Családi krízisek, illegalisták, Tamási Áron – itt a Libri-könyvajánló!

A grandiózus Kitelepítés után Visky András ismét nagyregénnyel jelentkezik. Korábbi művének középpontjában a szenvedés, a szeretet és a szabadság kérdései álltak, mindez bibliai és keresztény motívumokkal átszőve. A történet egy gyermek szemszögéből, az anya és a család életén keresztül bontakozott ki, megmutatva, miként élhető meg a szeretet és a remény még a legmélyebb kitaszítottságban is.

A trilógia második könyve egyszerre előzménytörténete és folytatása a Kitelepítésnek. Játék az olvasóval, ahogyan azt Viskytől megszokhattuk. A mű egyik központi tézise, hogy szabad ember az, aki nem okoz másoknak szenvedést. Valódi történetek, tettek, tanítások, intések, mondások és példázatok öröklődnek nemzedékről nemzedékre. „A legjobb védekezés a feltámadás.” És a velünk élő történetek segítenek emlékezni, érteni és túlélni. Visky legújabb könyvében nem elégtételt akar venni, hanem az igazságot keresi, mert a kitaszított könnyen válhat kirekesztővé, és idővel a megvetett is képes lesz másokat lenézni. A múlt bűnei árnyékként kísértenek. Ne ijedjünk meg ettől, tanuljunk belőle, lépjünk egyet hátra, szemlélődjünk! Mert ahogy az előszóban is olvashatjuk: „Boldogok, akik szomjúhozzák és éhezik az igazságot.”

Lírai és mélyen emberi szöveg ez, amely egyszerre kínál filozófiai és érzelmi mélységet. Az olvasó nem pusztán tanúja lesz egy történelmi kornak, hanem részévé válik egy olyan világnak, ahol a sors és az emberi kitartás határait feszegetik. Az Illegalisták kötelező olvasmány mindazoknak, akiket lenyűgöznek a családregények, a törté­nelem és a spiritualitás finom, szinte észrevétlen jelenléte.

Szakács Adrienn: Családi kríziseink