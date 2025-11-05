„Új korszak New Yorkban – de milyen áron? A város élére most egy muszlim szocialista: Zohran Mamdani került. Ugandai származású. Ő a liberális elit új hőse, aki megadóztaná a gazdagabb, fehérebb városrészeket. Szerinte itt az ideje, hogy a város leggazdagabb, jellemzően fehér negyedei többet fizessenek. Érdekes terv. Ez nem egy nyílt etnikai alapú megkülönböztetés? Ennek a választásnak az eredménye jól mutatja, hogy az amerikai nagyvárosok végleg elfordulnak a hagyományos értékektől.

A világ egyik legfontosabb városát mostantól olyan vezető irányítja, aki a szocializmust és az identitáspolitikát képviseli. A szocialista kísérletek mindenhol gazdasági káoszt és társadalmi feszültséget hoztak. Most ezt tesztelik. Kérdés, hogy ez hova vezeti majd New Yorkot? Vajon New York megőrzi azt az erőt és szabadságot, amire egykor büszke volt, vagy végleg a szélsőséges ideológiák kísérleti terepe lesz?”