10. 24.
péntek
légtér orosz-ukrán háború Litvánia oroszország

Bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét a légtérsértés miatt – azonnal felszálltak a NATO-gépek

2025. október 24. 07:32

Heves tiltakozást váltott ki a hadművelet.

2025. október 24. 07:32
null

A litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és „hevesen” tiltakoztak, amiért két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre berepülve a területe fölé megsértette a légterét.

„Csütörtök délután egy Szuhoj SzU-30 repülőgép – feltehetően légi utántöltés gyakorlása közben – és egy IL-78 légi utántöltő repülőgép mintegy 700 méternyire behatolt Litvánia területe fölé, amelyet 18 másodperccel később hagytak el Kybartai város közelében” – áll a litván hadsereg közleményében.

Az incidens övezetében azonnal felvonultattak két spanyol Eurofighter Typhon repülőgépet, amelyek a NATO balti országokban végzett légtérvédelmi missziójában teljesítenek szolgálatot.

A litván külügyminiszter közleménye szerint a minisztériumba kérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, tiltakozó jegyzéket adtak át neki, és „hevesen tiltakoztak” a légtérsértés miatt.

A közlemény szerint Vilnius azonnali magyarázatot követelt Oroszországtól a légtérsértés okait illetően, és kérte, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést a hasonló incidensek jövőbeli elkerülése érdekében.

Gitanas Nauseda litván elnök az X közösségi portálon a nemzetközi jog és Litvánia területi integritása nyilvánvaló megsértésének nevezte a légtérsértést,

Inga Ruginiene miniszterelnök pedig a Facebookon hangsúlyozta, hogy a helyzetet teljesen ellenőrzés alatt tartották.

Orosz harci gépek szeptember 19-én hatoltak be az észt légtérbe.

A NATO 2004 óta biztosítja Észtország, Lettország és Litvánia légterét, miután a három balti országnak nincsen saját harci repülőgépe.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: AFP/Radoslaw Jozwiak

gullwing
2025. október 24. 10:08
Nem volt elégséges az ökölrázás? 🤣🤣🤣🤣 Na erre gondoljatok amikor MINKET gáncsoltok!
pandalala
2025. október 24. 09:36
"18 másodperc" ne röhögtessetek, annyi idő alatt még az elfogó vadászgépek küszöbéig sem érnek oda a pilótáik a felszálláshoz :-DD
hexahelicene
2025. október 24. 09:14
A SU-30SM2 és az Il-78-2 18 másodpercet (!) tartózkodtak a litván légtérben. Az ilyen, rövid idejű légtérsértések megszokottak mindkét részről (orosz, NATO). A litván patkányok pedig megragadnak minden alkalmat a hisztéria-keltésre.
Unknown
2025. október 24. 09:13
Érdekes, M.o-nak felróják, hogy az orosz-ukr.háború kezdete óta nem intézett magának még 2-3 olaj és gázvezetéket, amiken kizárólag nem orosz gáz,meg olaj jön. Ezeke a baltiak meg, egyik sem!!!, 2004 óta nem voltak képesek beszerezni maguknak legalább közösen, legalább 1 db harci repülőt. Gripent, F-akárhányast, vagy bármi egyebet. Hogy ne más országok katonaságán élősködjenek. Azért mégis csak gyorsabban, egyszerűbben és olcsóbban megoldható lett volna, mint a sokszoros csővezeték építések, ráadásul más országok területén, amik meg azt mindenáron akadályozzák, ha meg mégis engedik, akkor olyan tranzitdíjakat kérnek érte, ami évente egész évi költségvetésüket fedezi. Lényeg, hogy minket megfojtsanak. Echte gyűlölködő félék tehát, de nekik soha, senki, semmi ilyesmit nem ró fel a méltóságos EU-ban. ( Nem Európában, mert pl. Moszkva is Európában van, meg Kijev is, hisz Európa az Uralig, meg a Kaukázusig tart. Tehát-sokak figyelmébe-:az EU és Európa nem azonos!!Bárkik mondják is úgy.
