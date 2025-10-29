Árgus szemekkel figyelheti Putyin Magyarországot, Romániát és Szlovákiát: bejelentették az amerikai csapatok kivonását

Az Egyesült Államok mintegy 800 katonája kivonását tervezi Romániából, valamint csökkenti a Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon állomásozó kontingensét – jelentette a G4Media román portál kormányzati forrásokra hivatkozva. A Fehér Ház döntését október 27-én közölték a NATO hivatalos csatornáin keresztül, de elméletileg az amerikai Kongresszus ezt még módosíthatja, szúrta ki a Kárpáthír.

Az amerikai katonák jelenleg három fő romániai támaszponton állomásoznak: Mihail Kogălniceanu, Deveselu és Kympia-Turzij bázisain.

Az országban tartózkodó mintegy ezer fős amerikai kontingensből 800 katona távozása jelentős csökkentést jelent,

bár azt egyelőre nem tudni, melyik támaszpontot érinti a kivonás.

Magyarországot is érinti a döntés