szocializmus Rákay Philip kommunista Apró Antal 1956

69 éve ezekben a napokban vezényeltek sortüzeket ártatlan magyarokra a kommunisták

2025. november 01. 07:11

A kommunista hatalom egyik legaljasabb bűntény-sorozata az ártatlan, fegyvertelen emberekre nyitott, karhatalmi sortüzek voltak.

2025. november 01. 07:11
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„69 ÉVE EZEKBEN A NAPOKBAN VEZÉNYELTEK SORTÜZEKET ÁRTATLAN MAGYAROKRA A KOMMUNISTÁK

A kommunista hatalom egyik legaljasabb bűntény-sorozata az ártatlan, fegyvertelen emberekre nyitott, karhatalmi sortüzek voltak. Az első lövés Debrecenben dördült el október 23-án délután. 23-án este Budapesten, a Rádió épületénél lőttek a karhatalmisták, majd október 25-én – a »véres csütörtökön« – a Parlamentnél folytatódott a sortűz-sorozat. A kommunista politikai vezetés ezt követően, az ekkor már Apró Antal vezette Katonai Bizottságnak teljhatalmat adott és úgy döntött, hogy a középületeket, a hatalmi központokat, pártházakat akár a fegyveres harc és véráldozatok árán is meg kell védeni. 

Másnaptól több vidéki városban is a fegyvertelen, tüntető tömegbe lőttek az ÁVH-s gyilkosok. 
Október 26. és 29. között 45 sortűz pusztított Magyarországon. Többek között Mosonmagyaróváron, Esztergomban, Nagykőrösön, Szegeden, Miskolcon, Baján, Mórahalmon, Nyíregyházán, Kecskeméten, Tiszakécskén és sok más vidéki településen. A szabadságharc leverése után a sortüzek folytatódtak. 

December 6-án Budapesten, a Nyugati pályaudvarnál csapott le először a Kádár-kormány új karhatalma. S mivel Kádárék sikeres erőpróbaként értékelték az itt történt agressziót, ezért a politikai ellenállás megtörése érdekében a kíméletlen erőszak alkalmazása mellett döntöttek. Tatabánya, Salgótarján, Miskolc, Eger, Pécs, Gyoma, Gyula, Tinnye, Zalaegerszeg, Hódmezővásárhely és még sorolhatnánk. Tragikus mementói Kádárék kegyetlenkedéseinek. 

»Apró Antal: Elvtársak, én a megbízást elvállalom, azzal a felhatalmazással, hogy a Központi Vezetőség az intézkedéseinket tudomásul veszi. Nem szeretném, ha komolyabb akció után a felelősség kérdése úgy merülne fel, hogy miért ezt meg ezt tette, miért adott ilyen vagy olyan intézkedésre parancsot. Teljes felhatalmazást kérünk. – A felhatalmazást a KV egyhangúlag megadta.« (Részlet az MDP KV 1956. október 25-i ülésének jegyzőkönyvéből)

Emlékezzünk 1956 ártatlan áldozataira, gyújtsunk ma gyertyát őértük is! És soha ne felejtkezzünk el a gyilkosokról és arról sem, ki melyik oldalon állt!”

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala

 

