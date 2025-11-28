Ft
Szijjártó Péter elárulta, miről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

2025. november 28. 16:49

Moszkvában is sikerült megerősíteni a rezsicsökkentést, de a háború lezárásáról is egyeztetett a két vezető.

2025. november 28. 16:49
null

Eredményes volt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai találkozója – emelte ki élő bejelentkezésében közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a részletekkel kapcsolatban elmondta, „azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiabiztonságát. Oroszország mind a földgáz, mind a kőolaj-szállítási szerződéseket teljesíti, a Barátság kőolajvezetéken és a Török áramlat gázvezetéken is zavartalan a szállítás. A rezsicsökkentés tehát továbbra is fenntartható.” A miniszter elmondta, a vezetők arról is megegyeztek, hogy felgyorsítják a Paks II. beruházást, amely szintén nélkülözhetetlen Magyarország energiabiztonságához.

Felidézte, Magyarország továbbra is vásárolhat Moszkvától kőolajat és földgázt, köszönhetően Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni megállapodásának, így az ellátásunk hosszú távon biztonságban van.

A mintegy 3,5 órás megbeszélésen Orbán Viktor miniszterelnök ismét világossá tette, Magyarország az orosz-ukrán háború kezdete óta a béke oldalán áll. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig megerősítette, ha lesz békecsúcs, azt Budapesten tartják. A külgazdasági és külügyminiszter reagált a magyar-orosz kapcsolatokkal összefüggő tévhitekre is: 

Magyarország egy szuverén ország, szuverén politikát folytat, egy olyan külpolitikát, amelyben a döntések a nemzeti érdekek mentén születnek. 

Hazánk egy kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést folytat Oroszországgal és a jövőben is erre törekednek a felek – tette hozzá Szijjártó Péter.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

 

Takagi
2025. november 28. 17:43
Remélem ez a deal is csak addig érvenyes amíg Orbán kormány van.
akoba
2025. november 28. 17:32
akoba 2025. november 28. 16:59 ??? Gyorsan be az elfelejtett gyógyszert! Ezt a "patikus 0.3 reinkarnációjának szántam válaszként, de valami félrement...
altercat1
2025. november 28. 17:23
Dehát szegény ursula sírni fog!
europész
2025. november 28. 17:10
Meg a vegen a libsibolsiglobalistak agyverzesben murdelnak meg.
