Felkapták a fejüket az ukránok: árgus szemekkel figyelik Brüsszelt – nagy bajban van Magyarország

2025. november 26. 12:00

Még Ukrajnában is a magyar jogállamisággal foglalkoznak.

2025. november 26. 12:00
null

Az Európai Parlament 415 szavazattal elfogadott újabb határozatában súlyos aggodalmát fejezte ki Magyarország demokratikus helyzetének romlása miatt, külön kiemelve Orbán Viktor miniszterelnök kormányzását, a jogállamiság gyengülését, a korrupciót és az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbulását – számolt be róla az ukrán Korrespondent.

A képviselők figyelmeztettek az AI-alapú deepfake tartalmak terjedésére is, amelyek szerintük veszélyeztethetik a 2026-os választások tisztaságát.

Az EP sürgeti az uniós Tanácsot, hogy folytassa a Magyarországgal szembeni eljárást (7. cikk szerinti). Több EP-képviselő ismételten felszólította az EU-t, hogy függessze fel Magyarország finanszírozását a demokrácia további leépítése miatt.

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 14 komment

bondavary
2025. november 26. 12:36
Ideje lenne jogállamisági eljárást kezdeni az EU ellen.
ergo07-2
2025. november 26. 12:35
Előre menekülés. Be vannak tojva, hogy nyilvánosságra kerül, hova folyatta át zselé a milliárd dollárokat és eurókat
tapir32
2025. november 26. 12:30
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Magyar Péter rágalmaz. Csak az agyhalottak hisznek Magyar Péternek.
tapir32
2025. november 26. 12:29
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!