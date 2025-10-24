Bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét a légtérsértés miatt – azonnal felszálltak a NATO-gépek

Putyin Budapestre készül: az EU-s korlátozások miatt nagy kerülőúton érkezhet
Putyin biztonságos repüléséhez a magyar hatóságok aktív közreműködésére is szükség lehet.
Heves tiltakozást váltott ki a hadművelet.
A litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és „hevesen” tiltakoztak, amiért két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre berepülve a területe fölé megsértette a légterét.
„Csütörtök délután egy Szuhoj SzU-30 repülőgép – feltehetően légi utántöltés gyakorlása közben – és egy IL-78 légi utántöltő repülőgép mintegy 700 méternyire behatolt Litvánia területe fölé, amelyet 18 másodperccel később hagytak el Kybartai város közelében” – áll a litván hadsereg közleményében.
Az incidens övezetében azonnal felvonultattak két spanyol Eurofighter Typhon repülőgépet, amelyek a NATO balti országokban végzett légtérvédelmi missziójában teljesítenek szolgálatot.
A litván külügyminiszter közleménye szerint a minisztériumba kérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, tiltakozó jegyzéket adtak át neki, és „hevesen tiltakoztak” a légtérsértés miatt.
A közlemény szerint Vilnius azonnali magyarázatot követelt Oroszországtól a légtérsértés okait illetően, és kérte, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést a hasonló incidensek jövőbeli elkerülése érdekében.
Gitanas Nauseda litván elnök az X közösségi portálon a nemzetközi jog és Litvánia területi integritása nyilvánvaló megsértésének nevezte a légtérsértést,
Inga Ruginiene miniszterelnök pedig a Facebookon hangsúlyozta, hogy a helyzetet teljesen ellenőrzés alatt tartották.
Orosz harci gépek szeptember 19-én hatoltak be az észt légtérbe.
A NATO 2004 óta biztosítja Észtország, Lettország és Litvánia légterét, miután a három balti országnak nincsen saját harci repülőgépe.
Beindult a láncreakció a megszaporodó katonai fenyegetésekre.
