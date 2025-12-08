„Magyar Péter – bizonyos értelemben – galádabb, mint a kommunisták, mert ő magát jobboldalinak maszkírozva szüntetné meg a magyar államiság egyik legfontosabb, ezeréves folytonosságát képviselő, Szent István nevéhez köthető vármegyerendszert.

Ugyanezt tették Rákosiék 1950-ben, a »múltat végképp eltörölni« gyilkos, balos eszmerendszerének gyomorforgató égisze alatt, létrehozva egy deszakralizált, történelmi gyökereitől megfosztott, »népi« államigazgatási struktúrát. Nemzetből lakosságot farigcsáltak a műveletlen, tahó, kommunista elvtársak, eltaposva mindent és mindenkit, aki az útjukban állt.