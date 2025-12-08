Orbán Viktor: Összehangoljuk a béketeremtési törekvéseinket a törökökkel
Kiváló a kapcsolat a két ország között.
Megdöbbentő, amit ez a kártékony, önelégülten nárcisztikus ember művel.
„Magyar Péter – bizonyos értelemben – galádabb, mint a kommunisták, mert ő magát jobboldalinak maszkírozva szüntetné meg a magyar államiság egyik legfontosabb, ezeréves folytonosságát képviselő, Szent István nevéhez köthető vármegyerendszert.
Ugyanezt tették Rákosiék 1950-ben, a »múltat végképp eltörölni« gyilkos, balos eszmerendszerének gyomorforgató égisze alatt, létrehozva egy deszakralizált, történelmi gyökereitől megfosztott, »népi« államigazgatási struktúrát. Nemzetből lakosságot farigcsáltak a műveletlen, tahó, kommunista elvtársak, eltaposva mindent és mindenkit, aki az útjukban állt.
A vármegye megnevezés 2023-as újbóli bevezetése nem formaság és nem is pusztán esztétikai részletkérdés, jóval több annál. A vármegyék ugyanis a magyar államberendezkedés ezeréves szimbólumai, a magabíró, szuverén Magyarország fontos jelképei.
Nem csoda hát, hogy a Magyar Péter-féle elvtelen, koherens világnézet nélkül vegetáló politikai szemfényvesztők számára semmit sem jelentenek. Ők a múltunkat szeretnék eltörölni, mi pedig a Tisza pártot fogjuk elsöpörni az urnáknál, 2026 áprilisában!”
Ezt is ajánljuk a témában
Kiváló a kapcsolat a két ország között.
Nyitókép: Képernyőkép