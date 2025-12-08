Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rákay Philip Magyar Péter vélemény

Nézzétek meg ezt a rövid videót!

2025. december 08. 17:10

Megdöbbentő, amit ez a kártékony, önelégülten nárcisztikus ember művel.

2025. december 08. 17:10
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Magyar Péter – bizonyos értelemben – galádabb, mint a kommunisták, mert ő magát jobboldalinak maszkírozva szüntetné meg a magyar államiság egyik legfontosabb, ezeréves folytonosságát képviselő, Szent István nevéhez köthető vármegyerendszert.

Ugyanezt tették Rákosiék 1950-ben, a »múltat végképp eltörölni« gyilkos, balos eszmerendszerének gyomorforgató égisze alatt, létrehozva egy deszakralizált, történelmi gyökereitől megfosztott, »népi« államigazgatási struktúrát. Nemzetből lakosságot farigcsáltak a műveletlen, tahó, kommunista elvtársak, eltaposva mindent és mindenkit, aki az útjukban állt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron

A vármegye megnevezés 2023-as újbóli bevezetése nem formaság és nem is pusztán esztétikai részletkérdés, jóval több annál. A vármegyék ugyanis a magyar államberendezkedés ezeréves szimbólumai, a magabíró, szuverén Magyarország fontos jelképei.

Nem csoda hát, hogy a Magyar Péter-féle elvtelen, koherens világnézet nélkül vegetáló politikai szemfényvesztők számára semmit sem jelentenek. Ők a múltunkat szeretnék eltörölni, mi pedig a Tisza pártot fogjuk elsöpörni az urnáknál, 2026 áprilisában!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pandaka pygmaea
2025. december 08. 19:11
Ugyan mekkora intellektuális és emocionális deficit kell ahhoz, hogy valaki ezt az öntelt futóbolondot akarja az országunk élére? Arról már nem is szólva, hogy ezt a ... hm.. senkiházit egy Orbán Viktor ellenében...
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. december 08. 18:07
Ebből is látszik milyen komoly problémái vannak a rendszerrel a kis poloskának..
Válasz erre
9
0
redford-2
2025. december 08. 17:48
Petya önelégült mosoly kíséretében megyére változtatta a vármegye megnevezést, majd elkezdett a vízen járni. Keresztre jövő áprilisban feszítik?
Válasz erre
12
1
nyugalom
2025. december 08. 17:41
Az üvöltöző marosánbuci rokona!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!