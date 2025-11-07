Trumpék kihűlő bizalma: hogyan lett Románia persona non grata Washingtonban?

Mint már megírtuk, az Egyesült Államok mintegy 800 katonája kivonását tervezi Romániából, valamint csökkenti a Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon állomásozó kontingensét. De így is 3500 külföldi katona marad a románoknál az amerikai csapatkivonás után.

Demkó Attila, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai jövők programjának vezetője kérdésünkre elmondta:

ez a történet nemcsak Romániáról szól, egész Európa kevésbé fontosabb Washington számára, mint 20–30 évvel ezelőtt.”

„Az oroszok teljes körű ukrajnai inváziója ugyan visszahozta azt az illúziót, hogy Európa ismét kulcsfontosságú az Egyesült Államok számára – sőt, hogy talán a legfontosabb, de valójában nem erről van szó” – vélte a szakértő.

Demkó kiemelte: „az Egyesült Államok számára a legfontosabb továbbra is Kína és a Távol-Kelet. Emiatt azok az országok, amelyek eddig geopolitikai pillérként határozták meg magukat Oroszországgal szemben – például Románia, Lengyelország vagy a balti államok, leértékelődnek Washington szemében.”