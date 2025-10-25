„Takarodj Ukrajnába!” – füttykoncert és skandálás fogadta a román elnököt (VIDEÓ)

Nicușor Dan román elnököt hangos tiltakozás fogadta október 24-én jászvásári látogatása alkalmával, amikor megérkezett a Nemzeti Színház elé, hogy részt vegyen az Alexandru Ioan Cuza Egyetem és a George Enescu Művészeti Egyetem 165 éves fennállását ünneplő ceremónián – írja az Agora Press.

Nicușor Dan integetése – Romániában is komoly indulatokat vált ki az orosz–ukrán háború

Forrás: X

A helyszínen több tucat tüntető gyűlt össze, akik

„Ruşine!” ( „Szégyen!” ),

( ), „Trădătorule!” ( „Áruló!” ) és

( ) és „Pleacă în Ucraina!” („Takarodj Ukrajnába!”)

felkiáltásokkal fogadták és kifütyülték az államfőt.