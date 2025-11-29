Teltházas Háborúellenes Nagygyűlés Nyíregyházán: Orbán Viktor is felszólal (ÉLŐ)

a legfontosabb cél a béke, mert „minden más csak ezután következhet”.

Szabó Dénes Kossuth-díjas zenepedagógus egy korábbi kórusfesztivál emlékét idézte fel, ahol egy európai ország kórusa visszautasította, hogy orosz együttessel lépjen egy színpadra. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója ironikusan megjegyezte: abban az országban – amelynek nevét Szabó tapintatból nem mondta ki – „már a Mengyelejev-féle periódusos rendszert is felfüggesztették”.

Giró-Szász András volt államtitkár arról beszélt, hogy

a háború befejezése mindenki számára előnyös lenne, míg az elhúzódása csak veszteségeket hoz.

Szerinte az ukránok később fogják felismerni: korábban jobb feltételekkel köthettek volna békét. A Tisza Párt adóemelési terveire reagálva úgy fogalmazott: az „elszegényedési program”, amely mögött szerinte a Bajnai-korszak politikája sejlik fel.

A beszélgetés végén Csisztu Zsuzsa a sport világában tapasztalható, nemzeti alapon történő diszkrimináció problémáját emelte ki. Muri Enikő pedig arról beszélt: mindenkinek meg kell tanulnia párbeszédet folytatni, mert csak így teremthető béke a környezetünkben és önmagunkban is.

Jó helyre kell tenni az x-et

A kisvárdai szülész-nőgyógyász, Egri Erika arról beszélt a rendezvényen, hogy számára különösen fontos a kormány családpolitikája és az egészségügyi bérek rendezése, hiszen – mint mondta – munkája során nap mint nap látja az intézkedések eredményét:

sorra jönnek a kisbabák”.

Hozzátette, hogy két fia miatt személyesen is érintett lenne egy esetleges háborúban, és nem szeretné, hogy gyermekei „a front részesévé váljanak”. Végül úgy fogalmazott: „jó helyre kell tenni az x-et” a következő választáson.

Egy, korábban a nyíregyházi járási hivatalban dolgozó felszólaló szerint soha nem volt annyi lehetősége a fiataloknak, mint ma. Példaként említette a tanulási és nyelvvizsga-támogatásokat, az adókedvezményeket, valamint a munkaalapú társadalom megerősödését, amely szerinte lehetővé teszi, hogy „ma mindenki dolgozhasson, aki szeretne”.

Úgy véli, a családalapítás terén is történelmi lehetőségek állnak a fiatalok előtt, de mindez csak akkor ér valamit, ha az ország békében és biztonságban élhet. „Hiába vannak lehetőségek, ha globális érdekeket kellene kiszolgálnunk – annak beláthatatlan következménye lehet. Ezért fontos, hogy részt vegyünk a közéletben” – fogalmazott.

Deák Ferenc, a tiszaeszlári általános iskola igazgatója egy videóüzenetben azt hangsúlyozta: „nincs győztes háború”. Szerinte most már nem az a kérdés, hogyan, hanem az, hogy minél előbb béke legyen.

A választások tétje

„Mi a béke és a biztonság pártján állunk” – hangsúlyozta Gulyás Gergely a Háborúellenes Nagygyűlésen mondott beszédében.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a béke megőrzésének előfeltétele, hogy a kormánypártok megnyerjék a jövő évi választásokat.

Mint fogalmazott, a választás tétje nem csupán a polgári fejlődés folytatása, hanem alapvető döntés „önfeladás vagy szuverenitás, háború vagy béke” között.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a valódi közösségeket alkotó polgári közegnek az online térben is meg kell jelennie, mert közös értékrend, világlátás és meggyőződés köti össze őket. Példaként megjegyezte:

„Az iskolában azt tanultuk, hogy a Tisza összeköti Magyarországot és Ukrajnát. Ma már tudjuk, hogy ez politikailag is igaz: a Tisza Ukrajnából ered és Brüsszelbe folyik.”

A miniszter szerint súlyos következményei lennének annak, ha Ukrajna néhány éven belül az Európai Unió tagjává válna. Úgy fogalmazott: ez a magyar mezőgazdaság tönkretételét, a közbiztonság romlását és a munkaerőhelyzet erős romlását hozná magával.

A Tisza Párt programját „megszorításoknak” nevezte, amelyet szerinte a párt maga írt alá, mégis letagad. Hozzátette: „A baloldal egyszer már elvette a családtámogatásokat, elvette a 13. havi nyugdíjat.”

Élesen bírálta a Tisza Párt kommunikációját is, mondván: a jelöltek „némasági fogadalmat tettek”, miközben vitát követelnek, de maguk nem szólalnak meg. Felidézte, hogy a pártelnök saját brüsszeli politikusairól is lesújtó véleménnyel van, „agyhalottaknak vagy Soros-ügynököknek” nevezve őket.

Gulyás szerint nem véletlenül titkolják a programjukat,

mert ha kiderülne, a kutya sem szavazna rájuk – sőt lehet, már a kutyák sem”,

miután a háziállatok megadóztatását is felvetették.

Orbán Viktor beszédet mond a Háborúellenes Nagygyűlésen

Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi Háborúellenes Nagygyűlésen beszélt pénteki moszkvai útjáról, amelyről Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett. A kormányfő elmondta:

A Moszkva–Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen tizenkét órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapotban vagyok.”

A miniszterelnök szerint moszkvai útjának fő célja az volt, hogy garanciát szerezzen Vlagyimir Putyintól a magyar energiaszerződések teljesítésére, különös tekintettel a téli és a jövő évi gázellátásra.

Úgy fogalmazott: „Erről sikerült megállapodnunk, így Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani.” Hozzáfűzte, három hete Washingtonban arról tárgyalt, hogy az Egyesült Államok adjon kivételt az orosz olajszankciók alól.

Tárgyalni tudni kell

Orbán Viktor felidézte: korábban egy rendkívül hosszú, ezúttal pedig egy jóval rövidebb asztalnál tárgyalt Putyinnal. Ennek kapcsán megjegyezte: minél nagyobb egy ország, vezetője annál inkább tart a betegségektől.

Hozzátette, nem szabad sem kisebbrendűségi érzéssel, sem alárendelt pozícióból tárgyalni sem az amerikai, sem az orosz elnökkel.

Meg kell találni azt a pontot, ahol nem vagyunk alárendelt szerepben”

– hangsúlyozta.

A miniszterelnök az Egyesült Államok alapításának közelgő 250. évfordulóját is megemlítette, majd hozzátette: ő „egy 1100 éves állam képviseletében” vesz részt nemzetközi tárgyalásokon.

Az oroszokkal kapcsolatban emlékeztetett: az elmúlt két évszázadban többször is hadviselő felek voltak, 1849-ben, a világháborúkban és 1956-ban is „nekünk jöttek”.