Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában határátkelés Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Szlovákia

Szembesítették Zelenszkijt a szomorú valósággal: erre még álmában sem gondolhatott

2025. november 26. 12:33

Folyamatosan nő az illegális határátlépések száma.

2025. november 26. 12:33
null

Az ukrán hatóságok a magyar határ közelében lepleztek le egy kísérletet, mely során banki pénzszállítók 16 500 dollárért próbáltak katonakorú férfit illegálisan Magyarországra juttatni – írja az Unian.

A Dnyipro megyei rendőrség és a KORD egységek közösen léptek fel az ügyben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat hangsúlyozta: nő az illegális határátlépések száma,

különösen a magyar és szlovák határon keresztül.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mysstes
2025. november 26. 12:47
Ukraíííni: íme egy ország, ahonnan lépmek le a "szabadságharcosok" - bassza meg!
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2025. november 26. 12:43
"...mely során banki pénzszállítók 16 500 dollárért próbáltak katonakorú férfit illegálisan Magyarországra juttatni – írja az Unian." Ha jól értem, Magyarországra jönnek, Mo-on keresztül mennek üres ukrán pénzszállító autók zsozsóért, amit aztán visznek vissza Ukrajnába?
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 26. 12:36
nem erdekel Zsele
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!