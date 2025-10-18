Jókai Mór a könyvei mellett a csodás csigagyűjteményére is büszke volt

Még 1867-ben jelent meg a lapokban, hogy Jókai Mór a pápai református gimnáziumnak (egykori iskolájának) 42 darab csigából és kagylóból álló gyűjteményt ajándékozott. Érdekesség, hogy évekkel később nemcsak ő, hanem a felesége, az ünnepelt színésznő, Laborfalvi Róza is megajándékozta a gimnáziumot, ő egy preparált tengeri halat juttatott el az intézménynek. Ekkor már sokan tudták, hogy Jókai gyűjti a nagy méretű, látványos tengeri csigákat, kagylókat. Gyűjteménye egyre híresebb lett, 1868-ban például a Nefelejts című lap írta, hogy

„oly szép csigahéj-gyűjteményt állított össze, minő magánosok birtokában kevés van. Szenvedéllyel olvassa a csigákról írt természetrajzi munkákat.”

1871-ben aztán jött a hír, hogy Jókai Mór egy regényt ír, amelyben a legtöbb szereplő csiga és kagyló lesz. Mindenki kíváncsi volt, miféle regény lesz ez, ám abból már lehetett sejteni, hogy nem hétköznapi, mikor kiderült, hogy az Üstökös című élclap hozza majd részletekben. A kötet valóban szürreális lett, Jókai hatalmas kutatómunkát végzett, mindent megtudott a tengeri csigák tulajdonságairól, s ez alapján szőtte a cselekményt is. Persze ő is tisztában volt vele, hogy szokatlan területre tévedt, éppen ezért az Üstökösben úgy harangozta be az írást, hogy „regény, természetrajz vagy szatíra, kinek hogy tetszik.”

Egy szép csigaház Jókai Mór gyűjteményéből. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Kétségtelen, nem A csigák regénye lett Jókai legnépszerűbb kötete, ám a kritikusoknak is feltűnt, milyen sokat tud ezekről az élőlényekről. Mint ahogy a Magyar Szemle fogalmazott kritikájában: „Jókai Mór a csigákról szóló regényében a tudomány és képzelet oly bámulatos szövedékét nyújtja, aminőre kevés példát tudunk a világirodalomban.” A Vasárnapi Újság így fogalmazott az író szenvedélyéről: