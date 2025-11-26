Felkapták a fejüket az ukránok: árgus szemekkel figyelik Brüsszelt – nagy bajban van Magyarország

Az Európai Parlament 415 szavazattal elfogadott újabb határozatában súlyos aggodalmát fejezte ki Magyarország demokratikus helyzetének romlása miatt, külön kiemelve Orbán Viktor miniszterelnök kormányzását, a jogállamiság gyengülését, a korrupciót és az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbulását – számolt be róla az ukrán Korrespondent.

A képviselők figyelmeztettek az AI-alapú deepfake tartalmak terjedésére is, amelyek szerintük veszélyeztethetik a 2026-os választások tisztaságát.

Az EP sürgeti az uniós Tanácsot, hogy folytassa a Magyarországgal szembeni eljárást (7. cikk szerinti). Több EP-képviselő ismételten felszólította az EU-t, hogy függessze fel Magyarország finanszírozását a demokrácia további leépítése miatt.