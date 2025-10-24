Putyinnak vége? – Trump az orosz elnök gyenge pontját célozta meg

Donald Trump amerikai elnök legújabb Oroszország elleni szankcióinak célpontja két olyan olajvállalat, amely a Kreml teljes olajexportjának körülbelül a felét teszi ki. Fontos kiemelni, hogy Moszkva külföldi gázpiacának a felét elveszítette, így az olajkészlet jelenti a katonai gépezet legnagyobb bevételi forrását – írja a The Telegraph brit lapra hivatkozva az Index.

A lap információi szerint, Oroszország szeptemberben a szankciók ellenére napi 5,1 millió hordó nyersolajat exportált, amivel az élen áll ebben a mutatóban.

Az új intézkedések azonban elegendők lehetnek ahhoz, hogy a megbízható partnerek is hátat fordítsanak Vlagyimir Putyinnak.

Az Unian úgy összegzett, hogy Kína és India nem fejezi be az orosz olaj vásárlását, de nehéz tárgyalásokat folytathatnak az orosz fellel. Úgy vélik, a másodlagos szankciók lassú méreghez vezethetnek, avagy nem hirtelen mérsékelhetik az orosz bevételeket.