Árgus szemekkel figyelheti Putyin Magyarországot, Romániát és Szlovákiát: bejelentették az amerikai csapatok kivonását

2025. október 29. 12:29

A pontos számokat még nem közölték.

2025. október 29. 12:29
Amerikai katonák kivonása Romániából.

Az Egyesült Államok mintegy 800 katonája kivonását tervezi Romániából, valamint csökkenti a Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon állomásozó kontingensét – jelentette a G4Media román portál kormányzati forrásokra hivatkozva. A Fehér Ház döntését október 27-én közölték a NATO hivatalos csatornáin keresztül, de elméletileg az amerikai Kongresszus ezt még módosíthatja, szúrta ki a Kárpáthír.

Az amerikai katonák jelenleg három fő romániai támaszponton állomásoznak: Mihail Kogălniceanu, Deveselu és Kympia-Turzij bázisain.

Az országban tartózkodó mintegy ezer fős amerikai kontingensből 800 katona távozása jelentős csökkentést jelent,

bár azt egyelőre nem tudni, melyik támaszpontot érinti a kivonás.

Magyarországot is érinti a döntés

A G4Media forrásai szerint a döntés nem hozható összefüggésbe a román elnökválasztás első fordulójának vitatott, azóta megsemmisített eredményével, amelyen egy „szélsőjobboldali” jelölt győzött.

Már csak azért sem lehet így, mert a csapatkivonás Magyarországra is kiterjed.

A román kiadvány elsősorban a romániai kontingensre összpontosított, így a másik három országot – köztük Magyarországot – érintő csapatkivonás pontos ütemezéséről vagy létszámáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemmondom-3
2025. október 29. 13:37
Biztos, hogy van erre ideje?
Elsodort falu
2025. október 29. 13:29
Kedves Mandiner! Ezt írjátok: "Az amerikai katonák jelenleg három fő romániai támaszponton állomásoznak: Mihail Kogălniceanu, Deveselu és Kympia-Turzij bázisain." Majdnem minden helyesen van írva, kivéve a Campia Turzii, ha már ennyire ragaszkodtok a román nyelvhez. De ha egy kicsit utána is néznétek ill. Erdély nem egy kötelező olvasmány lenne számatokra, akkor írhatnátok magyarul is, mint pl. Aranyosgyéres. Higgyétek el, sokkal szebben hangzik.
auditorium
2025. október 29. 13:19 Szerkesztve
Puty. hivatalosan kijelentette, h. nincs szàndékában EU-s Natotagországokat megtámadni és ezt irásban is adná, erre fel lehet, h. az amerikai katonák részleges kivonása a válasz az Ukrjanához közeli országokból : Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária-ból (?) Nem elképzelhető, h. mindez a bp-i béketárgyalások előkészitése ?
