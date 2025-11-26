Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Francia-Orosz Párbeszéd Egyesületnek adott interjúban pragmatikusnak nevezte Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököket, valamint Andrej Babiš cseh kormányfőjelöltet – írja többek között a Ria Novosztyi.

Lavrov szerint ők nem támogatják feltétel nélkül Ukrajnát, hanem saját állampolgáraik érdekeit helyezik előtérbe,

elutasítva, hogy polgáraikat áldozatvállalásra ösztönözzék Kijev érdekében. Hangsúlyozta: e vezetők nem oroszbarátok, hanem országaik érdekeit képviselik.