Már nincs sok hátra, 64 nap.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke rövid Facebook-bejegyzésében is képes volt odasózni Szabó Tímea lelkének, amikor azt mondta:
Egyszer majd eljön annak is az ideje, amikor el kell számolnia a magyar emberek felé, hogy kinek az érdekében tevékenykedett két évtizeden át Magyarországon.”
Lánczi Tamás ugyanis nyilván többet tud annál, mint amit leírt Szabó Tímea gúnynevéről, illetve gyomorforgató állításáról. „Kabul rózsája”, akit saját elvtársai is CIA-ügynöknek tartanak, amerikai beavatkozást hallucinálva őrjöng a Facebookon, mivel Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort.
Ilyen hírnek egy józan magyar ember kifejezetten örül. Erre Kabul rózsájából, aki a kommunista diktatúra politikai rendőrségeként, ÁVH-ként is beszélt a Szuverenitásvédelmi Hivatalról, azonnal kibugyogott az epe. Facebookján azt írta:
„Nem tűrjük, hogy külföldről beleszóljanak abba, hogy a magyarok kit akarnak kormányon! Pláne azt nem, hogy az USA és a CIA guruló dollárokkal támogassa Orbán Viktort és a Fideszt! Elég nekünk a sok guruló rubel!”
A parlamenti ordibálásairól, milliós pénzbüntetéseiről, forró Brüsszel-barátságáról elhíresült, ma még parlamenti képviselőt, aki alól már szinte kikopott a Párbeszéd, az zavarja, hogy Trump elnök támogatja Magyarországot – munkahelyteremtő beruházásokkal, Putyin pedig biztosítja a magyaroknak az olcsóbb kőolajat és földgázt, hogy megmaradhasson a rezsicsökkentés.
Hogy átlag évi 250 ezer forint helyett, ne 800 ezer-1 millió forintot kelljen fizetnünk, mint a lengyeleknél vagy a cseheknél, ahogy Orbán Viktor ma Szombathelyen mondta.
Ezek olyan gazdasági támogatások, amelyek a nemzetközi kereskedelem részét képezik, s törvényesen a közösség javát szolgálják, nem olyanok, mint a guruló dollárok, amelyek törvényellenesen egyes pártoknál, kijáró embereknél kötnek ki. Tiszta kommunista tempó. Vádold azzal az ellenségedet, amit te magad követsz el!
De honnan is ez a szellemes elnevezés: Kabul rózsája? Gansperger Gyula egy 2021 végén Anonymus által kiszivárogtatott hangfelvételen tett állításokat
Szabó Tímeáról. Hogy Szabó Tímea „külföldön kiképzett" figura. Mint mondta, korábban az amerikai hírszerzésnek (CIA) dolgozott, amikor Afganisztánban tartózkodott.
Ebben a kontextusban hivatkozott „Kabul rózsájaként” a képviselőre.
Szabó Tímea nevetségesnek nevezte az állításokat, és hangsúlyozta, hogy soha nem volt köze semmilyen titkosszolgálathoz.
Rágalmazás miatt feljelentést is tett Gansperger Gyula ellen, a rendőrség pedig rágalmazás vétsége miatt nyomozást rendelt el. Azóta nincs fejlemény az ügyben. Az állítások a „Városháza-ügyként” ismertté vált politikai botránysorozat mellékszálaként kerültek nyilvánosságra.
Szóval Lánczi Tamás feltételes módban beszélt a fiatalasszonyról, de ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt. Biden idejében, amikor Magyarország csak szívott az USA intézkedései miatta, Szabó imádta Amerikát. A Trump korszakban, amikor szemlátomást csak előnyünk származik a világ legerősebb hatalmához fűződő viszonyunkból, akkor felháborodik azon, hogy Trump elnök segít Magyarországnak, és hangosan
„igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezi Orbánt, „erős és hatalmas vezetőként” beszél róla.
Trump kiemelte azt is, hogy Orbán – hozzá hasonlóan – fáradhatatlanul küzd országáért, védi a határokat az illegális migrációval szemben, és fenntartja a rendet. Mint mondta: a 2022-es választáson is büszkén támogatta a kormányfőt, és most megtiszteltetésnek érzi, hogy ezt ismét megteheti.
Józan magyar ember erre mérhetetlenül büszke. Mondhatni megnyalja mind a tíz ujját, mert jól tudja, hogy ebből a kapcsolatból neki is előnye származik.
Ezen csak Kabul rózsája háborodik fel, mert - Lánczi szerint – rettentően fáj neki, hogy a Trump-adminisztráció leállította azt a politikai korrupciós rendszert, aminek ő az egész „karrierjét” köszönheti. A régi rendszer alapján neki az lehetett a feladata, hogy a közhangulatot mindenáron Orbán és kormánya ellen fordítsa.
Emlékeznek a Munka törvénykönyve módosításának elfogadásával kapcsolatos cirkuszra a parlamentben? Az ellenzéki képviselők megpróbálták megakadályozni a szavazást, elfoglalták a szószéket és sípolással, kiabálással zavarták az ülést. Szabó Tímea közvetlen közelről a miniszterelnök arcába fújta a sípot. Amire Szabó Tímea mérhetetlenül büszke lehet, a képet ugyanis ott őrzi Facebook oldalán, onnan vettük kölcsön mi is.
Talán nem véletlenül kapta az elmúlt ciklusban az egyik legmagasabb pénzbírságot, 16 millió forintot Kövér Lászlótól jogszabályellenes viselkedése miatt. Ami meg se kottyan neki. Egy vállrándítás, és kifizeti. Netán valaki kifizeti helyette?
De már nincs sok hátra, 64 nap. Április 12-után talán Lánczi Tamás is választ kaphat a kérdésére, hogy Szabó Tímea kinek az érdekében tevékenykedett Magyarországon?
