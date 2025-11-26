Ft
Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában Robert Fico Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Orbán Viktor Szlovákia

Végre pontot tett a vita végére Oroszország: ezt gondolja valójában Orbánról és Ficóról Lavrov

2025. november 26. 20:02

Őszintén beszélt az orosz külügyminiszter.

2025. november 26. 20:02
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Francia-Orosz Párbeszéd Egyesületnek adott interjúban pragmatikusnak nevezte Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököket, valamint Andrej Babiš cseh kormányfőjelöltet – írja többek között a Ria Novosztyi.

Lavrov szerint ők nem támogatják feltétel nélkül Ukrajnát, hanem saját állampolgáraik érdekeit helyezik előtérbe,

elutasítva, hogy polgáraikat áldozatvállalásra ösztönözzék Kijev érdekében. Hangsúlyozta: e vezetők nem oroszbarátok, hanem országaik érdekeit képviselik.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Sergei KARPUKHIN / POOL / AFP

alenka
2025. november 26. 21:41
Orbán és Fico Európa pajzsai:...a gond az, ezt kevesen fogják fel és még kevesebben becsülik. Hamarosan csatlakozik Babiš is. Mi becsüljük őket, mert a keresztény Európát védik és a béke szószólói...
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
2025. november 26. 21:30
Buta ez a lavór, még nem ivott macskás fadíszt.
Válasz erre
0
4
neszteklipschik
2025. november 26. 21:18
"Hangsúlyozta: e vezetők nem oroszbarátok, hanem országaik érdekeit képviselik." Így igaz, csak a lippsik szótárában a saját ország érdekeinek képviselete az egyenlő az oroszbarátsággal.
Válasz erre
7
0
Csigorin
2025. november 26. 21:09
az a szomoru hogy ok a kivetelek. a tobbit megvette a soros maffia kilora, hogy az o uzletuket, az ukran haborut minel tovabb fenntartsak Europa es a sajat orszagaik erdekei ellenere.
Válasz erre
7
0
