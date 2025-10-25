Ft
10. 25.
szombat
hajlandó Nicușor Dan Ukrajna Oroszország Donald Trump Jászvásár Oroszország elleni szankciók Románia Egyesült Államok

„Takarodj Ukrajnába!” – füttykoncert és skandálás fogadta a román elnököt (VIDEÓ)

2025. október 25. 16:29

A jászvásáriak nem díjazták Nicușor Dan „hajlandóságát”. Romániában sem rajonganak a háborúpárti politikusokért.

2025. október 25. 16:29
null

Nicușor Dan román elnököt hangos tiltakozás fogadta október 24-én jászvásári látogatása alkalmával, amikor megérkezett a Nemzeti Színház elé, hogy részt vegyen az Alexandru Ioan Cuza Egyetem és a George Enescu Művészeti Egyetem 165 éves fennállását ünneplő ceremónián – írja az Agora Press.

Nicușor Dan integetése – Romániában is komoly indulatokat vált ki az orosz–ukrán háború
Nicușor Dan integetése – Romániában is komoly indulatokat vált ki az orosz–ukrán háború
Forrás: X

A helyszínen több tucat tüntető gyűlt össze, akik

  • „Ruşine!” („Szégyen!”),
  • „Trădătorule!” („Áruló!”) és
  • „Pleacă în Ucraina!” („Takarodj Ukrajnába!”)

felkiáltásokkal fogadták és kifütyülték az államfőt.

„Te vagy a leggyengébb elnök!”

– vágta Dan fejéhez az egyik feldühödött férfi.

Románia első embere próbálta higgadtan kezelni a helyzete: csak felemelt kézzel integetett a tüntetőknek, majd bármiféle egyéb reakció nélkül bement a színház épületébe.

Az esetről videó is készült:

Az elnök közvetlenül Brüsszelből érkezett Jászvásárba, ahol hivatalos látogatáson vett részt. A jászvásári rendezvényt követően a román elnök videókonferencia keretében vett részt az Ukrajna katonai törekvéseit feltétel nélkül támogató, úgynevezett hajlandók koalíciójának megbeszélésén, amelynek ő az egyik alapító tagja.

Nicușor Dan ennek kapcsán úgy fogalmazott az X-en:

Egyhangúlag egyetértettünk abban, hogy Donald Trump elnök által a Lukoil és a Rosznyefty ellen tegnap bejelentett új szankciók, az Európai Tanácsban elfogadott 19. szankciócsomaggal együtt tovább növelik a nyomást Oroszországon, hogy vessen véget ennek a háborúnak.”

A román államfő ismételten hitet tett amellett, hogy

„a nemzeti határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni”, és követelte, hogy növeljék a nyomást Oroszorszégon, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát.

Továbbra is egységesek vagyunk Ukrajna védelmének támogatásában és pozíciójának megerősítésében, ami elengedhetetlen Európa és az euroatlanti térség biztonsága szempontjából”

– zárta a sorait Dan.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Medici
•••
2025. október 25. 17:44 Szerkesztve
Minden elismerésem a román rendfenntartó alakulatoknak. Ott a belügyminiszter nem a Ragyás Pintér II. Mert nálunk - az amúgy jogszabályok szerint tiltott - homokos parádén a Pintér bébik díszsorfalat állnak a törvénysértőknek, aki pedig tiltakozni mer az aberrált menet miatt, leteperik és elviszik.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 25. 17:43
„a nemzeti határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni” Hanem hogyan lehet? Mi a demokratikus bevett gyakorlat a nemzeti határok békés megváltoztatására? Mit tenne Románia, ha - tegyük fel! - a nagyváradiak népszavazást kezdeményeznének a városban a város és környéke Magyarországhoz csatlakozásáról? Támogatná Románia elnöke a békés megoldást, engedélyezné a szavazást, betartaná a döntést, ha az Romániára nézve kedvezőtlen lenne? Csak költői kérdés volt.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. október 25. 17:43
kar volt hatalomra segiteni ezt a retket
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. október 25. 17:39
„a nemzeti határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni” Hogyan is jöhetett létre Románia?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!