Itt a bejelentés, amire mind vártunk: Orbán Viktor hazatért, és elárulta, mire jutottak Putyinnal

Szijjártó Péter elárulta, miről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin
Moszkvában is sikerült megerősíteni a rezsicsökkentést, de a háború lezárásáról is egyeztetett a két vezető.
A miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélés eredményéről.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor pénteken Moszkvába látogatott, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A RIA Novosztyi hírügynökség közlése szerint a két vezető csaknem négy órán át tárgyalt.
A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalások után X közösségi média felületén számolt be a találkozóról. A bejegyzésben
Péntek éjszaka pedig Orbán Viktor is beszámolt saját közösségi oldalán a sikeres tárgyalásról:
„Sikeres moszkvai tárgyalások: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van!”
– írta.
Szijjártó Péter korábban saját közösségi oldalán azt írta: „azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiabiztonságát. Oroszország mind a földgáz, mind a kőolaj-szállítási szerződéseket teljesíti, a Barátság kőolajvezetéken és a Török áramlat gázvezetéken is zavartalan a szállítás. A rezsicsökkentés tehát továbbra is fenntartható.”
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP