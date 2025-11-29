Itt a bejelentés, amire mind vártunk: Orbán Viktor hazatért, és elárulta, mire jutottak Putyinnal

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor pénteken Moszkvába látogatott, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A RIA Novosztyi hírügynökség közlése szerint a két vezető csaknem négy órán át tárgyalt.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.