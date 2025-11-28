Szijjártó Péter elárulta, miről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Eredményes volt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai találkozója – emelte ki élő bejelentkezésében közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a részletekkel kapcsolatban elmondta, „azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiabiztonságát. Oroszország mind a földgáz, mind a kőolaj-szállítási szerződéseket teljesíti, a Barátság kőolajvezetéken és a Török áramlat gázvezetéken is zavartalan a szállítás. A rezsicsökkentés tehát továbbra is fenntartható.” A miniszter elmondta, a vezetők arról is megegyeztek, hogy felgyorsítják a Paks II. beruházást, amely szintén nélkülözhetetlen Magyarország energiabiztonságához.

Felidézte, Magyarország továbbra is vásárolhat Moszkvától kőolajat és földgázt, köszönhetően Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni megállapodásának, így az ellátásunk hosszú távon biztonságban van.