremtő beruházásokkal, Putyin pedig biztosítja a magyaroknak az olcsóbb kőolajat és földgázt, hogy megmaradhasson a rezsicsökkentés.

Hogy átlag évi 250 ezer forint helyett, ne 800 ezer-1 millió forintot kelljen fizetnünk, mint a lengyeleknél vagy a cseheknél, ahogy Orbán Viktor ma Szombathelyen mondta.

Ezek olyan gazdasági támogatások, amelyek a nemzetközi kereskedelem részét képezik, s törvényesen a közösség javát szolgálják, nem olyanok, mint a guruló dollárok, amelyek törvényellenesen egyes pártoknál, kijáró embereknél kötnek ki. Tiszta kommunista tempó. Vádold azzal az ellenségedet, amit te magad követsz el!

De honnan is ez a szellemes elnevezés: Kabul rózsája? Gansperger Gyula egy 2021 végén Anonymus által kiszivárogtatott hangfelvételen tett állításokat