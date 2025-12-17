„Az írjon, aki szeret írni, és akkor is csinálná, ha nem járna érte semmilyen elismerés” – rendkívüli az érdeklődés a Libri ösztöndíjprogramjai iránt

Anna, mentorként mik a tapasztalataid, milyen típusú tehetségek jelentkeznek? Van bennük valami közös – az attitűdjükben, a hangjukban, a témáikban –, vagy teljesen különbözőek?

Anna: Számtalan kéziratot átnéztem, és ha a tavalyi kiválasztottakat, ösztöndíjasokat veszem, egy dolgot biztosan mondhatok: mindegyikben van valami spiritusz. Van, aki a témaválasztásban különleges – egészen egyedi szemszögből közelít meg valamit. Másnál a nyelvi eszközök gazdagsága, a képi világ vagy a hangulatteremtés kiemelkedő. Megint másnál az a mélység ragad meg, amivel hatást gyakorol az olvasóra. A legjobbaknál ezek az elemek valamilyen mértékben mind megvannak, de ami közös bennük, hogy kíváncsivá tesznek. Olvasóként „bekapom a horgot”, és tudni akarom, hogyan folytatódik a történet. Azt is tapasztalom, hogy hiába írnak akár hasonló témákról, mindenki a saját gondolkodásmódján keresztül tud a legjobban írni. Ez adja az egyediséget – és ez a kulcs.

Ahogy nincs két egyforma hópehely, úgy nincs két egyforma író sem.

Orsi: Ha még egy közös vonást kiemelhetek, az az elkötelezettség. Romantikusnak hangzik, hogy valaki író, de ez valójában kemény, fegyelmezett munka. Hiába tehetséges valaki, ha nincs benne szorgalom és kitartás, nem fog tudni előrejutni. A tehetség csak a nulladik lépés – a valódi eredményhez fegyelmezettség kell.

Anna: A tavalyi tíz ösztöndíjasból mind a tíz leadta a kéziratát határidőre. Ez hatalmas teljesítmény. Egy könyv megírása valóban herkulesi munka – még nekem is egy év egy könyv, ez a saját ritmusom. Ők pedig az első kötetüket nyolc hónap alatt készítették el. Ez jól mutatja, mennyire motiváltak és elkötelezettek voltak.

Milyen visszajelzéseket kaptok a résztvevőktől? Mi az, ami működik a rendszerben, és mi az, amin még érdemes lenne finomítani?

Orsi: Erről Anna talán többet tud mondani, hiszen ő belülről látja a folyamatot, én inkább kívülről figyelem. A visszajelzések azonban egyértelműen pozitívak. Fontos megjegyezni, hogy több mentorunk van, és ahogy nincs két egyforma szerző, úgy nincs két egyforma mentor sem.

Mindenki egy kicsit másképp közelíti meg a feladatát.

Az ösztöndíjasoknak is különböző az igényük: van, aki szorosabb együttműködésre vágyik, másnak elég, ha időnként elküld egy szövegrészletet, és visszajelzést kap rá. A mentoraink ebben rugalmasak, igyekeznek alkalmazkodni az ösztöndíjas személyiségéhez és munkamódszeréhez. Mi kívülről főként a zsánereken finomítottunk – például azon, hogy milyen műfajokat várunk –, részben piaci visszajelzések alapján. Emellett a résztvevők jelezték, hogy szívesen tanulnának nem szöveghez kapcsolódó témákról is, például a social media menedzsmentről. Ezeket most beépítjük a programba. Ami a szerkezeti változásokat illeti, az egyik fontos tapasztalat az volt, hogy jobb a hosszabb időkeret – ezért a program időtartamát is meghosszabbítottuk.

Anna: Korábban nyolc hónap volt, most már tíz. Ez szerintem sokkal reálisabb. Ahogy mondtam, az előző évben kicsit szorosabb volt a tempó, mint kényelmes lett volna – bár őszintén szólva minden határidő ott lebeg az ember feje felett, mint Damoklész kardja. Ugyanakkor talán épp emiatt volt mindenki nagyon fegyelmezett: minden ösztöndíjas pontosan tudta, milyen napi penzumot kell hoznia ahhoz, hogy a végére elkészüljön. A két plusz hónap sokat számít – lehetőséget ad egy átfogóbb átolvasásra, egy új szerkesztési körre, ami kényelmesebbé és minőségibbé teszi a munkát.

Anna, volt olyan pillanat, amikor téged is inspiráltak a mentoráltjaid? Adtak neked valamit, ami meglepett vagy hatott rád íróként?

Anna: Szerintem ez kölcsönös folyamat. Ahogy én hatok rájuk, ők is hatnak rám. Megérint, ahogyan a világot látják, ahogyan gondolkodnak. Van a léleknek egy „hetedik szobája”, amiről A kékszakállú herceg várában is szó van – ez az a belső, intim tér, amit az ember ritkán mutat meg még a legközelebbi hozzátartozóinak is. De az írásban ez a szoba láthatóvá válik.

Amikor egy író kapcsolódik egy másik íróhoz, belelát ebbe a hetedik szobába.

Ez gyakran megrendítő élmény. Sokszor elgondolkodom, miért épp az adott témát választotta valaki – és azt érzem, hogy többet tudok róla, mint amit egy hosszú beszélgetésből megtudhatnék. Olyan, mintha tíz-húsz éve ismerném őket, pedig csak a kéziratukon keresztül kapcsolódtunk. Ezt persze nem mondom nekik, nem is szeretnék zavarba hozni senkit ezzel. De az írás, lényegét tekintve mindig kitárulkozás: megmutatja, hogyan látjuk a világot. Emiatt a mentor és a mentorált valóban mélyen megismeri egymást.

Fotó: Ficsor Márton

Szerinted mitől lesz valakiből valóban „kiadható tehetség”?

Anna: Aki megtalálja a saját hangját, annak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy legyen közönsége is. Aki mindenkihez akar szólni, az végül senkihez sem szól. Az igazán jó kéziratban érezni, hogy a szerző saját témát választott, amit mélyen ismer és ami fontos számára. Mert ha ő maga nem elkötelezett a témája iránt, az olvasó sem fog tudni kapcsolódni. A legnagyobb hiba, ha valaki úgy áll neki, hogy jó könyvet akar írni, amit majd mindenki elolvas. Ilyen nem létezik. Az írásban a belső motiváció a kulcs. A siker pedig nem cél, hanem következmény.

Az írjon, aki szeret írni, aki akkor is csinálná, ha nem járna érte semmilyen elismerés.

Aki így áll hozzá, annak előbb-utóbb megnyílik az út a sikerekhez is.

A Libri Talent mennyiben közösségi, és mennyiben inkább egyéni program?

Anna: Az írás alapvetően magányos mesterség, de a Talent programban voltak találkozási pontok is. Például a közös oktatásokon, workshopokon nemcsak a saját mentoráltjaimmal dolgoztam, hanem megismerhettem a többi résztvevőt is. Ez egyfajta szakmai közösséget is teremtett, és azt hiszem, ez is nagy értéke a programnak.

Kommunikációs szempontból hogyan építitek a program láthatóságát, a brandet?

Orsi: Alapvetően klasszikus kommunikációs eszközöket használunk – hirdetéseket, PR-megjelenéseket, sajtóanyagot –, hogy minél több emberhez eljusson a program híre. Most viszont, hogy az első év már lezárult, és megszülettek az első kéziratok, egészen más helyzetben vagyunk: már kézzelfogható eredményeink vannak. Az első könyv például még karácsony előtt megjelenik, további kettő tavasszal, és még két kézirat szerkesztés alatt áll. Ez óriási siker, hiszen így a Talent program kézzel fogható produktumokat tud felmutatni.

A könyvesboltokban is látszani fog, hogy ezek a művek innen indultak.

Őszintén szólva, kezdetben abban sem voltunk biztosak, hogy mindenki befejezi majd a kéziratát, hiszen az ösztöndíj vállalása komoly munka. De mind a tízen végigcsinálták, és mindannyian leadták a művüket. A program kiírása szerint a legjobb kéziratok publikálási lehetőséget is kapnak, de ez nem automatikus. A végső döntést a Libri Kiadói Csoport egyes kiadóinak vezetői hozzák meg – ők döntenek arról, hogy az adott kézirat illeszkedik-e a saját portfóliójukba. Az elsőként megjelenő kötet Reggő Dániel Vazul fiai – Viking vér című könyve lesz, amelyet Bán Mór mentorált, és a Hitel Kiadónál fog napvilágot látni.

Ami a jövőt illeti: lehet ebből idővel valami újfajta irodalmi iskola vagy inkább megmaradna egy szűkebb, szakmai mezsgyén?

Orsi: Most, a második év elején még korai erről beszélni. Egyelőre a finomításra, a tökéletesítésre koncentrálunk. Látszik, hogy nagy az érdeklődés, a kereslet megvan. A célunk most az, hogy minél több valódi tehetség jusson el a bemutatkozásig, hogy megszülessenek azok a könyvek, amik majd a polcokon is láthatók lesznek. Ha ezt már igazán jól csináljuk, akkor érdemes továbbgondolni, milyen irányok, perspektívák nyílhatnak. De most az a feladat, hogy stabilan, jó minőségben működjön a program. Ahogy mondani szoktam: ha már le tudjuk futni a tíz kilométert, akkor gondolkodhatunk a maratonon.

Nyitókép: Ficsor Márton