„Takarodj Ukrajnába!” – füttykoncert és skandálás fogadta a román elnököt (VIDEÓ)

Putyinnak vége? – Trump az orosz elnök gyenge pontját célozta meg
Az amerikai elnök legújabb Oroszország elleni szankcióinak célpontja két olyan olajvállalat, amellyel lerombolná az oroszok gázpiacát.
A jászvásáriak nem díjazták Nicușor Dan „hajlandóságát”. Romániában sem rajonganak a háborúpárti politikusokért.
Nicușor Dan román elnököt hangos tiltakozás fogadta október 24-én jászvásári látogatása alkalmával, amikor megérkezett a Nemzeti Színház elé, hogy részt vegyen az Alexandru Ioan Cuza Egyetem és a George Enescu Művészeti Egyetem 165 éves fennállását ünneplő ceremónián – írja az Agora Press.
A helyszínen több tucat tüntető gyűlt össze, akik
felkiáltásokkal fogadták és kifütyülték az államfőt.
„Te vagy a leggyengébb elnök!”
– vágta Dan fejéhez az egyik feldühödött férfi.
Románia első embere próbálta higgadtan kezelni a helyzete: csak felemelt kézzel integetett a tüntetőknek, majd bármiféle egyéb reakció nélkül bement a színház épületébe.
Az esetről videó is készült:
Az elnök közvetlenül Brüsszelből érkezett Jászvásárba, ahol hivatalos látogatáson vett részt. A jászvásári rendezvényt követően a román elnök videókonferencia keretében vett részt az Ukrajna katonai törekvéseit feltétel nélkül támogató, úgynevezett hajlandók koalíciójának megbeszélésén, amelynek ő az egyik alapító tagja.
Nicușor Dan ennek kapcsán úgy fogalmazott az X-en:
Egyhangúlag egyetértettünk abban, hogy Donald Trump elnök által a Lukoil és a Rosznyefty ellen tegnap bejelentett új szankciók, az Európai Tanácsban elfogadott 19. szankciócsomaggal együtt tovább növelik a nyomást Oroszországon, hogy vessen véget ennek a háborúnak.”
A román államfő ismételten hitet tett amellett, hogy
„a nemzeti határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni”, és követelte, hogy növeljék a nyomást Oroszorszégon, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát.
Továbbra is egységesek vagyunk Ukrajna védelmének támogatásában és pozíciójának megerősítésében, ami elengedhetetlen Európa és az euroatlanti térség biztonsága szempontjából”
– zárta a sorait Dan.
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP