Párbajozott, csigát gyűjtött és a Marsra vágyott – Jókai Mórnál ma sincs gazdagabb magyar

élni sokféleképpen lehet, de csak szenvedéllyel érdemes!”

– írja erre utalva Sal Endre is a Jókai harmincháromszor fülszövegében.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában most megjelent szórakoztató-ismeretterjesztő gyűjteményt a hét elején mutatták be a Kertész Imre Intézetben, ahol a szerző és az intézet művészeti igazgatója, Ugron Zsolna beszélgetett az „1848-as forradalom után a magyar embereknek több mint ötven éven át adott tartást, erkölcsöt adó” Jókai különleges, máig egyedülálló személyiségéről. Ami annak fényében különösen árnyalásra és bizonyos tekintetben rehabilitációra szorul, hogy a többség mára csak egy három méter magasban lebegő szobrot lát e helyett, amit időnként kötelező megkoszorúzni – és ez kihat a művei megítélésére is.

Ugron Zsolna és Sal Endre a Jókai harmincháromszor című könyv bemutatóján a Kertész Imre Intézetben. (Fotó: Kertész Imre Intézet/Facebook)

„Én viszont arra voltam kíváncsi, hogy emberként milyen volt, vagy megközelítőleg milyen lehetett. Az élete számomra legfőbb tanulsága, vagy ha úgy tetszik, üzenet az utókor számára, hogy meg kell tudnunk élni a szenvedélyeinket, tudnunk kell mit kezdeni a jelenünkkel úgy, hogy közben fél szemmel a jövőbe is nézünk. Még ha az ő közege nyilvánvalóan más volt, kevésbé zizegő, vibráló és információdús, a lényeg ugyanaz: a pillanat, amit elszalasztunk, nem jön vissza soha” – fogalmazta meg Sal Endre.