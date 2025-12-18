Mi köze a Trónok harca Daenerysének a magyar népmesékhez? Mutatjuk!

Egyébként külön erénye a kötetnek, hogy a Kárpát-medencei mese- és hiedelemvilágot nem elszigetelten kezeli, részt kap benne a velünk élő nemzetiségek folklórja, és az egészet beágyazza a nemzetközi mesevilágba, valamint feljegyzi ezek egymásra hatását is (például a Grimm testvérek meséivel).

Álljon itt, a cikk végén néhány kedvcsináló szemelvény a kötetből:

„Mingyá’ visznek is egy jó hegyes karót, az asszonynak beléüti a szivibe. A’ meg, a fene egye meg az asszonyát, a sátánját, persze elvisította magát, me’ élt, a fél fele élt, az ördöngősebbik fele. Mikor osztán elvisította magát, mingyá’ lehunyta a szemit, megszűnt a szíve dobogni. Így osztán az asszonyt visszatemették. Többet osztán nem járt vissza soha” (A visszajáró halott boszorkány egyik változata, Szilágyság).

„Egyszer a tata, az enyim ű szeretett így menni vásárokra, meg a lovakkal szeretett foglalkozni, oszt éccaka gyütt haza. S aszongya, hogy direkt látta, hogy Szabóné egy éjfélkó’ söpörte az utcát. Süprű vót a kezibe’. S azt mondták, hogy az ténleg boszorkány! Hát mért akarta éjfélkó’ söpörni az utcát, ha nem vóna boszorkány?” (A boszorkány kinézetéről szóló hiedelemszöveg, Szerémség )

„Elvitték a fiatalokat a háborúba. Vót olyan fiatal, hogy vót otthon felesége, gyereke. S akkor a felesége elment, vótak ilyen boszorkányok, akik úgy tudták hazahozni onnan a háborúból a férjet (…), hogy megkötözték lánccal, és fenn a levegőben hozták”. (A boszorkány csodás utazásairól szóló egyik hiedelemszöveg a Szilágyságból).