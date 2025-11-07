Trumpék kihűlő bizalma: hogyan lett Románia persona non grata Washingtonban?

Árgus szemekkel figyelheti Putyin Magyarországot, Romániát és Szlovákiát: bejelentették az amerikai csapatok kivonását
A pontos számokat még nem közölték.
Bár Románia évek óta hangoztatja, hogy az Egyesült Államok legfontosabb kelet-európai partnere, Washington ma már egyre kevésbé látja így.
Mint már megírtuk, az Egyesült Államok mintegy 800 katonája kivonását tervezi Romániából, valamint csökkenti a Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon állomásozó kontingensét. De így is 3500 külföldi katona marad a románoknál az amerikai csapatkivonás után.
Demkó Attila, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai jövők programjának vezetője kérdésünkre elmondta:
ez a történet nemcsak Romániáról szól, egész Európa kevésbé fontosabb Washington számára, mint 20–30 évvel ezelőtt.”
„Az oroszok teljes körű ukrajnai inváziója ugyan visszahozta azt az illúziót, hogy Európa ismét kulcsfontosságú az Egyesült Államok számára – sőt, hogy talán a legfontosabb, de valójában nem erről van szó” – vélte a szakértő.
Demkó kiemelte: „az Egyesült Államok számára a legfontosabb továbbra is Kína és a Távol-Kelet. Emiatt azok az országok, amelyek eddig geopolitikai pillérként határozták meg magukat Oroszországgal szemben – például Románia, Lengyelország vagy a balti államok, leértékelődnek Washington szemében.”
Az USA tisztában van azzal, hogy nem tud egyszerre két helyen erős lenni, ezért erőforrásainak egy részét át fogja csoportosítani a Távol-Keletre, illetve vissza fogja hozni az Egyesült Államokba. Ennek a folyamatnak már láthattuk egy kisebb jelét Románia esetében is az elmúlt napokban.
Ez a tendencia tartós lesz – hangsúlyozta az intézetvezető.
Ami az orosz–ukrán háborút illeti, a cél már nem Oroszország legyőzése, hanem a megállapodás elérése, valamilyen modus vivendi kialakítása Moszkvával. Ennek egyik oka az, hogy ne szorítsák Oroszországot még inkább Kína alá – emelte ki Demkó.
A román illúziók – miszerint Románia lesz az Egyesült Államok fekete-tengeri bástyája – túlzottnak bizonyultak.
„Már korábban is túlértékelték saját fontosságukat, most pedig nyilvánvaló, hogy nem lesz olyan amerikai katonai jelenlét, sem rövid, sem közép-, sem hosszú távon, mint amire számítottak” – folytatta.
Majd erről beszélt: „Ha valóban létrejön az orosz–amerikai kiegyezés, az Trump számára hatalmas politikai siker lesz, hiszen ő határozhatja meg, mi számít győzelemnek. Maga a kiegyezés is győzelemként lesz eladva, nem kell, hogy Oroszország katonailag vereséget szenvedjen. Ukrajna már most is elfogadná a tűzszüneti vonalakat, és nem törekszik területei katonai visszaszerzésére.”
„Az Egyesült Államok nem fog teljesen kivonulni Európából, és nem engedi el a NATO-t, de a NATO »a helyére kerül« az amerikai hatalmi-politikai hierarchiában – és nem az első helyre” – zárta gondolatait a biztonságpolitikai szakértő.
Ezt is ajánljuk a témában
A pontos számokat még nem közölték.
A román–amerikai stratégiai partnerség látszólag tovább él, a valóságban azonban megrekedt: a román állampolgárok 2025-ben is vízumkényszerrel szembesülnek, és a Washington által vezetett Visa Waiver vízumprogramból való kizárás – amely határozatlan időre szól –
komoly presztízsveszteség Bukarestnek.
A feszültség gyökerei tavaly őszre nyúlnak vissza, amikor J. D. Vance amerikai alelnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián Romániát hozta fel negatív példaként a véleménynyilvánítás szabadságának visszaszorulásáról szóló beszédében.
A helyzet tovább romlott, amikor februárban a tavalyi, érvénytelenített román elnökválasztást bírálta: „Ha eltörlöd a választást, mert nem tetszik az eredmény, ne beszéljünk közös értékekről” – mondta Vance, egyértelműen Bukarestre célozva.
A washingtoni döntés – Románia levétele a vízummentes országok listájáról – pár nappal az elnökválasztás második fordulója előtt született. A belbiztonsági minisztérium indoklása szerint „a program integritása és a nemzetbiztonság” megkövetelte a teljes felülvizsgálatot. Márciusban határozatlan időre felfüggesztették a vízummentességi program végrehajtását, majd májusban Romániát teljesen kizárták a rendszerből.
A döntés mögött nem csupán biztonsági, hanem politikai indokok is állnak. Barabás T. János, a Magyar Külügyi Intézet szakértője a Maszolnak úgy fogalmazott: „A román külügyminiszter progresszív mintapolitikus, és ez a tábor az Egyesült Államokban Trumpék ellenzéke. A kormányközeli sajtóban is erősen kritikus hangok jelennek meg Washingtonnal szemben – még ha sokszor európai forrásokból átvett anyagok is ezek.”
Szerinte a politikai hangulatot tovább rontotta, hogy a román parlament elutasította a Charlie Kirkről szóló megemlékezést,
akit a republikánus tábor egyik ikonjaként tartanak számon.
Barabás szerint a következmény egyértelmű: bizalomvesztés Washingtonban. Az amerikai befektetések szintje alacsony, főként az energia- és védelmi iparra korlátozódik. „Románia NATO-tag, és fontos a Fekete-tenger térségében, de az Egyesült Államok már nem tekinti elsődleges partnernek. Inkább Lengyelországra és a balti államokra összpontosít” – jegyezte meg.
A szakértő arra is figyelmeztetett: az amerikai külügy éves jelentése szerint Romániában továbbra is súlyos a korrupció, a közpénzek felhasználása átláthatatlan, és az emberi jogi helyzet sem mutat javulást.
Tudvalevő, hogy Donald Trump személyesen dönt a külpolitikai kérdésekben, és fontos számára a személyes kapcsolat, valamint a gazdasági haszon. Ha valaki nem illeszkedik ebbe a logikába, könnyen partvonalra kerül. Ez azt jelenti, hogy a Fehér Ház döntéshozatala ma inkább üzleti–politikai logikát követ, mintsem klasszikus diplomáciait.
Ezt is ajánljuk a témában
Lecsapott a hírhedt korrupcióellenes ügyészség.
A vízummentességi programba való visszakerüléshez Bukarestnek nemcsak a három százalék alatti vízumelutasítási arányt kell teljesítenie, hanem szorosabb biztonsági és migrációs együttműködést is kell mutatnia az amerikai féllel.
Azonban a feltételek betartása önmagában kevés:
politikai bizalom nélkül nem várható gyors eredmény.
Ebben kulcsszerepe lesz az új amerikai nagykövetnek Bukarestben, akinek személye akár fordulatot is hozhat a kétoldalú kapcsolatokban – ha sikerül elnyernie Trump bizalmát és megtalálni a közös érdekeket.
Ezt is ajánljuk a témában
A felmérés szerint az AUR-támogatók és az alapfokú végzettségűek különösen erősen hisznek a titkos hatalmakban és a manipulációs elméletekben.
Ştefan Popescu külpolitikai elemző a Ziare.com-nak nyilatkozva úgy fogalmazott:
Trump külpolitikájában minden személyes. Egy elnöki csúcstalálkozó többet ér, mint száz jegyzék. A párbeszéd minősége és a kölcsönös szimpátia számít.”
Szerinte a román diplomáciának konkrét projektekkel kell előállnia – például gazdasági, energetikai vagy védelmi együttműködések formájában. „Meg kell mutatnunk, hogy Románia több, mint Fekete-tengeri partner. Az amerikai érdekek számára is értékesek lehetünk a Közel-Keleten vagy a Kelet-Mediterráneumban is. Lengyelország is azért fontos, mert sokoldalú szereplővé vált – nekünk is ezt kell tennünk” – nyomatékosította a szakértő.
Popescu szerint Romániának bátrabban kell együttműködni olyan államokkal, amelyek az Egyesült Államok számára kulcsfontosságúak – például Izraellel, amely a republikánus adminisztrációban stratégiai partnerként szerepel.
Ezt is ajánljuk a témában
A jászvásáriak nem díjazták Nicușor Dan „hajlandóságát”. Romániában sem rajonganak a háborúpárti politikusokért.
A pesszimizmus ellenére Iulian Chifu, egykori elnöki tanácsadó, derűlátóbb. Mint mondta, Trump telefonon gratulált Nicușor Dannak a választási győzelemhez, ami újraindíthatja a párbeszédet.
„A hágai NATO-csúcson már szó volt egy Fehér Házi találkozóról is. Az amerikai stratégiai érdekek – a deveselui rakétapajzs, a Mihail Kogălniceanu bázis, a mini atomreaktorok programja – továbbra is összekötik a két országot”
– jelentette ki a szakember.
Chifu szerint ezek az alapok elég szilárdak ahhoz, hogy a román–amerikai kapcsolat túlélje a politikai viharokat: „A partnerség túl nagy stratégiai értéket képvisel ahhoz, hogy egy-egy konfliktus elronthassa a lényegét.”
Ezt is ajánljuk a témában
A szomszédunk gazdasága súlyos válságba került, miután a politikai elit évtizedeken át hitelre osztogatta az állami pénzt.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP
A Trump-kormányzat romániai nyomásgyakorlásáról itt nézhet meg egy hírt: