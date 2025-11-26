Szembesítették Zelenszkijt a szomorú valósággal: erre még álmában sem gondolhatott
Őszintén beszélt az orosz külügyminiszter.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Francia-Orosz Párbeszéd Egyesületnek adott interjúban pragmatikusnak nevezte Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököket, valamint Andrej Babiš cseh kormányfőjelöltet – írja többek között a Ria Novosztyi.
Lavrov szerint ők nem támogatják feltétel nélkül Ukrajnát, hanem saját állampolgáraik érdekeit helyezik előtérbe,
elutasítva, hogy polgáraikat áldozatvállalásra ösztönözzék Kijev érdekében. Hangsúlyozta: e vezetők nem oroszbarátok, hanem országaik érdekeit képviselik.
Nyitókép: Sergei KARPUKHIN / POOL / AFP
