Teltházas Háborúellenes Nagygyűlés Nyíregyházán: Orbán Viktor is felszólal (ÉLŐ)

Teltház – óriási érdeklődés övezi a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomását
Orbán Viktort már nagyon várják Győrben.
Hatalmas tömeg üzent Nyíregyházáról: A háború mindent felemészt, a béke közös érdek!
A cikkünk folyamatosan frissül.
Teltházas Háborúellenes Nagygyűlést tartanak Nyíregyházán, a Continental csarnokban, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólal.
Az országjárás újabb állomása művészi előadással indult, majd a házigazdák, Rákay Philip és Szabó Zsófi köszöntötték a résztvevőket,
valamint a városhoz kötődő két magyar űrhajóst, Kapu Tibort és Farkas Bertalant.
Rákay Philip arra emlékeztetett, hogy az ukrán határ közelsége sokszor szívszorító helyzeteket teremtett a térségben. Szabó Zsófi beszédében kiemelte: a
háború mindent felemészt, a béke pedig mindenki közös érdeke.
A nyíregyházi esemény a két héttel ezelőtti győri rendezvény folytatása, ahol a digitális polgári körök országjárása hatalmas érdeklődés mellett indult el.
A szombaton 11 órakor kezdődő nagygyűlésen a DPK nagykövetei mellett művészek, közéleti személyiségek és helyi lokálpatrióták is részt vesznek.
A nyíregyházi állomást követően további három városba látogat:
A Háborúellenes Nagygyűlés első felszólalója Kovács Dániel, Géberjén polgármestere arról beszélt, hogy 2010 után egy biztonságos és stabil Magyarország épült fel, ahol – megfogalmazása szerint – a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően idősek és fiatalok egyaránt kiszámítható jövőt teremthetnek maguknak. Kiemelte: a migrációellenes lépéseknek hála ma is biztonságban élhetnek a magyar családok.
A polgármester szerint ugyanakkor mindez nincs kőbe vésve.
Úgy fogalmazott, hogy amennyiben a jövő évi választást nem a Fidesz–KDNP nyeri meg, „nem garantálható”, hogy a családok továbbra is békében és nyugalomban élhetnek Magyarországon.
Leszögezték, hogy nem nyugszanak bele a döntésbe, fellebbeznek.
Rákay Philip a rendezvényen felidézte a kárpátaljai Sebestyén József tragikus történetét, aki – elmondása szerint – a kényszersorozások miatt vesztette életét. A gyűlésen jelen volt testvére, Márta is, aki felelevenítette: József élete már a születésénél is csodával határos módon indult, mivel az orvosok lemondtak róla Munkácson.
Negyvenöt évvel később ugyanott, Munkácson halt meg, miután kegyetlenül agyonverték”
– mondta.
Márta szerint testvére a mindennapi életét élte, szerette a panzióját, amikor a sorozóbizottság emberei egyik pillanatról a másikra elhurcolták. „Nem számítottunk rá, a TCK szitokszó lett az emberek életében.
Az öcsém nem akart idegen érdekekért meghalni”
– fogalmazott. Hozzátette: testvére sírhelye ma már sokak számára zarándokhellyé vált.
Megköszönte mindazok együttérzését, és külön is Orbán Viktor támogatását, aki – szavai szerint – a nehéz időszakban sem hagyta magukra a családot.
A kerekasztal-beszélgetésen a nyíregyházi kötődésű Muri Enikő énekes köszönetet mondott Kovács Ferenc polgármesternek, aki szerinte „csodássá tette a várost”. Csisztu Zsuzsa olimpikon hangsúlyozta:
a legfontosabb cél a béke, mert „minden más csak ezután következhet”.
Szabó Dénes Kossuth-díjas zenepedagógus egy korábbi kórusfesztivál emlékét idézte fel, ahol egy európai ország kórusa visszautasította, hogy orosz együttessel lépjen egy színpadra. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója ironikusan megjegyezte: abban az országban – amelynek nevét Szabó tapintatból nem mondta ki – „már a Mengyelejev-féle periódusos rendszert is felfüggesztették”.
Giró-Szász András volt államtitkár arról beszélt, hogy
a háború befejezése mindenki számára előnyös lenne, míg az elhúzódása csak veszteségeket hoz.
Szerinte az ukránok később fogják felismerni: korábban jobb feltételekkel köthettek volna békét. A Tisza Párt adóemelési terveire reagálva úgy fogalmazott: az „elszegényedési program”, amely mögött szerinte a Bajnai-korszak politikája sejlik fel.
A beszélgetés végén Csisztu Zsuzsa a sport világában tapasztalható, nemzeti alapon történő diszkrimináció problémáját emelte ki. Muri Enikő pedig arról beszélt: mindenkinek meg kell tanulnia párbeszédet folytatni, mert csak így teremthető béke a környezetünkben és önmagunkban is.
A kisvárdai szülész-nőgyógyász, Egri Erika arról beszélt a rendezvényen, hogy számára különösen fontos a kormány családpolitikája és az egészségügyi bérek rendezése, hiszen – mint mondta – munkája során nap mint nap látja az intézkedések eredményét:
sorra jönnek a kisbabák”.
Hozzátette, hogy két fia miatt személyesen is érintett lenne egy esetleges háborúban, és nem szeretné, hogy gyermekei „a front részesévé váljanak”. Végül úgy fogalmazott: „jó helyre kell tenni az x-et” a következő választáson.
Egy, korábban a nyíregyházi járási hivatalban dolgozó felszólaló szerint soha nem volt annyi lehetősége a fiataloknak, mint ma. Példaként említette a tanulási és nyelvvizsga-támogatásokat, az adókedvezményeket, valamint a munkaalapú társadalom megerősödését, amely szerinte lehetővé teszi, hogy „ma mindenki dolgozhasson, aki szeretne”.
Úgy véli, a családalapítás terén is történelmi lehetőségek állnak a fiatalok előtt, de mindez csak akkor ér valamit, ha az ország békében és biztonságban élhet. „Hiába vannak lehetőségek, ha globális érdekeket kellene kiszolgálnunk – annak beláthatatlan következménye lehet. Ezért fontos, hogy részt vegyünk a közéletben” – fogalmazott.
Deák Ferenc, a tiszaeszlári általános iskola igazgatója egy videóüzenetben azt hangsúlyozta: „nincs győztes háború”. Szerinte most már nem az a kérdés, hogyan, hanem az, hogy minél előbb béke legyen.
„Mi a béke és a biztonság pártján állunk” – hangsúlyozta Gulyás Gergely a Háborúellenes Nagygyűlésen mondott beszédében.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a béke megőrzésének előfeltétele, hogy a kormánypártok megnyerjék a jövő évi választásokat.
Mint fogalmazott, a választás tétje nem csupán a polgári fejlődés folytatása, hanem alapvető döntés „önfeladás vagy szuverenitás, háború vagy béke” között.
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a valódi közösségeket alkotó polgári közegnek az online térben is meg kell jelennie, mert közös értékrend, világlátás és meggyőződés köti össze őket. Példaként megjegyezte:
„Az iskolában azt tanultuk, hogy a Tisza összeköti Magyarországot és Ukrajnát. Ma már tudjuk, hogy ez politikailag is igaz: a Tisza Ukrajnából ered és Brüsszelbe folyik.”
A miniszter szerint súlyos következményei lennének annak, ha Ukrajna néhány éven belül az Európai Unió tagjává válna. Úgy fogalmazott: ez a magyar mezőgazdaság tönkretételét, a közbiztonság romlását és a munkaerőhelyzet erős romlását hozná magával.
A Tisza Párt programját „megszorításoknak” nevezte, amelyet szerinte a párt maga írt alá, mégis letagad. Hozzátette: „A baloldal egyszer már elvette a családtámogatásokat, elvette a 13. havi nyugdíjat.”
Élesen bírálta a Tisza Párt kommunikációját is, mondván: a jelöltek „némasági fogadalmat tettek”, miközben vitát követelnek, de maguk nem szólalnak meg. Felidézte, hogy a pártelnök saját brüsszeli politikusairól is lesújtó véleménnyel van, „agyhalottaknak vagy Soros-ügynököknek” nevezve őket.
Gulyás szerint nem véletlenül titkolják a programjukat,
mert ha kiderülne, a kutya sem szavazna rájuk – sőt lehet, már a kutyák sem”,
miután a háziállatok megadóztatását is felvetették.
Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi Háborúellenes Nagygyűlésen beszélt pénteki moszkvai útjáról, amelyről Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett. A kormányfő elmondta:
A Moszkva–Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen tizenkét órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapotban vagyok.”
A miniszterelnök szerint moszkvai útjának fő célja az volt, hogy garanciát szerezzen Vlagyimir Putyintól a magyar energiaszerződések teljesítésére, különös tekintettel a téli és a jövő évi gázellátásra.
Úgy fogalmazott: „Erről sikerült megállapodnunk, így Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani.” Hozzáfűzte, három hete Washingtonban arról tárgyalt, hogy az Egyesült Államok adjon kivételt az orosz olajszankciók alól.
Orbán Viktor felidézte: korábban egy rendkívül hosszú, ezúttal pedig egy jóval rövidebb asztalnál tárgyalt Putyinnal. Ennek kapcsán megjegyezte: minél nagyobb egy ország, vezetője annál inkább tart a betegségektől.
Hozzátette, nem szabad sem kisebbrendűségi érzéssel, sem alárendelt pozícióból tárgyalni sem az amerikai, sem az orosz elnökkel.
Meg kell találni azt a pontot, ahol nem vagyunk alárendelt szerepben”
– hangsúlyozta.
A miniszterelnök az Egyesült Államok alapításának közelgő 250. évfordulóját is megemlítette, majd hozzátette: ő „egy 1100 éves állam képviseletében” vesz részt nemzetközi tárgyalásokon.
Az oroszokkal kapcsolatban emlékeztetett: az elmúlt két évszázadban többször is hadviselő felek voltak, 1849-ben, a világháborúkban és 1956-ban is „nekünk jöttek”.
A miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélés eredményéről.
Orbán Viktor elmondta, hogy Putyin felidézte neki: Kárpátalján járt még a kommunista időkben, és akkor döbbent rá, hogy a magyarok „egy másik világhoz tartoznak”, amikor vasalt ingben ültek a kispadon.
A kormányfő szerint az orosz vezetés tiszteli a magyar kultúrát és megbecsüli a megbízható partnereket. „2009 óta minden megállapodást betartottunk, és az oroszok is” – tette hozzá.
A miniszterelnök szerint Moszkva úgy értelmezi a jelenlegi nemzetközi helyzetet, hogy a Szovjetunió felbomlása után megállapodást kötött a Nyugattal, amelyet az utóbbi nem tartott be, különösen az Ukrajna NATO-csatlakozására vonatkozó ígéretek terén.
Úgy fogalmazott: Oroszország nem akar NATO-tagállammal közvetlen szomszédságban élni. Magyarország célja szerinte az, hogy olyan erőviszonyok alakuljanak ki, amelyek lehetővé teszik a békét és a gazdasági fejlődést. „Nekünk Ukrajna és Oroszország jövője másodlagos” – fogalmazott.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak részt kell vennie a béketárgyalásokon, mert ha kimarad, olyan európai biztonsági rendszer születhet, amely kedvezőtlen számára. „Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy” – fogalmazott.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt 15 év munkájának eredményeként ma tíz nagy magyar vállalat képes a világ bármely pontján jelentős üzleteket kötni, és a mostani moszkvai út „két-három komoly projekt előtt nyitotta ki az ajtót”.
Orbán Viktor szerint Brüsszel célja, hogy Magyarországon „Brüsszel-párti kormány” alakuljon, mert zavarja őket, hogy a magyar kabinet nem rendeli alá érdekeit az uniós elvárásoknak. A miniszterelnök példaként említette a migráció kérdését, amelyben Magyarország „egyértelmű döntést hozott: nem lesz bevándorlóország”.
A kormányfő kitért a nyugat-európai LMBTQ-ügyi gyakorlatokra is, amelyeket – megfogalmazása szerint – „a gyerekek elleni merényletnek” tart. Szerinte Brüsszel olyan Európát akar, ahol ez természetes, és olyan erők is működnek Magyarországon, amelyek ennek megfelelően alakítanák át az országot. Megjegyezte:
a baloldal hatalomra jutása új adóterheket, köztük vagyonadót hozna, amely legelőször a budapestieket sújtaná.
A Tisza Párt programjáról úgy fogalmazott: a dokumentum „a brüsszeli követelések magyar fordítása”, amely többkulcsos adót, a nyugdíjak megadóztatását és a vállalkozói terhek növelését tartalmazza. Orbán Viktor szerint mindezt ő nem hajlandó végrehajtani. Hozzátette:
„Nem szeretek az ellenzékről sokat beszélni, mert unalmas és színvonaltalan”,
majd felidézte, hogy Magyar Péter néhány éve még azt mondta: a magyar fiataloknak soha nem volt olyan jó dolguk, mint most. A miniszterelnök szerint „Brüsszelből fizetik őket, ott írták a programjukat, és onnan védik őket mentelmi joggal”.
Ütközőövezetként képzeli el Ukrajnát Orbán Viktor, a miniszterelnök szerint ezzel érhető el tartós megoldás a háborús helyzetre. A kormányfő erről egy német lapnak adott interjújában beszélt.
