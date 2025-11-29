Ft
Itt a bejelentés, amire mind vártunk: Orbán Viktor hazatért, és elárulta, mire jutottak Putyinnal

2025. november 29. 06:46

A miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélés eredményéről.

2025. november 29. 06:46
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor pénteken Moszkvába látogatott, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A RIA Novosztyi hírügynökség közlése szerint a két vezető csaknem négy órán át tárgyalt.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalások után X közösségi média felületén számolt be a találkozóról. A bejegyzésben

„az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt.

Péntek éjszaka pedig Orbán Viktor is beszámolt saját közösségi oldalán a sikeres tárgyalásról:

„Sikeres moszkvai tárgyalások: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van!” 

– írta.

Szijjártó Péter korábban saját közösségi oldalán azt írta: „azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiabiztonságát. Oroszország mind a földgáz, mind a kőolaj-szállítási szerződéseket teljesíti, a Barátság kőolajvezetéken és a Török áramlat gázvezetéken is zavartalan a szállítás. A rezsicsökkentés tehát továbbra is fenntartható.” 

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

llnnhegyi
2025. november 29. 08:17
Jöttünk, láttunk, győztünk!
red-bullshit
2025. november 29. 08:10
Jó Hír
Hohokam
2025. november 29. 08:08
Érdemes megnézni ezt a hírt, benne a diagramokat, PPS-fülre (vásárlóerő-standard) kattintva: euronews.com/business/2025/11/13/electricity-and-gas-prices-across-europe-which-countries-are-the-most-expensive Hazúúúúdiiika tééévééééé... agyúaknak persze ez SEM lesz igaz, mer' a Tóni kézivezérli az Euronews-t....
remi
2025. november 29. 08:01
Sokkal, nagyon sokkal többről volt itt szó mint pár bájvigyor. Valódi részleteket persze most még nem tudunk, majd egyszer, valamikor. Ezt csak ízelítőnek: "Deputy Prime Minister of the Russian Federation Alexander Novak announced that the Kremlin discussed the Hungarian takeover of parts of Russian oil assets in countries affected by US sanctions (mainly refers to the majority Russian owned NIS Refinery in Serbia)"
