Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szergej Lavrov budapesti logisztikai Budapesti békecsúcs Iljusin Il – 96 légtér Putyin orosz-ukrán háború

Putyin Budapestre készül: az EU-s korlátozások miatt nagy kerülőúton érkezhet

2025. október 18. 22:11

Putyin biztonságos repüléséhez a magyar hatóságok aktív közreműködésére is szükség lehet.

2025. október 18. 22:11
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel annak érdekében, hogy előrelepéseket érjenek el az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. A történelmi jelentőségű megbeszélés ugyanakkor logisztikai kihívások elé állítja Moszkvát, hiszen az Európai Unió továbbra is tiltja az orosz állami repülőgépek átrepülését a tagállamok légterén – számolt be az Air Live.

A repülési korlátozások miatt Putyin elnöki gépe, az Iljusin Il–96, nem haladhat át az EU nagy részének légterén, ezért Oroszországból csak egy jelentős kerülővel, Törökországon és Szerbián keresztül érkezhet Magyarországra.

Forrás: Air Live.net

Ez az útvonal mintegy 5000 kilométer hosszú, és a repülés idejét több mint három órával hosszabbíthatja meg a közvetlen útvonalhoz képest.

Szakértők szerint a Fekete-tenger feletti repülés továbbra is biztonsági kockázatokat rejt a térség katonai aktivitása miatt, ezért a Kreml és a magyar hatóságok fokozott biztonsági előkészületeket tesznek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem ez lenne az első alkalom, hogy orosz vezetők kerülőútvonalon érkeznek nemzetközi eseményre: Szergej Lavrov külügyminiszter például 2023-ban Iránon és Észak-Afrikán át repült Dél-Afrikába a BRICS-csúcsra.

Putyin budapesti látogatása így nemcsak diplomáciai, hanem logisztikai szempontból is különleges eseménynek ígérkezik – a világ figyelme pedig ismét Magyarországra szegeződik.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiazazsoltibacsi
2025. október 18. 23:59
Jaj szegénykém. Mindjárt megszakad a szívem miatta. Rá se ránts, Vologya! A hosszú út fáradalmait kipihenheted a libsi Budapesten, ahol magyar szolgáid alapos seggnyalásban részesítenek.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. október 18. 22:43
Majd pont a világ orrára kötik az útvonalat! Mosknak meg arra az időre le kell zárnia a műholdjait.
Válasz erre
2
0
Palmoilfree
2025. október 18. 22:30
Azon a repülőn eltöltenék lazán egy hetet is. Putyin szarik a kerülőre.
Válasz erre
3
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 18. 22:28
A Direkt36 kinyomozta, hogy Putyin már 3 éve Magyarországon van. Tegnap Kékestetőn túrázott.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!