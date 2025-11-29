Ft
11. 29.
szombat
háború Ukrajna NATO Oroszország Welt am Sonntag Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán egy német lapnak felvázolta Ukrajna jövőjét: erre Washingtonban és Moszkvában is felkapják majd a fejüket

2025. november 29. 12:22

Ütközőövezetként képzeli el Ukrajnát Orbán Viktor, a miniszterelnök szerint ezzel érhető el tartós megoldás a háborús helyzetre. A kormányfő erről egy német lapnak adott interjújában beszélt.

2025. november 29. 12:22
null

Az ukrajnai háború okozta helyzetre az egyetlen tartós megoldás, ha Ukrajna ismét egyfajta ütközőövezetté válik Oroszország és a NATO között – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban, amelyet péntek éjjel tettek közzé az újság internetes honlapján. A lap a magyar kormányfő moszkvai útjával kapcsolatban kérdezett rá arra, hogyan látja az amerikai béketerv esélyeit.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a NATO keleti bővítését követően Ukrajna a semleges ütközőzóna szerepét töltötte be a NATO és Oroszország között, ami védelmi szempontból biztonságot és egyensúlyt biztosított Európának. Ám ma már a két fél kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy megbontotta ezt a szerkezetet.

Úgy vélte, az egyetlen tartós megoldás az lehet, ha a háború utáni rendszer kialakításakor Ukrajnát ismét ütközőállammá teszik a majdani békekonferencián kialkudott határain belül. 

A NATO-nak és Oroszországnak ezzel egy időben meg kell állapodniuk az ukrán erők mértékében és felszerelésében, és garanciát kell adniuk arra, hogy az ütközőzónát nem próbálják meg saját fennhatóságuk alá vonni.

Orbán Viktor kijelentette, hogy ideje szembenézni a realitásokkal, és a józan valóságot a 28 pontos amerikai béketerv tartalmazza. Az idő Oroszország kezére játszik, mert minél tovább húzódik a béke elérése, Ukrajna annál több területet és emberéletet veszít - fejtette ki, hozzátéve: ez utóbbit csak szárazföldi NATO-csapatoknak a frontra küldésével lehetne elkerülni, ami viszont egy kiterjedt európai háborúhoz vezetne. A terv emellett lehetővé tenné Oroszország visszatagozódását a nemzetközi gazdaságba, a Moszkvát sújtó szankciók feloldását és az üzleti lehetőségek fellendülését.

A miniszterelnök úgy vélekedett,

annak a mesének is vége" hogy a háborút Oroszországból származó pénzből lehet finanszírozni. El kell mondani a polgárainknak, hogy az Ukrajna támogatására eddig és ezután fordított minden egyes eurót 100 százalékban az európaiak fizetnek 

– fogalmazott.

Hozzátette: mindebből az is következik, hogy mielőbb magas szintű európai-orosz tárgyalásokat kell kezdeni. Emellett fegyverzetkorlátozási megállapodást kell kötni Moszkvával, hosszú távon pedig meg kell erősíteni Európa katonai képességeit, hogy megvédhesse magát bármely ellenféllel szemben egy hagyományos háborúban.

Egy kérdés kapcsán Orbán Viktor beszélt az antiszemitizmus elleni küzdelemről is. Úgy vélekedett, hogy a migráció jelentős antiszemitizmust hoz magával, és ez a kontinens nyugati felében nehéz helyzetbe hozza a zsidó közösségeket, ami miatt számos család elhagyja Nyugat-Európát. Megjegyezte, hogy a bevándorlás homofóbiát is és a nők alárendeltségére vonatkozó nézeteket is hoz magával. Megismételte, hogy Magyarország nem enged be migránsokat, és inkább még a napi egymillió eurós brüsszeli büntetést is elviseli, mintsem hogy bevándorlóország legyen. Ennek a politikának az egyik eredménye, hogy Magyarországon a zsidó közösség minden tagja szabadon és félelem nélkül élhet. A kormányzati politika része az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia is – szögezte le.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

patikus-3
2025. november 29. 13:02 Szerkesztve
Magyarország nem enged be migránsokat, és inkább még a napi egymillió eurós brüsszeli büntetést is elviseli, mintsem hogy bevándorlóország legyen. Ennek a politikának az egyik eredménye, hogy Magyarországon a zsidó közösség minden tagja szabadon és félelem nélkül élhet. Rembe, ha ez nekik van igy kitalálva, akkor fizessék is ki a napi millát ezek a mihaszna zsidó haszonélvezők. A kormányzati politika része az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia is – szögezte le. Jajj, ne tessék már fenyegetődzni. Mije zéró a bácsinak? Az a szép nagy toleranciája…? Lol. Most ölik halomra a biblikus szemita őslakosok palesztin utódait azok a zsidók, akik Arthur Koestler világhírű magyar antiszemita szerint nem is szemiták, csak odamentek lakni Izraelbe, hogy annak látszódjanak.
patikus-3
2025. november 29. 13:02
Foximaxi meghirdette a puffert, vagyis a pufi-zónát Ukrajnának. Épp a pocakját nézegette a tükörben, mert lehajolni már nem megy neki, mikor ez az irtó nagy zsenialitás beugrott neki. Ki is mondta rögtön, mintha bárki kíváncsi lenne rá. Nagy a siker, egyébként, Európa a hasát fogja, úgy röhög.
karcos-2
2025. november 29. 12:50
Szabadságot Felkapott Fejnek!
Gyuri05
2025. november 29. 12:39
Orbán, kezdi merni kimondani, az igazat, amit minden értelmes ember már évek óta tud. És igaza lesz megint. Valami ilyesmi lesz a béke megállapodásban.
