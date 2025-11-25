Fókuszban a természet az év kiállításain

Idén is meghirdette Az Év Kiállítása díj felhívását a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület. A pályázó tárlatokon végigtekintve szembeötlő, hogy az ökológiai vagy biológiai szemléletmód még olyan kiállításokra is jellemző, amelyek fő témául nem a természettudományokat választották – és e néző­pont kimondottan ihletőleg hatott a forgatókönyvek muzeológus alkotóira.

Fotó: Mandiner-archív

A dunavecsei Petőfi Emlékház dicsérő oklevéllel elismert, Kis lak áll a nagy Duna mentében című kiállításából például kiderül, hogy Petőfi Sándor legalább annyira a Duna, mint amennyire a Tisza költője. Ez az ötletes, megannyi életrajzi ténnyel és folyóparti legendával alátámasztott állítás mindenki számára átélhető, aki megnézi a Petrovics–Petőfi család egykori lakhelyén berendezett új állandó tárlatot. A költő ugyanis élete nagyobb részét e folyó partján vagy közelében töltötte – Szabadszállás, Szalkszentmárton, Pest, Komárom és természetesen Dunavecse csak néhány állomás a sok találkozási pontból Petőfi és a Duna között.