Putyinnak vége? – Trump az orosz elnök gyenge pontját célozta meg

2025. október 24. 07:54

Az amerikai elnök legújabb Oroszország elleni szankcióinak célpontja két olyan olajvállalat, amellyel lerombolná az oroszok gázpiacát.

2025. október 24. 07:54
null

Donald Trump amerikai elnök legújabb Oroszország elleni szankcióinak célpontja két olyan olajvállalat, amely a Kreml teljes olajexportjának körülbelül a felét teszi ki. Fontos kiemelni, hogy Moszkva külföldi gázpiacának a felét elveszítette, így az olajkészlet jelenti a katonai gépezet legnagyobb bevételi forrását – írja a The Telegraph brit lapra hivatkozva az Index.

A lap információi szerint, Oroszország szeptemberben a szankciók ellenére napi 5,1 millió hordó nyersolajat exportált, amivel az élen áll ebben a mutatóban. 

Az új intézkedések azonban elegendők lehetnek ahhoz, hogy a megbízható partnerek is hátat fordítsanak Vlagyimir Putyinnak.

Az Unian úgy összegzett, hogy Kína és India nem fejezi be az orosz olaj vásárlását, de nehéz tárgyalásokat folytathatnak az orosz fellel. Úgy vélik, a másodlagos szankciók lassú méreghez vezethetnek, avagy nem hirtelen mérsékelhetik az orosz bevételeket.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

fogas paduc
2025. október 24. 09:39
Szóval, a világ 80%-a nem tartozik a Nyugathoz. És mi lesz a petrodollárral?
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 24. 09:00
A Mandiner címadás tekintetében bulvárszintre süllyedt. A szélsőségesen ukránbarát brit The Telegraph hazudik, hogy Oroszország elvesztette gázpiacának felét. Ugyanis most épül a Сила Сибири-2 (Szibéria Ereje 2) orosz-kínai földgázvezeték Mongólián át, 950 km-es hosszal és 4000 km-es (!) hálózattal.
Válasz erre
4
0
orokkuruc-2
2025. október 24. 08:58
Az egész mesének a lényege, hogy valamiért irtózatasan nehéz leszállni a dollárelszámolásról. Ha más nem ez a gyarmattartói tilalom az USA-tól bizony felgyorsíthatná már ezt az egész BRICS által hőn áhított dollártalanítást! Hszinek azért lehetne akkora súlya, hogy Trumpie-boyt elküldi trombitálni főnökösködés helyett!
Válasz erre
3
0
red-bullshit
2025. október 24. 08:51
A másik, ha ez az óriási mennyiség kiesik a világpiacról, honnan pótolod? Ha nem sikerül, mi is fog történni? Hány hónap amíg visszaáll az egyensúly 6-8? 1-2 év?
Válasz erre
3
0
