Két Románia emelte fel Călin Georgescut – és két Románia fogja elsüllyeszteni

egy külső támogatással fellazított kampány, amelyben a populista hangok és a digitális mozgósítás példátlan erővel söpörtek végig a társadalmon.

A jelenség nem csupán az algoritmusok hatalmáról vagy a digitálisan manipulálható intézmények sérülékenységéről szól. Sokkal inkább rendszerszintű figyelmeztetés – amely egy év múltán is élesen rezonál.

A látható és a láthatatlan Georgescu

„Călin Georgescu egy szegény csaló, aki hamisította az életrajzát… de mögötte áll Oroszország” – mondta 2024. december 5-én Nicuşor Dan, az akkori bukaresti főpolgármester, Elena Lasconi mellett kampányolva. A választás után valóban rengeteg információ került nyilvánosságra Georgescu múltjáról, de mindmáig nem látjuk a teljes képet.

A szélsőjobboldali jelölt nem a semmiből érkezett: a ’90-es években a környezetvédelmi minisztériumban dolgozott, majd Románia ENSZ-képviselője lett a Környezetvédelmi Programban. 2021-től célzottan építették fel „szakértőként” és potenciális vezetőként, miközben a legszélsőségesebb antiszemita ideológiákat éltette: Codreanut, a Vasgárdát, az EU- és NATO-ellenességet, összeesküvés-elméleteket, áltudományos nézeteket. TikTokos jelenléte mestermunka volt: precízen építette a dühre, kiábrándultságra és félelemre optimalizált algoritmusra.