Orbán egy német lapnak felvázolta Ukrajna jövőjét: erre Washingtonban és Moszkvában is felkapják majd a fejüket

Hozzátette: mindebből az is következik, hogy mielőbb magas szintű európai-orosz tárgyalásokat kell kezdeni. Emellett fegyverzetkorlátozási megállapodást kell kötni Moszkvával, hosszú távon pedig meg kell erősíteni Európa katonai képességeit, hogy megvédhesse magát bármely ellenféllel szemben egy hagyományos háborúban.

Egy kérdés kapcsán Orbán Viktor beszélt az antiszemitizmus elleni küzdelemről is. Úgy vélekedett, hogy a migráció jelentős antiszemitizmust hoz magával, és ez a kontinens nyugati felében nehéz helyzetbe hozza a zsidó közösségeket, ami miatt számos család elhagyja Nyugat-Európát. Megjegyezte, hogy a bevándorlás homofóbiát is és a nők alárendeltségére vonatkozó nézeteket is hoz magával. Megismételte, hogy Magyarország nem enged be migránsokat, és inkább még a napi egymillió eurós brüsszeli büntetést is elviseli, mintsem hogy bevándorlóország legyen. Ennek a politikának az egyik eredménye, hogy Magyarországon a zsidó közösség minden tagja szabadon és félelem nélkül élhet. A kormányzati politika része az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia is – szögezte le.

