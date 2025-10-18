Putyin Budapestre készül: az EU-s korlátozások miatt nagy kerülőúton érkezhet

Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel annak érdekében, hogy előrelepéseket érjenek el az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. A történelmi jelentőségű megbeszélés ugyanakkor logisztikai kihívások elé állítja Moszkvát, hiszen az Európai Unió továbbra is tiltja az orosz állami repülőgépek átrepülését a tagállamok légterén – számolt be az Air Live.

A repülési korlátozások miatt Putyin elnöki gépe, az Iljusin Il–96, nem haladhat át az EU nagy részének légterén, ezért Oroszországból csak egy jelentős kerülővel, Törökországon és Szerbián keresztül érkezhet Magyarországra.

Forrás: Air Live.net

Ez az útvonal mintegy 5000 kilométer hosszú, és a repülés idejét több mint három órával hosszabbíthatja meg a közvetlen útvonalhoz képest.

Szakértők szerint a Fekete-tenger feletti repülés továbbra is biztonsági kockázatokat rejt a térség katonai aktivitása miatt, ezért a Kreml és a magyar hatóságok fokozott biztonsági előkészületeket tesznek.