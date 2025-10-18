Putyin Budapestre készül: az EU-s korlátozások miatt nagy kerülőúton érkezhet
2025. október 18. 22:11
Putyin biztonságos repüléséhez a magyar hatóságok aktív közreműködésére is szükség lehet.
2025. október 18. 22:11
3 p
4
0
9
Mentés
Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel annak érdekében, hogy előrelepéseket érjenek el az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. A történelmi jelentőségű megbeszélés ugyanakkor logisztikai kihívások elé állítja Moszkvát, hiszen az Európai Unió továbbra is tiltja az orosz állami repülőgépek átrepülését a tagállamok légterén – számolt be az Air Live.
A repülési korlátozások miatt Putyin elnöki gépe, az Iljusin Il–96, nem haladhat át az EU nagy részének légterén, ezért Oroszországból csak egy jelentős kerülővel, Törökországon és Szerbián keresztül érkezhet Magyarországra.
Ez az útvonal mintegy 5000 kilométer hosszú, és a repülés idejét több mint három órával hosszabbíthatja meg a közvetlen útvonalhoz képest.
Szakértők szerint a Fekete-tenger feletti repülés továbbra is biztonsági kockázatokat rejt a térség katonai aktivitása miatt, ezért a Kreml és a magyar hatóságok fokozott biztonsági előkészületeket tesznek.
Három és fél év agyonpocskondiázott, elvszerű békepolitikája meghozta az elképzelhető legnagyobb gyümölcsöt: Budapest lehet a béke fővárosa. Kohán Mátyás írása.
Nem ez lenne az első alkalom, hogy orosz vezetők kerülőútvonalon érkeznek nemzetközi eseményre: Szergej Lavrov külügyminiszter például 2023-ban Iránon és Észak-Afrikán át repült Dél-Afrikába a BRICS-csúcsra.
Putyin budapesti látogatása így nemcsak diplomáciai, hanem logisztikai szempontból is különleges eseménynek ígérkezik – a világ figyelme pedig ismét Magyarországra szegeződik.
A Reakció legújabb adásában Ceglédi Zoltán politikai elemző és publicista, valamint Kohán Mátyás műsorvezető voltak Kacsoh Dániel vendégei. A beszélgetés középpontjában a Trump–Putyin-találkozó és a Budapestre tervezett békecsúcs állt, de szó esett Magyar Péter legújabb kamujáról is.