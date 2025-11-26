Szembesítették Zelenszkijt a szomorú valósággal: erre még álmában sem gondolhatott

Felkapták a fejüket az ukránok: árgus szemekkel figyelik Brüsszelt – nagy bajban van Magyarország
Még Ukrajnában is a magyar jogállamisággal foglalkoznak.
Folyamatosan nő az illegális határátlépések száma.
Az ukrán hatóságok a magyar határ közelében lepleztek le egy kísérletet, mely során banki pénzszállítók 16 500 dollárért próbáltak katonakorú férfit illegálisan Magyarországra juttatni – írja az Unian.
A Dnyipro megyei rendőrség és a KORD egységek közösen léptek fel az ügyben.
Az Ukrán Állami Határőrszolgálat hangsúlyozta: nő az illegális határátlépések száma,
