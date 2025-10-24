Bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét a légtérsértés miatt – azonnal felszálltak a NATO-gépek

A litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és „hevesen” tiltakoztak, amiért két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre berepülve a területe fölé megsértette a légterét.

„Csütörtök délután egy Szuhoj SzU-30 repülőgép – feltehetően légi utántöltés gyakorlása közben – és egy IL-78 légi utántöltő repülőgép mintegy 700 méternyire behatolt Litvánia területe fölé, amelyet 18 másodperccel később hagytak el Kybartai város közelében” – áll a litván hadsereg közleményében.

Az incidens övezetében azonnal felvonultattak két spanyol Eurofighter Typhon repülőgépet, amelyek a NATO balti országokban végzett légtérvédelmi missziójában teljesítenek szolgálatot.

A litván külügyminiszter közleménye szerint a minisztériumba kérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, tiltakozó jegyzéket adtak át neki, és „hevesen tiltakoztak” a légtérsértés miatt.